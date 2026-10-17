Erling Haaland gera grande preocupação com possível lesão no Manchester City após vitória apertada sobre o Ipswich na Premier League

O Manchester City ficou apreensivo com a situação de Haaland depois que o atacante sofreu uma lesão no pé nos minutos finais, segundo informações do The Independent. O jogador da seleção norueguesa foi decisivo para garantir a vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich pela Premier League, marcando dois gols importantes e chegando a 12 na temporada em todas as competições.

No entanto, pouco antes do apito final, Haaland pareceu sentir o impacto de um choque ao chutar a parte de baixo da chuteira de Jack Clarke. Em seguida, foi visto gesticulando com os braços, demonstrando desconforto, antes de deixar o campo mancando bastante em direção ao túnel.