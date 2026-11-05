Questionado sobre os rumores envolvendo o Arsenal e as distrações causadas pelo fair play financeiro em Manchester, Ball, ex-jogador do Manchester City, que falou em parceria com a BetWright, disse à GOAL: “É a primeira vez que ouço falar disso!”

“A situação do City é uma bagunça, não é? Está tudo uma bagunça, pela forma como a Premier League conduziu isso e permitiu que acontecesse sob sua supervisão. A liga teve uma oportunidade com a situação do Chelsea, que teve de se autodenunciar, de certa forma. Isso aconteceu diante dos olhos da Premier League. Outros clubes fizeram alguma coisa, como Nottingham Forest e Everton, e a liga aplicou punições aos dois com bastante rapidez. Acho que foi bastante rápida e dura. É muito frustrante quando um time recebe um tratamento diferente.

“O Chelsea leva só uma bronca, não havia punições em vigor, não houve punições para o City, mas isso simplesmente não pega bem para o futebol da Premier League. Não é bom para a imagem da competição como um todo.

“Os clubes votaram a favor disso e depois reclamam, então não podem querer as duas coisas. Esperamos descobrir em breve o que esse caso vai trazer, o que vai acontecer, porque ninguém sabe, não é? A Premier League disse que quer resolver isso em até 12 semanas, como fez no caso do Forest e do Everton. Só o tempo dirá.

“Mas acho que, quando você acompanha a Premier League e vê o Manchester City perder, as pessoas não levam isso muito a sério agora. Elas acham que não importa, porque o time vai perder pontos com a punição.

“Mas, quando você vê o City jogar como jogou nas últimas semanas, pensa: ‘Bom, uau, os jogadores têm a mentalidade de dizer que não se importam com o que aconteça, querem vencer os jogos’. Como jogador, você quer vencer os jogos. Como jogador, é uma disputa. Se sou lateral e enfrento um ponta, quero levar a melhor sobre ele, quero provar a mim mesmo e às pessoas ao meu redor que mereço estar aqui, que sou o melhor jogador e que vou vencer meu duelo. Os jogadores têm essa mentalidade. Se conseguirão mantê-la de agora até o fim da temporada é outra questão.

“Acho que o Arsenal ganhou confiança na temporada passada para conquistar o campeonato. A defesa é excelente, e quem vence o campeonato normalmente tem a melhor defesa. O City ainda sofre gols, mesmo com o poder de fogo que tem. Mas, sim, uau, Haaland indo para o Arsenal, isso seria manchete!”