A Noruega segue em frente, o Brasil lamenta: Erling Haaland leva os escandinavos às quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história do país, enquanto o país com mais títulos mundiais precisa, mais uma vez, enterrar seu sonho de conquistar o sexto título. Veja como a imprensa internacional está reagindo.
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Erling Haaland como um “ciborgue divino” e “uma parede viva”: a imprensa celebra um herói inesperado da Copa do Mundo e a superestrela da Noruega
A imprensa norueguesa também agradece ao goleiro Nyland
NRK: “Erling Haaland levou a Noruega às alturas.”
VG: “Örjan Nyland ficou como uma parede viva antes de Erling Braut Haaland escrever a história do esporte norueguês. A Noruega nunca havia chegado às quartas de final. Mas a Noruega nunca teve Erling Braut Haaland.”
Dagbladet: “Um terremoto. A Noruega eliminou o Brasil da Copa do Mundo. Sim, você leu certo. Nós eliminamos a superpotência da Copa do Mundo. Esta é a maior conquista esportiva norueguesa de todos os tempos.”
Aftenposten: “ALELUIA. Noite histórica na Copa do Mundo. Derrotamos o Brasil. A aventura do futebol norueguês alcança alturas inimagináveis e o mundo inteiro está vibrando junto.”
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Erling Haaland como um “ciborgue divino”
The Guardian: “Os dois gols de Haaland no final do jogo chocam o Brasil e levam a Noruega às quartas de final da Copa do Mundo.”
The Sun: “Tudo graças ao Rei Erling. Erling Haaland venceu a batalha, a Noruega venceu a guerra e o navio viking rumo às quartas de final.”
Marca: “Um ciborgue destrói o Brasil.”
AS: “Haaland devora o Brasil. Já são sete gols que ele marcou em sua primeira Copa do Mundo. Mortal. Sobrenatural. O ‘cyborg’ que o mundo inteiro teme.”
Sport: “Como um deus! Histórico! Haaland marca dois gols e a Noruega elimina o Brasil.”
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Nyland realiza “feitos heróicos” – Ancelotti “não conseguiu fazer milagres”
Gazzetta dello Sport: “Haaland é maior que o Brasil. Dois gols magníficos castigam uma Seleção sem brilho; Ancelotti é mandado de volta para casa. Há muitos anos, a eliminação da Noruega para o Brasil poderia ter significado o fim do mundo, mas a Copa do Mundo mudou completamente. Nem mesmo Ancelotti conseguiu fazer um milagre, e isso já diz muito vindo do técnico mais bem-sucedido de todos os tempos.”
Corriere dello Sport: “O sonho da Noruega se tornou realidade em East Rutherford: os dois gols de Haaland selaram a derrota do Brasil.”
Tuttosport: “O show de Erling. Haaland marca dois gols lendários, Nyland se torna o herói. O Brasil de Ancelotti está eliminado.”
L’Équipe: “Haaland em missão, o Brasil em casa.”
The Athletic: “Que desempenho da Noruega em sua primeira Copa do Mundo desde 1998! Com Haaland na ponta e Nyland realizando proezas no outro lado do campo, eles têm uma chance real de vencer qualquer adversário.”
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