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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Erling Haaland explica à Inglaterra por que eles têm “sorte” depois de ver seu amigo íntimo, Jude Bellingham, calar os críticos com uma atuação de “classe mundial” na Copa do Mundo contra a Noruega

E. Haaland
J. Bellingham
Copa do Mundo
Inglaterra
Noruega x Inglaterra
Noruega

Erling Haaland alertou a Inglaterra de que o país tem sorte de contar com um talento como Jude Bellingham, depois que as jogadas heroicas do meio-campista levaram os Três Leões às semifinais da Copa do Mundo. O atacante do Manchester City foi testemunha de uma aula magistral de Bellingham, enquanto a Noruega era eliminada da competição em um confronto tenso pelas quartas de final.

  • Elogios calorosos de um ex-companheiro de equipe

    Após a vitória suada da Inglaterra sobre a Noruega, Haaland não hesitou em deixar a rivalidade de lado para elogiar o desempenho de seu amigo íntimo e ex-companheiro no Borussia Dortmund, Bellingham. O craque do Real Madrid foi o destaque da noite, marcando sua segunda dupla consecutiva de gols para levar a equipe de Thomas Tuchel às semifinais.

    Apesar da decepção com a eliminação da Noruega, Haaland reconheceu que Bellingham está jogando atualmente em um nível que poucos no futebol mundial conseguem igualar. Em declarações à imprensa após o apito final, Haaland deixou clara sua opinião sobre o calibre do jogador que a Inglaterra tem à sua disposição. “O Real Madrid e a Inglaterra têm sorte de ter Jude Bellingham”, admitiu o craque norueguês.

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    Silenciando os céticos no grande palco

    Haaland também aproveitou a oportunidade para abordar as críticas que Bellingham tem enfrentado em relação à sua produção no terço final do campo. Embora alguns tenham questionado se o meio-campista contribui com gols suficientes, seu desempenho contra a Noruega serviu como uma resposta definitiva a essas preocupações.

    “Às vezes criticam Jude Bellingham por não marcar gols suficientes, mas ele não merece essa crítica”, disse Haaland, defendendo o jogador de 23 anos. “Ele é um meio-campista e, mesmo assim, marca gols, avança para o ataque e dribla. Ele é de nível mundial.”

  • A grande revolução

    A influência de Bellingham em campo chegou a tal ponto que até mesmo os melhores jogadores do mundo estão fazendo fila para jogar ao lado dele. Haaland, que tinha uma sintonia telepática com o meio-campista durante o tempo em que atuaram juntos na Bundesliga, deu a entender que qualquer técnico do mundo não pensaria duas vezes antes de ter o astro nascido em Stourbridge em seu elenco.

    “Todo mundo quer o Jude Bellingham no time”, observou Haaland, reconhecendo o status do jogador do Real Madrid como uma figura transformadora tanto para o clube quanto para a seleção. Ele não parou por aí e ofereceu o maior elogio possível ao afirmar: “Ele é um dos melhores jogadores do mundo.”

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    Um grande incentivo para Thomas Tuchel

    Além dos gols, houve mais um motivo de comemoração para a Inglaterra, já que Bellingham conseguiu passar pelas quartas de final sem receber nenhum cartão amarelo. Tendo entrado em campo a apenas um cartão amarelo de uma suspensão, ele jogou com uma maturidade e disciplina que garantem sua disponibilidade para o confronto da semifinal. Como os cartões amarelos serão zerados após a fase das semifinais, Bellingham está agora livre para atuar na final, caso a Inglaterra consiga derrotar a Argentina nas semifinais nesta quarta-feira.

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