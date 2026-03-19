Erling Haaland faz investimento surpreendente em torneio de XADREZ

O craque do Manchester City acredita que as habilidades necessárias para ter sucesso em campo são notavelmente semelhantes às exigidas para dominar uma partida de xadrez. Em entrevista ao site da FIDE, Haaland expressou sua admiração pelo esporte e como ele contribui para sua agilidade mental durante partidas decisivas.

“O xadrez é um jogo incrível. É muito parecido com o futebol porque aguça a mente. É preciso pensar rápido, confiar nos instintos e antecipar várias jogadas. Estratégia e planejamento são tudo”, explicou Haaland. “Estou investindo no Norway Chess porque acredito que o novo Total Chess World Championship Tour pode transformar o xadrez em um esporte ainda maior para os espectadores de todo o mundo.”