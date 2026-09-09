Maresca ficou encantado com a determinação coletiva demonstrada em uma exigente partida europeia fora de casa, destacando a qualidade e a profundidade disponíveis em seu elenco. Avaliando o desempenho geral após a partida, o técnico italiano disse à Amazon Prime: "Acho que poderíamos ter marcado mais gols, especialmente no primeiro tempo, mas no geral acho que merecemos vencer o jogo.

"Criamos chances suficientes para vencer o jogo. Não cedemos muitas chances. É normal vir aqui e ceder algumas chances, porque é normal, então, no geral, estou feliz com a atuação. Acho que tenho sorte porque todo o elenco é de bons jogadores, para um treinador isso é fácil, porque você pode dar minutos a todos eles, e esta noite acho que os caras que estavam em campo foram muito bem."

Voltando o foco para a atuação imperturbável de Bouaddi em um grande palco, Maresca reservou elogios especiais ao adolescente: "A coisa boa é que de Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic] você espera como administrar este jogo, mas ele nunca entrou em pânico, Ayyoub Bouaddi. Ele foi muito bem e acho que a atuação foi inacreditável."