EA Sports FC 27 A Semana de Ratings chegou oficialmente, provocando um intenso debate global em toda a comunidade do futebol. A EA Sports revelou hoje os jogadores mais bem avaliados da Premier League, usando dados autênticos de partidas do mundo real para definir todas as estatísticas dos atletas.

O artilheiro do City, Haaland, lidera toda a divisão com uma impressionante nota geral de 91. O prolífico atacante norueguês aparece sozinho no topo do ranking da Premier League, com 92 em finalização, 89 em físico e 87 em ritmo. O anúncio inicial das notas dá aos torcedores uma empolgante primeira visão das estrelas de melhor desempenho da liga antes do lançamento oficial do videogame.