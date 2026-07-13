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Erling Haaland está transformado! O atacante admite que a Copa do Mundo foi a “melhor jornada” de sua vida, enquanto o artilheiro da Noruega reflete sobre sua participação “surreal” no torneio
Haaland reflete sobre as semanas mais loucas de sua vida
A trajetória de sonho da Noruega na Copa do Mundo chegou a um fim amargo após uma derrota por uma diferença mínima para a Inglaterra, mas Haaland continua impressionado com a magnitude do que sua equipe conquistou. O atacante, que liderou o ataque norueguês durante todo o torneio, estava animado apesar da eliminação, reservando um tempo para refletir sobre seis semanas transformadoras nos Estados Unidos.
Haaland foi sincero sobre o peso emocional da campanha. “Foram as semanas mais incríveis e a jornada mais marcante que já vivi em toda a minha vida”, disse Haaland aoVG. “Foi completamente surreal, é difícil assimilar tudo isso agora. Você fica um pouco vazio. Se eu pensar rapidamente nesses 40 dias, foi completamente insano.”
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Impacto nacional e uma nova identidade
O torneio despertou um entusiasmo frenético no país, com cerca de 20 mil torcedores se reunindo em frente ao Palácio Real, em Oslo, para assistir às quartas de final. Para Haaland, a mudança cultural na Noruega é ainda mais significativa do que os resultados em campo, incluindo a famosa vitória sobre o Brasil no início da competição.
“Tem sido incrível. As atuações são uma coisa. Vencer o Brasil é uma coisa, mas acho que a maneira como colocamos a Noruega no mapa é o que mais me emociona”, explicou Haaland. “Acho que isso mudou a Noruega. Acho que isso me mudou. É um pouco difícil assimilar todo esse... espetáculo ou montanha-russa em que estamos há seis semanas, porque foram tantas coisas. Foram tantas impressões, tantas emoções.”
Atacante destaca a diferença mínima na derrota nas quartas de final
Haaland deixou claro que achava que pequenos detalhes haviam prejudicado a Noruega na derrota para a Inglaterra, questionando uma decisão de falta em um momento em que a Noruega acreditava ter assumido a vantagem de 2 a 1 e insistindo que estava convencido de que um chute polêmico havia acertado a trave. “Acho que todos os noruegueses também valorizam muito isso. Espero que isso tenha unido as pessoas. Devemos nos orgulhar, mas, ao mesmo tempo, aprender com isso”, disse ele.
“No fim das contas, estou simplesmente orgulhoso. Tenho me sentido orgulhoso o tempo todo. Não sei muito bem o que mais dizer, porque já falei bastante aqui nos EUA. Agora estou cansado e acho que é hora de tirar férias.”
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Haaland espera que a geração de ouro inspire a próxima leva de talentos
Olhando para o futuro, Haaland expressou esperança de que a atual seleção da Noruega possa se consolidar como presença constante nos principais torneios. Isso coroou um torneio pessoal extraordinário para o atacante, que terminou com sete gols em sua primeira participação em uma Copa do Mundo — o maior número alcançado por qualquer jogador em sua estreia na Copa do Mundo desde que o polonês Grzegorz Lato conseguiu a mesma marca em 1974.
Sua campanha incluiu dois gols contra o Iraque e o Senegal na fase de grupos; o gol da vitória contra a Costa do Marfim nas oitavas de final; e dois gols decisivos contra o Brasil, que garantiram a vaga da Noruega nas quartas de final. Seus sete gols foram marcados com apenas 18 chutes – a melhor taxa de conversão em uma única Copa do Mundo em quase 40 anos.
“Esta geração é fantástica. Espero que isso também motive os jovens lá na Noruega – que isso mostre a eles que é possível jogar no maior palco vestindo a camisa da Noruega”, disse Haaland.
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