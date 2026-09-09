A química entre Fernandez e Haaland se mostrou imediatamente eficaz, com o novo meio-campista servindo o atacante norueguês para quebrar a resistência do Porto aos 47 minutos.

Elogiando o faro de gol e o caráter do companheiro de equipe, Fernandez afirmou: "Erling Haaland é um animal. Ele é uma besta, então toda vez que estiver em campo, vou procurá-lo e, espero, dar muitas outras assistências para ele. Não se trata apenas do jogador que ele é, ele também é um ser humano incrível, e realmente me acolheu e me ajudou."

Ao refletir sobre seu reencontro com o treinador após o período em Stamford Bridge, o meia acrescentou: "Estou muito feliz que Enzo Maresca tenha feito tudo o que podia para concretizar essa transferência. Ele me conhece muito bem do nosso tempo no Chelsea, e sou muito grato por tudo o que fez por mim e pela minha família. Vou dar 100% em cada treino, em cada jogo, para poder retribuí-lo."