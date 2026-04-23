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Erling Haaland é cotado para bater o recorde de Mohamed Salah e Thierry Henry, já que o imparável atacante do Manchester City busca sua terceira Chuteira de Ouro na tentativa de conquistar a tríplice coroa nacional
Quantos gols Haaland marcou pelo Manchester City?
Haaland chegou ao Etihad Stadium no verão de 2022, em meio a dúvidas sobre se sua impressionante média de gols no Red Bull Salzburg e no Borussia Dortmund poderia ser mantida no futebol inglês. Ele encerrou sua primeira temporada com 52 gols em todas as competições — marca que ajudou o City a conquistar a tríplice coroa: Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões.
Seus números caíram ligeiramente desde então, com 38 e 34 gols nas duas últimas temporadas, respectivamente, mas ele ultrapassou a marca de 100 gols na Premier League de forma histórica e elevou sua contagem total pelo City para 159 em 193 partidas.
Haaland perdeu a Chuteira de Ouro na última temporada, quando Salah conquistou o prêmio pela quarta vez, mas está de volta ao topo em 2025-26. Um gol decisivo contra o Burnley na última partida levou-o a 24 gols na temporada – três à frente do artilheiro brasileiro do Brentford, Igor Thiago.
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Será que Haaland vai se tornar o primeiro jogador a conquistar cinco Chuteiras de Ouro?
Com um triplo título de artilheiro aparentemente ao seu alcance, será que Haaland conseguirá superar os feitos de Henry e Salah, tornando-se o primeiro jogador a conquistar cinco Chuteiras de Ouro da Premier League?
Quando essa pergunta foi feita a Dickov, o herói cult do City — falando em exclusivo em parceria com o MrQ — disse ao GOAL: “Acho que sim. Acho que ele vai ficar aqui por muito tempo, e isso é o que vai permitir que Erling quebre todos os recordes que existem.
“Ele simplesmente continua produzindo, continua marcando mais e mais gols. E acho que soaria ridículo se ele tivesse dito, há algumas temporadas, que iria superar Salah ou Henry. Não é nada ridículo; na verdade, parece bastante fácil para ele conseguir fazer isso, o que é uma loucura.”
Será que o Manchester City conseguirá conquistar a tríplice coroa nacional na temporada 2025-26?
Se Haaland continuar marcando gols, o City continuará na disputa por mais títulos importantes. O time já conquistou a Carabao Cup em 2026, assumiu a liderança da tabela da Premier League e chegou às semifinais da FA Cup — onde enfrentará o Southampton, da Championship, no sábado.
Questionado se espera que a equipe de Guardiola consiga conquistar todos os títulos nacionais, completando mais um triplo notável no processo, Dickov disse: “Sim, espero.
“Acho que se você tivesse dito talvez três semanas atrás, quatro semanas atrás, que, olhando para a sequência do City — e eu já disse isso antes —, a final da Carabao Cup contra o Arsenal, o Liverpool na FA Cup, o Chelsea fora de casa no campeonato e o Arsenal no campeonato — e eles estavam nove pontos atrás do Arsenal na época —, você teria dito que não havia absolutamente nenhuma chance, provavelmente nenhuma chance de eles ganharem nada, do jeito que as coisas estavam indo.
“Você inverte essa situação no espaço de um mês, três semanas, e há todas as chances de que eles possam seguir em frente e conseguir. Isso não me surpreenderia. Seria de se esperar que eles vencessem o Southampton na FA Cup, sem desrespeito a eles. E eu esperaria que eles seguissem em frente agora e vencessem seus últimos cinco jogos do campeonato.
“Então, passando de uma temporada, o que é loucura, que parecia que ia ficar sem nenhum título, o que é impensável para o City por duas temporadas seguidas, para agora ter uma chance inacreditável de conquistar a tríplice coroa nacional, não acho que isso esteja fora do alcance deles.”
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Haaland deve ter um papel de destaque em mais campanhas por títulos
Haaland marcou três gols na vitória do City sobre o Liverpool nas quartas de final da FA Cup, quando o time derrotou os Reds em casa, e somou cinco gols nas últimas quatro partidas. Ele reencontrou o brilho que havia perdido temporariamente durante uma sequência de apenas cinco gols em 20 partidas no início do ano civil.
Resta saber se ele será escalado como titular contra o Southampton, já que Guardiola tem a opção de reorganizar seu elenco, mas o jogador de 25 anos terá destaque nas últimas cinco partidas do Blues na Premier League — enquanto a equipe busca infligir mais sofrimento na disputa pelo título ao Arsenal, que não está em boa fase, e garantir mais um prêmio individual para seu emblemático camisa 9.