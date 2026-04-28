Erling Haaland envia mensagem clara ao Real Madrid e ao Barcelona ao falar sobre seu futuro como atacante do Manchester City

Haaland decidiu pôr um ponto final de forma definitiva nas especulações sobre uma possível saída do Manchester City. O jogador de 25 anos, amplamente considerado o artilheiro mais eficaz do futebol mundial, tem sido alvo constante da imprensa espanhola, com notícias sugerindo que o Real Madrid ou o Barcelona poderiam tentar contratá-lo para tirá-lo da Premier League.

No entanto, após assinar um contrato histórico de 10 anos no Etihad Stadium em janeiro de 2025, Haaland deixou claro que vê seu futuro a longo prazo em Manchester. O atacante expressou seu entusiasmo com a trajetória do clube, acabando com quaisquer esperanças imediatas que os gigantes espanhóis tivessem de garantir sua contratação.