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Erling Haaland faz apelo por união! Astro do Manchester City pede unidade enquanto o clube enfrenta veredicto da Premier League
Haaland faz apelo em meio à turbulência jurídica
Haaland quebrou o silêncio sobre as batalhas judiciais em andamento do clube, pedindo uma demonstração de força coletiva por parte dos fiéis do Etihad. Os comentários do prolífico atacante acontecem em um momento de incerteza sem precedentes para o atual campeão da Premier League, que recentemente foi considerado culpado por múltiplas infrações graves às regras financeiras da liga.
Falando em entrevista exclusiva à Sky Sports, Haaland deixou uma mensagem de tranquilidade para aqueles preocupados com as possíveis consequências do veredito. "Eles vão se divertir. Temos que ficar juntos. Temos que permanecer unidos, e temos que continuar positivos. Não importa o que aconteça na vida, sempre temos que ter um sorriso. Então temos que continuar positivos, olhar para a frente, tentar ganhar jogos de futebol e tentar aproveitar a situação e vencer o jogo. Temos que ficar juntos; temos que espalhar amor uns aos outros. Então é isso: fiquem juntos, aproveitem a jornada e sorriam", explicou o atacante.
Sendo filho do ex-meio-campista do City Alf-Inge Haaland, o atacante sente o peso da situação atual não apenas como funcionário, mas também como torcedor. "Eu me importo muito com a cidade, tenho que dizer. Eu me importo muito com os torcedores porque eu também sou um torcedor, e sinto com eles também", afirmou, reforçando seu compromisso com a causa mesmo enquanto o clube luta por sua reputação nos tribunais.
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A dimensão das conclusões da comissão
O otimismo demonstrado por Haaland contrasta fortemente com os detalhes sombrios apresentados pela comissão independente, que fez uma avaliação contundente da conduta financeira do clube. O painel concluiu que, entre as temporadas 2009/10 e 2017/18, o Manchester City articulou um "esquema de financiamento disfarçado" envolvendo contratos "fictícios" com parceiros comerciais.
A investigação constatou que essas ações foram concebidas para inflar artificialmente as receitas do clube em impressionantes £ 830 milhões, contornando assim os limites de gastos impostos tanto pela Premier League quanto pela Uefa. No total, a comissão confirmou mais de 100 acusações de violações regulatórias, incluindo a falha em agir de boa-fé durante toda a investigação de vários anos.
Longa batalha judicial se estende até 2027
Apesar do desejo do clube por uma resolução rápida, especialistas jurídicos sugerem que o processo de recurso pode se arrastar. Embora as novas regras da Premier League prevejam um prazo acelerado de 12 semanas para recursos, espera-se que a equipe jurídica do City argumente que essas normas não devem ser aplicadas retroativamente a um caso que começou em 2023.
O clube já havia manifestado preocupações com a imparcialidade do processo, alegando que a opinião da comissão foi influenciada por pressões externas. Em sua comunicação oficial, o City destacou sua cooperação ao longo dos últimos oito anos, afirmando: "O clube respeitou diligentemente o devido processo por oito anos com base no entendimento de que a diretoria e a cúpula executiva da Premier League agiriam como um regulador independente, imparcial e justo, livre de influência partidária. O clube está obviamente limitado no que pode dizer além disso até que todos os procedimentos futuros sejam concluídos."
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O foco se volta para Anfield e o PSG
Enquanto os advogados se preparam para a próxima rodada de litígios, o time principal precisa voltar sua atenção para uma semana decisiva da temporada em campo. O City viaja até Anfield neste domingo para enfrentar um Liverpool que tem sido, de forma consistente, seu rival mais duro na disputa por títulos nacionais. Depois da viagem a Merseyside, os comandados de Enzo Maresca receberão o atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain, no Etihad Stadium. Haaland, que teve um início perfeito de temporada na Premier League com o City, segue sem se deixar abalar pelo barulho externo em torno da hierarquia do clube.
Ao refletir sobre a importância do próximo confronto contra o Liverpool, Haaland disse: "É sempre especial jogar contra o Liverpool. Especialmente com Pep e Klopp. Eu me lembro de sentar em Salzburg e Dortmund e assistir aos jogos, o quanto eles se pressionavam um ao outro. São sempre jogos especiais lá. Eu venci lá, empatei lá, perdi. Então é sempre especial, e cada jogo da Premier League é diferente, e cada jogo contra o Liverpool é sempre especial."
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