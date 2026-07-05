Erling Haaland como um “ciborgue divino” e “uma parede viva”: a imprensa celebra um herói inesperado da Copa do Mundo e a superestrela da Noruega

NRK: “Erling Haaland levou a Noruega às alturas.”

VG: “Örjan Nyland ficou como uma parede viva antes de Erling Braut Haaland escrever a história do esporte norueguês. A Noruega nunca havia chegado às quartas de final. Mas a Noruega nunca teve Erling Braut Haaland.”

Dagbladet: “Um terremoto. A Noruega eliminou o Brasil da Copa do Mundo. Sim, você leu certo. Nós eliminamos a superpotência da Copa do Mundo. Esta é a maior conquista esportiva norueguesa de todos os tempos.”

Aftenposten: “ALELUIA. Noite histórica na Copa do Mundo. Derrotamos o Brasil. A aventura do futebol norueguês alcança alturas inimagináveis e o mundo inteiro está vibrando junto.”