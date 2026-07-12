Erling Haaland explica à Inglaterra por que eles têm “sorte” depois de ver seu amigo íntimo, Jude Bellingham, calar os críticos com uma atuação de “classe mundial” na Copa do Mundo contra a Noruega

Após a vitória suada da Inglaterra sobre a Noruega, Haaland não hesitou em deixar a rivalidade de lado para elogiar o desempenho de seu amigo íntimo e ex-companheiro no Borussia Dortmund, Bellingham. O craque do Real Madrid foi o destaque da noite, marcando sua segunda dupla consecutiva de gols para levar a equipe de Thomas Tuchel às semifinais.

Apesar da decepção com a eliminação da Noruega, Haaland reconheceu que Bellingham está jogando atualmente em um nível que poucos no futebol mundial conseguem igualar. Em declarações à imprensa após o apito final, Haaland deixou clara sua opinião sobre o calibre do jogador que a Inglaterra tem à sua disposição. “O Real Madrid e a Inglaterra têm sorte de ter Jude Bellingham”, admitiu o craque norueguês.