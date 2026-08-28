AFP
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Erling Haaland mantém aproveitamento perfeito em gols contra o Crystal Palace, e centroavante de cara nova coloca o Manchester City em vantagem
Haaland brilha com novo visual
O atacante do Manchester City, Haaland, fez questão de colocar seu nome como o primeiro na súmula de gols nesta temporada, marcando o gol de abertura em um confronto tenso no Selhurst Park. O atacante norueguês chamou atenção antes do apito inicial, estreando um corte de cabelo significativamente mais curto depois de optar por aparar suas características longas madeixas loiras durante a pausa de verão.
O gol saiu aos 43 minutos, após um período de pressão sustentada dos visitantes. Haaland mostrou seus habituais instintos de artilheiro, subindo mais alto em uma área lotada para encontrar um cruzamento com uma cabeçada poderosa. A bola foi para o canto da rede, sem dar chances ao goleiro do Crystal Palace, e deu ao time de Enzo Maresca uma vantagem merecida pouco antes do intervalo. Haaland então marcou seu segundo gol na noite e o quarto do City a seis minutos do fim, aproveitando o passe de Phil Foden com uma finalização potente de pé esquerdo que balançou a rede de Dean Henderson.
- Getty Images Sport
Retrospecto imbatível contra o Crystal Palace
O gol de Haaland em Selhurst Park dá sequência a uma extraordinária sequência de domínio individual contra o Crystal Palace. Com seus dois gols, o ex-jogador do Borussia Dortmund agora marcou em todas as suas cinco visitas a este estádio específico. Sua afinidade em atuar contra o time do sul de Londres é bem documentada, mas sua consistência neste confronto atingiu níveis raramente vistos na era moderna da primeira divisão inglesa.
Estatisticamente, os números são ainda mais impressionantes quando se observa seu retrospecto geral na carreira contra este adversário específico. Haaland agora marcou em todos os seus seis jogos de Premier League contra o Crystal Palace, balançando as redes dez vezes ao todo nessas partidas, segundo o The Athletic.
De acordo com a Opta, seu notável retrospecto em agosto acrescenta mais uma camada ao seu domínio. Haaland agora marcou 24 gols na Premier League em agosto em apenas 16 partidas, com apenas Andrew Cole (25 em 44 jogos) tendo marcado mais no mês.
Uma nova era sob o comando de Enzo Maresca
A partida também representa um marco significativo para o novo técnico do Manchester City, Enzo Maresca, que busca implementar sua própria filosofia tática no Etihad Stadium. Ver seu atacante estrela abrir o placar tão cedo na campanha dará um enorme impulso ao treinador italiano.
O gol de Haaland acalmou os nervos de um Manchester City que havia enfrentado um início frenético no confronto. Rayan Cherki então ampliou a vantagem do City com gols aos 54 e 59 minutos, ajudando sua equipe a superar o revés de sofrer um gol após um erro do goleiro Gianluigi Donnarumma.
O mesmo Haaland de sempre
Como esperado, o gol provocou uma reação imediata de torcedores e comentaristas, muitos dos quais estavam curiosos para ver se o corte de cabelo afetaria sua sorte. Uma publicação nas redes sociais brincou que "O corte de cabelo nos deixou preocupados por um segundo" antes de comemorar o fato de que era o "mesmo Haaland de sempre" assim que a bola balançou as redes.
Para o Crystal Palace, o gol foi uma visão familiar e dolorosa. Apesar de seus melhores esforços para frustrar o atual campeão, a equipe foi mais uma vez derrotada pela movimentação e pela força aérea de um jogador que parece destinado a quebrar todos os recordes de gols do livro.
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