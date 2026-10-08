Erling Haaland faz apelo por união! Astro do Manchester City pede unidade enquanto o clube enfrenta veredicto da Premier League

Haaland quebrou o silêncio sobre as batalhas judiciais em andamento do clube, pedindo uma demonstração de força coletiva por parte dos fiéis do Etihad. Os comentários do prolífico atacante acontecem em um momento de incerteza sem precedentes para o atual campeão da Premier League, que recentemente foi considerado culpado por múltiplas infrações graves às regras financeiras da liga.

Falando em entrevista exclusiva à Sky Sports, Haaland deixou uma mensagem de tranquilidade para aqueles preocupados com as possíveis consequências do veredito. "Eles vão se divertir. Temos que ficar juntos. Temos que permanecer unidos, e temos que continuar positivos. Não importa o que aconteça na vida, sempre temos que ter um sorriso. Então temos que continuar positivos, olhar para a frente, tentar ganhar jogos de futebol e tentar aproveitar a situação e vencer o jogo. Temos que ficar juntos; temos que espalhar amor uns aos outros. Então é isso: fiquem juntos, aproveitem a jornada e sorriam", explicou o atacante.

Sendo filho do ex-meio-campista do City Alf-Inge Haaland, o atacante sente o peso da situação atual não apenas como funcionário, mas também como torcedor. "Eu me importo muito com a cidade, tenho que dizer. Eu me importo muito com os torcedores porque eu também sou um torcedor, e sinto com eles também", afirmou, reforçando seu compromisso com a causa mesmo enquanto o clube luta por sua reputação nos tribunais.



