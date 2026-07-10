Erling Haaland coloca “toda a pressão sobre a Inglaterra”, enquanto o atacante em grande fase minimiza as chances da Noruega nas quartas de final

Em declarações à imprensa antes das quartas de final, Haaland falou sobre as chances da Noruega e as expectativas em torno da partida. Embora tenha reconhecido o progresso de sua equipe, ele repetidamente apontou a Inglaterra como a seleção que deve avançar.

“A probabilidade de ganharmos é muito baixa. Acho que todos vocês deveriam colocar toda a pressão sobre a Inglaterra”, disse Haaland à NRK.

A partida também tem um significado especial para Haaland, que enfrentará seus companheiros do City, John Stones e Marc Guehi. O atacante admitiu que será um momento especial, mas continua focado em ajudar a Noruega a buscar mais um resultado surpreendente.

“É um pouco estranho. Você passa mais tempo com eles do que com qualquer outra pessoa na vida. Marc Guehi e John Stones são pessoas com quem eu convivo há muitos anos, então é um pouco estranho. É um pouco especial”, admitiu ele, conforme citado pelo Nettavisen.