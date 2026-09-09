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'Erling Haaland é um animal!' - Enzo Fernandez enche atacante do Manchester City de elogios após vitória na Champions League, no Porto
City conquista vitória na estreia
O gigante inglês garantiu uma convincente vitória por 2 a 0 sobre o Porto na estreia na fase de liga da Champions League, no Estádio do Dragão, na noite de terça-feira. A equipe de Maresca dominou as ações em Portugal, com Haaland marcando dois gols no segundo tempo para assegurar os três pontos. O triunfo fora de casa representa um início europeu positivo para o Manchester City, além de ampliar seu impressionante embalo nesta temporada.
- Anadolu Agency
Meio-campista elogia recepção calorosa
Fernandez rapidamente se sentiu em casa em seu novo ambiente graças à recepção calorosa dos companheiros de equipe e ao forte apoio dos torcedores. Falando após a partida, o meio-campista argentino disse: "Estou muito feliz por eles [jogadores do Man City] terem me recebido assim que cheguei. Eles não são apenas jogadores brilhantes, trata-se dos seres humanos que são. Todos foram muito gentis comigo, e os torcedores também foram absolutamente brilhantes ao me receberem neste novo passo da minha carreira. Estou muito animado para começar."
Fernandez exalta atacante letal
A química entre Fernandez e Haaland se mostrou imediatamente eficaz, com o novo meio-campista servindo o atacante norueguês para quebrar a resistência do Porto aos 47 minutos.
Elogiando o faro de gol e o caráter do companheiro de equipe, Fernandez afirmou: "Erling Haaland é um animal. Ele é uma besta, então toda vez que estiver em campo, vou procurá-lo e, espero, dar muitas outras assistências para ele. Não se trata apenas do jogador que ele é, ele também é um ser humano incrível, e realmente me acolheu e me ajudou."
Ao refletir sobre seu reencontro com o treinador após o período em Stamford Bridge, o meia acrescentou: "Estou muito feliz que Enzo Maresca tenha feito tudo o que podia para concretizar essa transferência. Ele me conhece muito bem do nosso tempo no Chelsea, e sou muito grato por tudo o que fez por mim e pela minha família. Vou dar 100% em cada treino, em cada jogo, para poder retribuí-lo."
- Anadolu Agency
Foco se volta para o clássico
O City agora volta sua atenção para a Premier League depois de construir uma sequência de vitórias no início da temporada em todas as competições. A estabilidade de um meio-campo liderado por Fernandez e a finalização clínica de Haaland enfrentarão um duro teste contra o rival local Manchester United no fim de semana. Uma atuação sólida em Portugal oferece a plataforma perfeita para o time de Maresca manter seu domínio doméstico.
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