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Erling Haaland faz história incrível na Premier League enquanto o Manchester City supera o Sunderland em emocionante duelo de oito gols
City triunfa em thriller de muitos gols
O City saiu vitorioso de um eletrizante confronto por 5 a 3 contra o Sunderland no domingo. A equipe de Enzo Maresca deu sequência ao início impecável de campanha, embora tenha precisado trabalhar excepcionalmente duro para conquistar os três pontos.
Enzo Fernandez, Rayan Cherki e dois gols de Antoine Semenyo colocaram o líder da liga em uma posição de comando. No entanto, foi Haaland quem deu o toque final histórico a uma tarde memorável.
O artilheiro norueguês marcou aos 81 minutos para anotar o oitavo e último gol da partida. Seu gol tardio garantiu que o City mantivesse os 100% de aproveitamento, além de assegurar uma marca pessoal especial.
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Haaland completa sua coleção da Premier League
O gol de Haaland nos acréscimos inicialmente pareceu ter sido anulado por impedimento. No entanto, uma revisão do VAR acabou revertendo a decisão de campo, confirmando um feito histórico único para o talismã do City.
O gol significa que Haaland agora marcou contra todos os 25 clubes que enfrentou na Premier League pelo City. O Sunderland era o único time restante contra o qual ele ainda não havia balançado as redes, depois de passar em branco em dois encontros com eles na temporada passada.
Essa finalização também marcou seu 117º gol na Premier League e o quinto na atual campanha. Ele agora lidera a artilharia inicial da Chuteira de Ouro, abrindo um de vantagem sobre Alexander Isak, que marcou o gol da vitória do Liverpool no fim de semana contra o Bournemouth.
Brobbey faz história em derrota valente
Enquanto Haaland ficou com o recorde que virou manchete, o atacante do Sunderland, Brobbey, teve uma tarde impressionante à sua maneira. O centroavante marcou um hat-trick soberbo e se tornou o primeiro jogador em seis anos a balançar as redes três vezes em um jogo da Premier League contra o City desde Jamie Vardy.
Também foi o primeiro hat-trick na elite inglesa de um jogador do Sunderland desde que Jermain Defoe alcançou a marca há uma década. Além disso, Brobbey se tornou apenas o quarto jogador na história da Premier League a marcar três gols contra o time que começou o dia na liderança da tabela.
Ele se junta a um grupo de elite que conta com Robbie Fowler, Dirk Kuyt e Romelu Lukaku. Infelizmente, Brobbey é o primeiro jogador a marcar um hat-trick na Premier League e sair derrotado desde Roque Santa Cruz, pelo Blackburn, contra o Wigan, em dezembro de 2007.
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Maresca se iguala à elite dos técnicos
A vitória emocionante mantém o City firmemente no caminho certo e consolida o início impecável de Maresca no comando. Maresca agora é apenas o sexto técnico na história da Premier League a vencer seus primeiros cinco jogos à frente de um clube. Ele se junta a uma lista seleta que inclui Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Craig Shakespeare, Maurizio Sarri e Ole Gunnar Solskjær.
Com seu técnico em grande fase e Haaland já em plena forma, o City parece tão formidável como sempre. Agora, o time voltará sua atenção para manter essa campanha doméstica perfeita em seus próximos compromissos.
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