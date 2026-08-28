O gol de Haaland em Selhurst Park dá sequência a uma extraordinária sequência de domínio individual contra o Crystal Palace. Com seus dois gols, o ex-jogador do Borussia Dortmund agora marcou em todas as suas cinco visitas a este estádio específico. Sua afinidade em atuar contra o time do sul de Londres é bem documentada, mas sua consistência neste confronto atingiu níveis raramente vistos na era moderna da primeira divisão inglesa.

Estatisticamente, os números são ainda mais impressionantes quando se observa seu retrospecto geral na carreira contra este adversário específico. Haaland agora marcou em todos os seus seis jogos de Premier League contra o Crystal Palace, balançando as redes dez vezes ao todo nessas partidas, segundo o The Athletic.

De acordo com a Opta, seu notável retrospecto em agosto acrescenta mais uma camada ao seu domínio. Haaland agora marcou 24 gols na Premier League em agosto em apenas 16 partidas, com apenas Andrew Cole (25 em 44 jogos) tendo marcado mais no mês.