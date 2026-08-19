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Erling Haaland no topo, astros do Arsenal disparam! As notas da Premier League no EA Sports FC 27 são REVELADAS
Haaland lidera as notas dos 27 melhores jogadores da Premier League FC
EA Sports FC 27 A Semana de Ratings chegou oficialmente, provocando um intenso debate global em toda a comunidade do futebol. A EA Sports revelou hoje os jogadores mais bem avaliados da Premier League, usando dados autênticos de partidas do mundo real para definir todas as estatísticas dos atletas.
O artilheiro do City, Haaland, lidera toda a divisão com uma impressionante nota geral de 91. O prolífico atacante norueguês aparece sozinho no topo do ranking da Premier League, com 92 em finalização, 89 em físico e 87 em ritmo. O anúncio inicial das notas dá aos torcedores uma empolgante primeira visão das estrelas de melhor desempenho da liga antes do lançamento oficial do videogame.
- EA SPORTS FC 27
Rodri e Bruno Fernandes ficam com os primeiros lugares
O ex-astro do City Rodri, que recentemente se transferiu para o Barcelona, aparece logo atrás de Haaland como o segundo jogador com maior rating na Premier League. O volante espanhol recebeu um impressionante rating geral de 90, com destaque para 86 em passe e 85 em defesa.
O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, garantiu um rating geral de 89, impulsionado por um atributo de passe de elite de 92. O goleiro do Manchester City, Gianluigi Donnarumma, e o zagueiro do Arsenal Gabriel também alcançaram rating 89. A impressionante carta de Gabriel conta com um dominante atributo de defesa de 91, consolidando-o como um dos zagueiros mais formidáveis de todo o jogo.
Estrelas de Arsenal e Liverpool dominam a classificação geral
Estrelas de Arsenal e Liverpool aparecem com força entre a elite dos cards de jogadores. O trio dos Gunners formado por David Raya, Declan Rice e William Saliba recebeu notas gerais de 88, ao lado do zagueiro central do Liverpool, Virgil van Dijk.
Bukayo Saka, Alisson e Ruben Dias aparecem logo atrás, com notas gerais de 87. O meio-campista do Arsenal Martin Odegaard e a dupla do Chelsea Enzo Fernandez e Moises Caicedo lideram um grande grupo de estrelas que recebeu nota 86.
Talentos como Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki e Florian Wirtz também garantiram nota 86, enquanto Granit Xhaka aparece pelo Sunderland com nota 85.
- EA Sports
Debate começa com a aproximação do EA FC 27
A divulgação das notas dos jogadores da Premier League imediatamente provocou debates acalorados entre torcedores e gamers de todo o mundo. Os fãs de futebol estão debatendo ativamente os atributos dos jogadores e as notas gerais nas redes sociais.
À medida que a Semana das Notas avança, a EA Sports seguirá divulgando as estatísticas dos jogadores das principais ligas ao redor do mundo. Essas classificações iniciais preparam o cenário para a próxima temporada do jogo, à medida que a empolgação aumenta. Os torcedores agora podem analisar minuciosamente a classificação completa da Premier League enquanto começam a planejar seus elencos do Ultimate Team antes do dia do lançamento.
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