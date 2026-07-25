AFP
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Erling Haaland lidera a “fila dos vikings” que viralizou no casamento repleto de celebridades de Gianluigi Donnarumma, enquanto a euforia pela Copa do Mundo na Noruega continua
O remo viking volta à cena de forma inesperada
Haaland deixou os convidados do casamento em gargalhadas ao reviver a comemoração que fez dele e de seus companheiros da seleção da Noruega um assunto mundial neste verão. A coreografia, agora amplamente conhecida simplesmente como “row”, consiste em uma pessoa marcar o ritmo batendo duas vezes em um tambor, antes que todos os presentes se inclinem para frente e para trás em uníssono, entoando a palavra enquanto se movem.
Foi uma febre que se espalhou pelos Estados Unidos durante o torneio, com a seleção norueguesa dando seu próprio toque à comemoração à beira do campo após eliminar o Brasil — uma comemoração liderada na época pelo capitão Martin Odegaard.
Haaland assume o comando na grande dia de Donnarumma
Desta vez, porém, foi Haaland quem ficou atrás da bateria, em vez de estar em campo, ao subir ao palco no casamento de seu companheiro de equipe do Man City, Donnarumma. O goleiro italiano se casou com sua parceira de longa data, Alessia Elefante, em uma cerimônia grandiosa realizada em seu país natal.
Recém-saído da comemoração de seu próprio aniversário de 26 anos, poucos dias antes, Haaland mergulhou de cabeça no momento com seu entusiasmo característico, marcando o ritmo enquanto um grande grupo de convidados se sentava e acompanhava em sincronia. Em determinado momento, ele caiu na gargalhada e teve que interromper a atividade para explicar a um convidado perplexo exatamente como a comemoração funcionava, para grande diversão de todos que assistiam.
Lista de convidados de peso se junta à diversão
Haaland esteve presente na cerimônia ao lado de sua companheira, Isabel Haugseng Johansen, juntando-se a uma lista de convidados que parecia um verdadeiro “quem é quem” do futebol italiano e europeu. O casamento, realizado no cenário pitoresco de Locorotondo, contou com a presença de vários colegas de seleção de Donnarumma e figuras lendárias do futebol. O ex-ícone do AC Milan, Paolo Maldini, estava entre os convidados, assim como as atuais estrelas Sandro Tonali e Nicolo Barella.
- Getty Images Sport
O Manchester City se prepara para a era Maresca
O City agora volta sua atenção para a nova era sob o comando do técnico Enzo Maresca, que sucede Pep Guardiola depois que o espanhol encerrou uma década no comando do Etihad Stadium. Guardiola se despede após ter transformado o City na força dominante do futebol inglês, conquistando a extraordinária marca de 20 troféus importantes durante seu reinado de dez anos — mais títulos do que o clube havia conquistado em toda a sua história de 136 anos antes de sua chegada.
Essa coleção notável inclui seis títulos da Premier League, cinco Copas da Liga, três Copas da Inglaterra, três Community Shields, a Liga dos Campeões, a Supercopa da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA, com a campanha de 2022-23, na qual conquistou o triplo, sendo o maior feito de seu mandato.
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