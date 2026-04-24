Erling Haaland para o Barcelona? Gigantes da La Liga são informados de um “problema” em qualquer tentativa de contratação do jogador do Manchester City, enquanto também surgem dúvidas sobre a transferência de Mohamed Salah para o Camp Nou

O interesse de longa data do Barcelona por Haaland esbarrou em um obstáculo já conhecido, com o clube sendo informado de que o atacante do City continua sendo um alvo financeiramente “arriscado”. Laporta há muito tempo vê o norueguês como a contratação de maior impacto para marcar o retorno do clube a um Camp Nou totalmente renovado, mas o valor astronômico da transferência e o pacote salarial envolvidos em qualquer acordo continuam a representar grandes problemas.

Nadal acredita que, embora Haaland seja a principal referência no futebol mundial, sua situação atual em um gigante como o City torna um acordo quase impossível. Apesar da melhora no desempenho do Barcelona sob o comando de Hansi Flick, a magnitude do investimento necessário para contratar o jogador de 25 anos pode exceder as capacidades atuais do clube.