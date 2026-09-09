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imago-sport-1082635817.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

Traduzido por

Erling Haaland e Enzo Maresca exaltam a "joia" Ayyoub Bouaddi após atuação brilhante contra o Manchester City em Porto

A. Bouaddi
E. Haaland
E. Maresca
Porto x Manchester City
Porto
Manchester City
Liga dos Campeões
Premier League

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, e o atacante talismânico Erling Haaland rasgaram elogios ao adolescente Ayyoub Bouaddi após a vitória por 2 a 0 na Champions League, no Porto. Escalado como titular pela primeira vez no coração do meio-campo, o jogador de 18 anos teve uma atuação segura no Estádio do Dragão, o que levou seus companheiros de equipe a classificá-lo como uma promissora perspectiva para o futuro.

  • Adolescente impressiona na estreia

    O Manchester City abriu sua campanha na fase de liga da Champions League com uma convincente vitória por 2 a 0 sobre o Porto no Estádio do Dragão. Além do decisivo doblete de Haaland no segundo tempo, a sensação adolescente Bouaddi chamou a atenção com uma atuação dominante no coração do meio-campo em sua estreia como titular. O jogador de 18 anos ditou as ações ao completar 54 de seus 55 passes, além de registrar sete recuperações de bola, antes de dar lugar a Mateo Kovacic aos 76 minutos.

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  • imago-sport-1082635961.jpgAnadolu Agency

    Maresca elogia atuação serena

    Maresca ficou encantado com a determinação coletiva demonstrada em uma exigente partida europeia fora de casa, destacando a qualidade e a profundidade disponíveis em seu elenco. Avaliando o desempenho geral após a partida, o técnico italiano disse à Amazon Prime: "Acho que poderíamos ter marcado mais gols, especialmente no primeiro tempo, mas no geral acho que merecemos vencer o jogo.

    "Criamos chances suficientes para vencer o jogo. Não cedemos muitas chances. É normal vir aqui e ceder algumas chances, porque é normal, então, no geral, estou feliz com a atuação. Acho que tenho sorte porque todo o elenco é de bons jogadores, para um treinador isso é fácil, porque você pode dar minutos a todos eles, e esta noite acho que os caras que estavam em campo foram muito bem."

    Voltando o foco para a atuação imperturbável de Bouaddi em um grande palco, Maresca reservou elogios especiais ao adolescente: "A coisa boa é que de Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic] você espera como administrar este jogo, mas ele nunca entrou em pânico, Ayyoub Bouaddi. Ele foi muito bem e acho que a atuação foi inacreditável."

  • Haaland chama meio-campista de ‘joia’

    Atuando de forma perfeita ao lado de Enzo Fernandez, Bouaddi já havia deixado uma impressão duradoura nas principais estrelas do elenco do City muito antes de entrar em campo no Porto. Elogiando o potencial bruto do jovem antes de fazer uma reclamação bem-humorada sobre um passe perdido, Haaland comentou: "Acho que ele fez um jogo muito bom. Nas últimas semanas de treino, eu disse ao presidente que ele tem sido incrível, então acho que temos uma joia aqui. Mas, para ser honesto, acho que ele deveria ter me lançado no segundo tempo quando eu estava completamente sozinho. Fiquei um pouco bravo, então vou dizer isso a ele agora: ele fez um bom jogo, tirando aquele passe."

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  • imago-sport-1082622635.jpgPhoto Players Images

    Derby de Manchester se aproxima

    A vitória em Portugal amplia o início impecável do City para quatro vitórias consecutivas em todas as competições nesta temporada. A resiliência do time de Maresca será testada ao limite quando encarar o rival local Manchester United na Premier League neste fim de semana. A segura atuação de Bouaddi no meio-campo reforça significativamente suas chances de atuar com regularidade em meio a uma exigente sequência de jogos no outono.

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