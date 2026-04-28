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Erling Haaland envia mensagem clara ao Real Madrid e ao Barcelona ao falar sobre seu futuro como atacante do Manchester City
Haaland põe fim aos rumores sobre uma transferência para a La Liga
Haaland decidiu pôr um ponto final de forma definitiva nas especulações sobre uma possível saída do Manchester City. O jogador de 25 anos, amplamente considerado o artilheiro mais eficaz do futebol mundial, tem sido alvo constante da imprensa espanhola, com notícias sugerindo que o Real Madrid ou o Barcelona poderiam tentar contratá-lo para tirá-lo da Premier League.
No entanto, após assinar um contrato histórico de 10 anos no Etihad Stadium em janeiro de 2025, Haaland deixou claro que vê seu futuro a longo prazo em Manchester. O atacante expressou seu entusiasmo com a trajetória do clube, acabando com quaisquer esperanças imediatas que os gigantes espanhóis tivessem de garantir sua contratação.
- AFP
"Estou superfeliz"
Em entrevista à ESPN, Haaland foi direto ao falar sobre seu estado de espírito atual e sua falta de vontade de buscar novos desafios em outro lugar. Ele enfatizou que o novo projeto que está sendo construído no Etihad continua sendo o ambiente perfeito para seu crescimento pessoal e profissional.
“Estou superfeliz e ansioso pelo que está por vir, porque acho que são tempos emocionantes para o City como clube e também para mim como jogador”, admitiu Haaland. “Estou ansioso para continuar no City.”
Um aviso aos rivais da Premier League
Haaland também lançou um aviso assustador ao resto da Premier League, observando que o recente período de transição do City está chegando ao fim. Nos últimos 18 meses, Pep Guardiola integrou uma leva de novos talentos, incluindo Gianluigi Donnarumma, Marc Guehi e Rayan Cherki. Haaland acredita que, à medida que esses jogadores se adaptarem totalmente aos rigores do futebol inglês e ao exigente sistema de Guardiola, o City se tornará uma força ainda mais formidável.
“Houve muitas mudanças nos últimos dois anos, eu diria que principalmente no último ano”, acrescentou Haaland. “Há muitos jogadores que estão aqui há muito tempo. Então, com os novos jogadores, leva tempo. Não é fácil para alguém chegar a uma nova liga, um novo país, tudo isso. Leva tempo para se adaptar. Acho que são tempos emocionantes e estou ansioso para fazer parte disso.”
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Em busca de uma tríplice coroa histórica no campeonato nacional
Apesar das especulações internas no início da temporada de que o City poderia estar ficando para trás do Arsenal em termos de desenvolvimento tático, o clube continua no caminho certo para conquistar uma histórica tríplice coroa nacional. Haaland continua sendo o ponto-chave de um ataque que parece cada vez mais afiado à medida que a reta final da temporada se aproxima.
O Man City tem um jogo a menos que o Arsenal, que está três pontos à frente na liderança da Premier League. Uma vitória sobre o Everton na próxima semana faria com que os Cityzens recuperassem a liderança, enquanto também têm os olhos voltados para a final da FA Cup contra o Chelsea em meados de maio.