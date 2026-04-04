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Erling Haaland está “superfeliz” após marcar três gols contra o Liverpool, e o craque do Man City sugere que tinha uma “questão psicológica” contra os jogadores de Arne Slot
Haaland, o herói do hat-trick
Haaland deu início à enxurrada de gols do City aos 39 minutos, ao converter um pênalti, e logo em seguida marcou outro gol pouco antes do intervalo. Pouco depois de Antoine Semenyo ter feito o 3 a 0, o norueguês completou seu hat-trick aos 57 minutos, ao receber um passe de Nico O'Reilly e bater com força, sem chances para Giorgi Mamardashvili.
A vitória garante uma vaga nas semifinais da FA Cup e dá continuidade à longa tradição do City de disputar partidas no estádio nacional da Inglaterra sob o comando de Pep Guardiola, para grande alegria de Haaland.
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O timing perfeito ajuda o City a golear os Reds
"Estou superfeliz, já faz um tempo", disse ele à BBC Sport sobre seu hat-trick. "Já estava na hora, e é ótimo ter conseguido isso contra o Liverpool. Ir a Wembley mais uma vez, e tantas vezes como o Pep já fez nos últimos 10 anos, tem sido incrível. Na verdade, é ridículo quando você olha as estatísticas e vê quantas vezes já estivemos em Wembley. Tão consistente e isso é loucura, 23 vezes em 10 anos é ridículo."
O City superou um início difícil de jogo, no qual o Liverpool parecia capaz de igualá-los, mas a situação mudou antes do intervalo.
“Jogo incrível e, desde a final, mostramos um ótimo nível hoje também. Precisamos continuar a construir sobre isso e seguir em frente”, disse Haaland. Ele enfatizou ainda mais a importância da finalização precisa, acrescentando: “É ideal marcar logo antes do intervalo. A maneira como jogamos a partir dos 25 minutos foi incrível. Precisamos ser mais consistentes e fazer isso ainda mais.”
Será que Haaland tinha uma vantagem psicológica?
O último confronto entre as duas equipes — em fevereiro — foi bastante polêmico. Com o placar empatado em 1 a 1, o City recebeu um pênalti no final da partida, quando Matheus Nunes sofreu uma falta do goleiro Alisson, permitindo que Haaland cobrasse, convertesse e garantisse os três pontos. No confronto anterior, Haaland perdeu um pênalti, mas o City acabou vencendo por 3 a 0.
Questionado se recebeu um impulso psicológico ao converter desta vez, ele disse: “Pode-se dizer que sim, mas também pode-se dizer que, no último jogo contra o Liverpool, marquei aos 95 minutos, então pode-se dizer que isso talvez tenha sido um fator psicológico para eles.”
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O City quer mais depois da goleada sobre o Liverpool
Depois de já ter conquistado a Carabao Cup nesta temporada, o City busca pelo menos a dobradinha nacional, com a FA Cup ainda em vista. O time está nove pontos atrás do Arsenal, mas com um jogo a menos no campeonato, o que significa que outro título da Premier League é improvável, mas não impossível. No entanto, após se recuperarem de um início decepcionante contra o Liverpool para garantir uma vitória monumental, Haaland e seus companheiros do City estarão prontos para aproveitar se o Arsenal começar a vacilar.
“Jogo incrível e, desde a final, mostramos um ótimo nível também hoje. Precisamos continuar aproveitando isso e seguir em frente”, disse ele.