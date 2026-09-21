O City saiu vitorioso de um eletrizante confronto por 5 a 3 contra o Sunderland no domingo. A equipe de Enzo Maresca deu sequência ao início impecável de campanha, embora tenha precisado trabalhar excepcionalmente duro para conquistar os três pontos.

Enzo Fernandez, Rayan Cherki e dois gols de Antoine Semenyo colocaram o líder da liga em uma posição de comando. No entanto, foi Haaland quem deu o toque final histórico a uma tarde memorável.

O artilheiro norueguês marcou aos 81 minutos para anotar o oitavo e último gol da partida. Seu gol tardio garantiu que o City mantivesse os 100% de aproveitamento, além de assegurar uma marca pessoal especial.