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Erling Haaland para o Barcelona? Gigantes da La Liga são informados de um “problema” em qualquer tentativa de contratação do jogador do Manchester City, enquanto também surgem dúvidas sobre a transferência de Mohamed Salah para o Camp Nou
Surgem obstáculos financeiros na tentativa de contratar Haaland
O interesse de longa data do Barcelona por Haaland esbarrou em um obstáculo já conhecido, com o clube sendo informado de que o atacante do City continua sendo um alvo financeiramente “arriscado”. Laporta há muito tempo vê o norueguês como a contratação de maior impacto para marcar o retorno do clube a um Camp Nou totalmente renovado, mas o valor astronômico da transferência e o pacote salarial envolvidos em qualquer acordo continuam a representar grandes problemas.
Nadal acredita que, embora Haaland seja a principal referência no futebol mundial, sua situação atual em um gigante como o City torna um acordo quase impossível. Apesar da melhora no desempenho do Barcelona sob o comando de Hansi Flick, a magnitude do investimento necessário para contratar o jogador de 25 anos pode exceder as capacidades atuais do clube.
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Nadal considera Haaland a "aposta mais segura", mas menciona questões de custo
Em entrevista ao BetBrothers, Nadal admitiu que Haaland é o candidato ideal para liderar o ataque do Barcelona, mas sugeriu que, no momento, o preço do jogador está fora do alcance de uma transferência para a Catalunha. O ex-jogador da seleção espanhola apontou a juventude e o impacto do atacante como motivos pelos quais o City exigirá uma quantia recorde.
“Na Premier League, é óbvio que há grandes jogadores”, explicou Nadal. “Acho que a referência mais evidente é Haaland. Haaland também está em um grande clube. A contratação seria muito importante, mas ele é o jogador certo devido à sua juventude, ao que representa e ao que possui — essa seria possivelmente a aposta mais forte. O problema é que não acho que ele esteja ao alcance de muitos times.”
A contratação de Salah é questionada devido à sua idade e à profundidade do elenco
Embora Haaland continue sendo o sonho, Mohamed Salah, do Liverpool, tem sido cogitado como uma alternativa em potencial, já que seu contrato em Anfield está chegando ao fim. No entanto, Nadal manifestou reservas em relação ao egípcio, que já está se aproximando dos trinta e poucos anos, sugerindo que o Barcelona deveria evitar “apostas arriscadas” em jogadores veteranos.
“Estamos falando de jogadores que, onde quer que vão, vão agregar algo”, observou ele. “Mas essas são apostas arriscadas. Duvido que ele viesse para o Barcelona. Acho que seria um reforço para qualquer time. Mas Mohamed Salah tem 33 ou 34 anos. Eu o vejo mais como um peso importante dentro do clube. No ataque do Barcelona, acho que as duas laterais já estão cobertas. Seria um ótimo reforço, mas não acho que estejamos dispostos a fazer esse tipo de aposta.”
- AFP
Laporta busca um "milagre" com a aproximação da janela de transferências de verão
O Barcelona continuará acompanhando a situação de Haaland no Etihad Stadium, especialmente enquanto o City passa por suas próprias transições internas. No entanto, sem um aumento significativo nas receitas comerciais ou na venda de jogadores, o norueguês parece destinado a permanecer na Inglaterra no futuro próximo.
Para Salah, uma transferência para o Barcelona continua sendo uma opção secundária intrigante em uma transferência gratuita, embora o projeto esportivo no Camp Nou pareça estar caminhando para uma direção mais jovem e dinâmica. Os próximos meses serão cruciais, já que a diretoria do Barça decidirá se mantém o atual elenco ofensivo de Flick ou tenta um último “milagre” no mercado de transferências.