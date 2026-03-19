Getty Images Sport
Traduzido por
Erling Haaland faz investimento surpreendente em torneio de XADREZ
Um formato revolucionário para o xadrez mundial
O circuito tem como objetivo revolucionar o esporte ao organizar quatro grandes torneios anuais em cidades importantes de todo o mundo. Esta competição de elite irá coroar um campeão mundial definitivo com base no desempenho em três disciplinas distintas: xadrez clássico rápido, xadrez rápido e xadrez relâmpago.
- Getty Images Sport
Haaland explica a ligação com o futebol
O craque do Manchester City acredita que as habilidades necessárias para ter sucesso em campo são notavelmente semelhantes às exigidas para dominar uma partida de xadrez. Em entrevista ao site da FIDE, Haaland expressou sua admiração pelo esporte e como ele contribui para sua agilidade mental durante partidas decisivas.
“O xadrez é um jogo incrível. É muito parecido com o futebol porque aguça a mente. É preciso pensar rápido, confiar nos instintos e antecipar várias jogadas. Estratégia e planejamento são tudo”, explicou Haaland. “Estou investindo no Norway Chess porque acredito que o novo Total Chess World Championship Tour pode transformar o xadrez em um esporte ainda maior para os espectadores de todo o mundo.”
Grandes prêmios e expansão global
Para Haaland, este não é apenas um projeto de paixão; o apoio financeiro e a estrutura do circuito sugerem que se trata de um grande avanço para este esporte intelectual. A FIDE descreveu o novo circuito como “um dos avanços mais significativos no xadrez moderno”, com um torneio piloto programado para acontecer já neste outono.
Os riscos também são altos para os participantes. Cada temporada do Total Chess World Championship Tour contará com um prêmio mínimo de US$ 2,7 milhões (2 milhões de libras). Ao associar seu nome e capital ao projeto, Haaland espera trazer para o xadrez o mesmo nível de emoção e interesse comercial que ele traz ao Etihad Stadium todos os fins de semana.
- Getty Images Sport
Seguindo os passos da Noruega
O interesse de Haaland pelo jogo talvez não seja surpresa, dada a enorme popularidade do xadrez em seu país natal. A Noruega já é uma potência mundial no esporte graças ao grande mestre Magnus Carlsen, que domina o ranking mundial e conquistou inúmeros títulos em diversos formatos há mais de uma década.
Essa jogada estratégica de Haaland surge em um momento em que ele busca superar a decepção europeia, após a eliminação do Manchester City da Liga dos Campeões pelas mãos do Real Madrid nas oitavas de final. Enquanto a “máquina de gols” norueguesa volta sua atenção para o tabuleiro de xadrez, ele permanece focado no campo para um confronto decisivo contra o Arsenal neste domingo, na final da Carabao Cup, onde espera garantir seu primeiro troféu nacional da temporada.
Publicidade