Erling Haaland está transformado! O atacante admite que a Copa do Mundo foi a “melhor jornada” de sua vida, enquanto o artilheiro da Noruega reflete sobre sua participação “surreal” no torneio

Olhando para o futuro, Haaland expressou esperança de que a atual seleção da Noruega possa se consolidar como presença constante nos principais torneios. Isso coroou um torneio pessoal extraordinário para o atacante, que terminou com sete gols em sua primeira participação em uma Copa do Mundo — o maior número alcançado por qualquer jogador em sua estreia na Copa do Mundo desde que o polonês Grzegorz Lato conseguiu a mesma marca em 1974.

Sua campanha incluiu dois gols contra o Iraque e o Senegal na fase de grupos; o gol da vitória contra a Costa do Marfim nas oitavas de final; e dois gols decisivos contra o Brasil, que garantiram a vaga da Noruega nas quartas de final. Seus sete gols foram marcados com apenas 18 chutes – a melhor taxa de conversão em uma única Copa do Mundo em quase 40 anos.

“Esta geração é fantástica. Espero que isso também motive os jovens lá na Noruega – que isso mostre a eles que é possível jogar no maior palco vestindo a camisa da Noruega”, disse Haaland.