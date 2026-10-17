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Erling Haaland gera grande preocupação com possível lesão no Manchester City após vitória apertada sobre o Ipswich na Premier League
Haaland deixa o campo mancando em vitória apertada
O Manchester City ficou apreensivo com a situação de Haaland depois que o atacante sofreu uma lesão no pé nos minutos finais, segundo informações do The Independent. O jogador da seleção norueguesa foi decisivo para garantir a vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich pela Premier League, marcando dois gols importantes e chegando a 12 na temporada em todas as competições.
No entanto, pouco antes do apito final, Haaland pareceu sentir o impacto de um choque ao chutar a parte de baixo da chuteira de Jack Clarke. Em seguida, foi visto gesticulando com os braços, demonstrando desconforto, antes de deixar o campo mancando bastante em direção ao túnel.
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Maresca considera poupar seu centroavante estrela
O técnico Enzo Maresca agora enfrenta uma decisão difícil sobre a participação de Haaland nos próximos jogos. O atacante já foi titular 14 vezes por clube e seleção nesta temporada e também atuou quatro vezes pela Noruega durante a pausa para as seleções.
Em entrevista coletiva antes da partida contra o Ipswich, Maresca já havia reconhecido a carga de jogos de seu principal goleador. Ele admitiu: “Em algum momento, provavelmente precisamos dar a ele um descanso, alguns dias de folga”, indicando que uma pausa já estava sendo considerada antes mesmo do infeliz contratempo deste fim de semana.
Ímpeto imparável apesar dos problemas fora de campo
A lesão preocupante de Haaland ofuscou um pouco o que, de resto, foi mais um resultado crucial para o Manchester City. A vitória suada sobre o Ipswich foi a sétima consecutiva da equipe na Premier League desde o início da temporada.
Com isso, o clube manteve seu aproveitamento de 100% sob o comando de Maresca e abriu seis pontos de vantagem sobre o Arsenal, rival na disputa pelo título, na liderança. O resultado também marcou sua segunda vitória seguida na liga desde que o clube foi considerado culpado de violar as regras financeiras da Premier League no mês passado, demonstrando que seu foco em campo permanece inabalável.
- AFP
O que vem pela frente para o Manchester City?
O Manchester City recebe o AEK Atenas pela Champions League na quinta-feira antes de visitar o Aston Villa no próximo fim de semana. Maresca espera que Haaland tenha condições de jogar, especialmente diante da exigente sequência de dois jogos contra o Brighton, pela Copa da Liga Inglesa e pela Premier League, antes do fim de outubro.
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