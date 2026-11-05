Erling Haaland no Arsenal!? Rumor de transferência “de grande destaque” choca ex-astro do Manchester City, enquanto “bagunça” com o fair play financeiro gera confusão e prejudica a “marca” da Premier League
Manchester City recorre de decisões que o consideraram culpado no caso de fair play financeiro
Após uma investigação da Premier League que colocou supostas violações das regras sob escrutínio, uma comissão independente considerou o City culpado em bem mais de 100 casos de suposta má gestão financeira.
Especula-se sobre sanções que vão desde deduções de pontos que levariam ao rebaixamento até multas pesadas e embargos de transferências severos, com uma decisão final ainda não anunciada enquanto os integrantes do lado azul de Manchester se defendem e apresentam recursos.
- Getty
Punições podem levar ao rebaixamento da Premier League
Se o City sofrer punições que acabem lhe custando a permanência na primeira divisão, será de esperar uma saída em massa de jogadores de nível internacional. Esse processo de vendas, ainda que indesejado, pode incluir o prolífico atacante norueguês Haaland, que está em sua quinta temporada no Manchester City.
Seu pai, Alf Inge, tem evitado falar sobre os planos para o futuro. Há alegações de que os atuais campeões, sediados no norte de Londres, estão deixando claro que as portas do Emirates Stadium estarão abertas se um adversário conhecido quiser encarar um novo desafio e passar a jogar a seu lado.
Por enquanto, não há nada de concreto nessa conversa, já que Haaland tem contrato de longo prazo em Manchester até 2034. No entanto, algumas decisões importantes teriam de ser tomadas se o City tiver de se preparar para disputar a Championship em 2027/28.
O centroavante goleador Haaland pode acabar no Emirates Stadium?
Questionado sobre os rumores envolvendo o Arsenal e as distrações causadas pelo fair play financeiro em Manchester, Ball, ex-jogador do Manchester City, que falou em parceria com a BetWright, disse à GOAL: “É a primeira vez que ouço falar disso!”
“A situação do City é uma bagunça, não é? Está tudo uma bagunça, pela forma como a Premier League conduziu isso e permitiu que acontecesse sob sua supervisão. A liga teve uma oportunidade com a situação do Chelsea, que teve de se autodenunciar, de certa forma. Isso aconteceu diante dos olhos da Premier League. Outros clubes fizeram alguma coisa, como Nottingham Forest e Everton, e a liga aplicou punições aos dois com bastante rapidez. Acho que foi bastante rápida e dura. É muito frustrante quando um time recebe um tratamento diferente.
“O Chelsea leva só uma bronca, não havia punições em vigor, não houve punições para o City, mas isso simplesmente não pega bem para o futebol da Premier League. Não é bom para a imagem da competição como um todo.
“Os clubes votaram a favor disso e depois reclamam, então não podem querer as duas coisas. Esperamos descobrir em breve o que esse caso vai trazer, o que vai acontecer, porque ninguém sabe, não é? A Premier League disse que quer resolver isso em até 12 semanas, como fez no caso do Forest e do Everton. Só o tempo dirá.
“Mas acho que, quando você acompanha a Premier League e vê o Manchester City perder, as pessoas não levam isso muito a sério agora. Elas acham que não importa, porque o time vai perder pontos com a punição.
“Mas, quando você vê o City jogar como jogou nas últimas semanas, pensa: ‘Bom, uau, os jogadores têm a mentalidade de dizer que não se importam com o que aconteça, querem vencer os jogos’. Como jogador, você quer vencer os jogos. Como jogador, é uma disputa. Se sou lateral e enfrento um ponta, quero levar a melhor sobre ele, quero provar a mim mesmo e às pessoas ao meu redor que mereço estar aqui, que sou o melhor jogador e que vou vencer meu duelo. Os jogadores têm essa mentalidade. Se conseguirão mantê-la de agora até o fim da temporada é outra questão.
“Acho que o Arsenal ganhou confiança na temporada passada para conquistar o campeonato. A defesa é excelente, e quem vence o campeonato normalmente tem a melhor defesa. O City ainda sofre gols, mesmo com o poder de fogo que tem. Mas, sim, uau, Haaland indo para o Arsenal, isso seria manchete!”
- Getty/GOAL
Mundo do futebol aguarda decisão final em novela que se arrasta
A possibilidade de Haaland reforçar o ataque do Arsenal com sua presença imponente, depois de marcar 121 gols na Premier League, pode parecer improvável por enquanto, mas nada pode ser descartado.
Essa novela esportiva, que prende a atenção do mundo do futebol, promete novos capítulos, com torcedores e jogadores em todos os cantos do planeta à espera de descobrir o que as próximas semanas reservam ao Manchester City.
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