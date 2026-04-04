"Estou superfeliz, já faz um tempo", disse ele à BBC Sport sobre seu hat-trick. "Já estava na hora, e é ótimo ter conseguido isso contra o Liverpool. Ir a Wembley mais uma vez, e tantas vezes como o Pep já fez nos últimos 10 anos, tem sido incrível. Na verdade, é ridículo quando você olha as estatísticas e vê quantas vezes já estivemos em Wembley. Tão consistente e isso é loucura, 23 vezes em 10 anos é ridículo."

O City superou um início difícil de jogo, no qual o Liverpool parecia capaz de igualá-los, mas a situação mudou antes do intervalo.

“Jogo incrível e, desde a final, mostramos um ótimo nível hoje também. Precisamos continuar a construir sobre isso e seguir em frente”, disse Haaland. Ele enfatizou ainda mais a importância da finalização precisa, acrescentando: “É ideal marcar logo antes do intervalo. A maneira como jogamos a partir dos 25 minutos foi incrível. Precisamos ser mais consistentes e fazer isso ainda mais.”