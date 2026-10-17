Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Erling Haaland gera grande preocupação com possível lesão no Manchester City após vitória apertada sobre o Ipswich na Premier League

E. Haaland
Manchester City
Premier League
Manchester City x Ipswich
Ipswich

O Manchester City aguarda com apreensão notícias sobre a condição física do atacante Erling Haaland, que sofreu uma lesão no pé durante a recente vitória sobre o Ipswich pela Premier League. O artilheiro marcou dois gols, mas saiu mancando muito pelo túnel ao fim da partida, deixando o técnico Enzo Maresca com uma preocupação importante enquanto o clube tenta manter seu início de temporada perfeito.

  • Haaland deixa o campo mancando em vitória apertada

    O Manchester City ficou apreensivo com a situação de Haaland depois que o atacante sofreu uma lesão no pé nos minutos finais, segundo informações do The Independent. O jogador da seleção norueguesa foi decisivo para garantir a vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich pela Premier League, marcando dois gols importantes e chegando a 12 na temporada em todas as competições.

    No entanto, pouco antes do apito final, Haaland pareceu sentir o impacto de um choque ao chutar a parte de baixo da chuteira de Jack Clarke. Em seguida, foi visto gesticulando com os braços, demonstrando desconforto, antes de deixar o campo mancando bastante em direção ao túnel.

  • Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca considera poupar seu centroavante estrela

    O técnico Enzo Maresca agora enfrenta uma decisão difícil sobre a participação de Haaland nos próximos jogos. O atacante já foi titular 14 vezes por clube e seleção nesta temporada e também atuou quatro vezes pela Noruega durante a pausa para as seleções.

    Em entrevista coletiva antes da partida contra o Ipswich, Maresca já havia reconhecido a carga de jogos de seu principal goleador. Ele admitiu: “Em algum momento, provavelmente precisamos dar a ele um descanso, alguns dias de folga”, indicando que uma pausa já estava sendo considerada antes mesmo do infeliz contratempo deste fim de semana.

  • Ímpeto imparável apesar dos problemas fora de campo

    A lesão preocupante de Haaland ofuscou um pouco o que, de resto, foi mais um resultado crucial para o Manchester City. A vitória suada sobre o Ipswich foi a sétima consecutiva da equipe na Premier League desde o início da temporada.

    Com isso, o clube manteve seu aproveitamento de 100% sob o comando de Maresca e abriu seis pontos de vantagem sobre o Arsenal, rival na disputa pelo título, na liderança. O resultado também marcou sua segunda vitória seguida na liga desde que o clube foi considerado culpado de violar as regras financeiras da Premier League no mês passado, demonstrando que seu foco em campo permanece inabalável.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-IPSWICHAFP

    O que vem pela frente para o Manchester City?

    O Manchester City recebe o AEK Atenas pela Champions League na quinta-feira antes de visitar o Aston Villa no próximo fim de semana. Maresca espera que Haaland tenha condições de jogar, especialmente diante da exigente sequência de dois jogos contra o Brighton, pela Copa da Liga Inglesa e pela Premier League, antes do fim de outubro.

Próximas partidas
MCI

MCI

Liga dos Campeões

20 de out. de 2026

AEK

AEK

IPS

IPS

Premier League

23 de out. de 2026

NFO

NFO