Erling Haaland lidera a “fila dos vikings” que viralizou no casamento repleto de celebridades de Gianluigi Donnarumma, enquanto a euforia pela Copa do Mundo na Noruega continua

Haaland deixou os convidados do casamento em gargalhadas ao reviver a comemoração que fez dele e de seus companheiros da seleção da Noruega um assunto mundial neste verão. A coreografia, agora amplamente conhecida simplesmente como “row”, consiste em uma pessoa marcar o ritmo batendo duas vezes em um tambor, antes que todos os presentes se inclinem para frente e para trás em uníssono, entoando a palavra enquanto se movem.

Foi uma febre que se espalhou pelos Estados Unidos durante o torneio, com a seleção norueguesa dando seu próprio toque à comemoração à beira do campo após eliminar o Brasil — uma comemoração liderada na época pelo capitão Martin Odegaard.