Erling Haaland é cotado para bater o recorde de Mohamed Salah e Thierry Henry, já que o imparável atacante do Manchester City busca sua terceira Chuteira de Ouro na tentativa de conquistar a tríplice coroa nacional

Se Haaland continuar marcando gols, o City continuará na disputa por mais títulos importantes. O time já conquistou a Carabao Cup em 2026, assumiu a liderança da tabela da Premier League e chegou às semifinais da FA Cup — onde enfrentará o Southampton, da Championship, no sábado.

Questionado se espera que a equipe de Guardiola consiga conquistar todos os títulos nacionais, completando mais um triplo notável no processo, Dickov disse: “Sim, espero.

“Acho que se você tivesse dito talvez três semanas atrás, quatro semanas atrás, que, olhando para a sequência do City — e eu já disse isso antes —, a final da Carabao Cup contra o Arsenal, o Liverpool na FA Cup, o Chelsea fora de casa no campeonato e o Arsenal no campeonato — e eles estavam nove pontos atrás do Arsenal na época —, você teria dito que não havia absolutamente nenhuma chance, provavelmente nenhuma chance de eles ganharem nada, do jeito que as coisas estavam indo.

“Você inverte essa situação no espaço de um mês, três semanas, e há todas as chances de que eles possam seguir em frente e conseguir. Isso não me surpreenderia. Seria de se esperar que eles vencessem o Southampton na FA Cup, sem desrespeito a eles. E eu esperaria que eles seguissem em frente agora e vencessem seus últimos cinco jogos do campeonato.

“Então, passando de uma temporada, o que é loucura, que parecia que ia ficar sem nenhum título, o que é impensável para o City por duas temporadas seguidas, para agora ter uma chance inacreditável de conquistar a tríplice coroa nacional, não acho que isso esteja fora do alcance deles.”