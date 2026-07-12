Getty Images Sport
Traduzido por
Erling Haaland explica à Inglaterra por que eles têm “sorte” depois de ver seu amigo íntimo, Jude Bellingham, calar os críticos com uma atuação de “classe mundial” na Copa do Mundo contra a Noruega
Elogios calorosos de um ex-companheiro de equipe
Após a vitória suada da Inglaterra sobre a Noruega, Haaland não hesitou em deixar a rivalidade de lado para elogiar o desempenho de seu amigo íntimo e ex-companheiro no Borussia Dortmund, Bellingham. O craque do Real Madrid foi o destaque da noite, marcando sua segunda dupla consecutiva de gols para levar a equipe de Thomas Tuchel às semifinais.
Apesar da decepção com a eliminação da Noruega, Haaland reconheceu que Bellingham está jogando atualmente em um nível que poucos no futebol mundial conseguem igualar. Em declarações à imprensa após o apito final, Haaland deixou clara sua opinião sobre o calibre do jogador que a Inglaterra tem à sua disposição. “O Real Madrid e a Inglaterra têm sorte de ter Jude Bellingham”, admitiu o craque norueguês.
- AFP
Silenciando os céticos no grande palco
Haaland também aproveitou a oportunidade para abordar as críticas que Bellingham tem enfrentado em relação à sua produção no terço final do campo. Embora alguns tenham questionado se o meio-campista contribui com gols suficientes, seu desempenho contra a Noruega serviu como uma resposta definitiva a essas preocupações.
“Às vezes criticam Jude Bellingham por não marcar gols suficientes, mas ele não merece essa crítica”, disse Haaland, defendendo o jogador de 23 anos. “Ele é um meio-campista e, mesmo assim, marca gols, avança para o ataque e dribla. Ele é de nível mundial.”
A grande revolução
A influência de Bellingham em campo chegou a tal ponto que até mesmo os melhores jogadores do mundo estão fazendo fila para jogar ao lado dele. Haaland, que tinha uma sintonia telepática com o meio-campista durante o tempo em que atuaram juntos na Bundesliga, deu a entender que qualquer técnico do mundo não pensaria duas vezes antes de ter o astro nascido em Stourbridge em seu elenco.
“Todo mundo quer o Jude Bellingham no time”, observou Haaland, reconhecendo o status do jogador do Real Madrid como uma figura transformadora tanto para o clube quanto para a seleção. Ele não parou por aí e ofereceu o maior elogio possível ao afirmar: “Ele é um dos melhores jogadores do mundo.”
- AFP
Um grande incentivo para Thomas Tuchel
Além dos gols, houve mais um motivo de comemoração para a Inglaterra, já que Bellingham conseguiu passar pelas quartas de final sem receber nenhum cartão amarelo. Tendo entrado em campo a apenas um cartão amarelo de uma suspensão, ele jogou com uma maturidade e disciplina que garantem sua disponibilidade para o confronto da semifinal. Como os cartões amarelos serão zerados após a fase das semifinais, Bellingham está agora livre para atuar na final, caso a Inglaterra consiga derrotar a Argentina nas semifinais nesta quarta-feira.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.