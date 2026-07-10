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Erling Haaland coloca “toda a pressão sobre a Inglaterra”, enquanto o atacante em grande fase minimiza as chances da Noruega nas quartas de final
Haaland minimiza as chances da Noruega
Haaland tentou transferir a pressão para a Inglaterra antes das quartas de final da Copa do Mundo da Noruega, em Miami, insistindo que a equipe de Thomas Tuchel continua sendo a favorita, apesar da impressionante campanha da Noruega. O atacante fez essas declarações após a vitória da Noruega sobre o Brasil, ressaltando que sua equipe ainda enfrenta um desafio difícil. Embora a Noruega tenha superado as expectativas, Haaland acredita que o peso das expectativas recai firmemente sobre a Inglaterra.
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Haaland pede que o foco seja na Inglaterra
Em declarações à imprensa antes das quartas de final, Haaland falou sobre as chances da Noruega e as expectativas em torno da partida. Embora tenha reconhecido o progresso de sua equipe, ele repetidamente apontou a Inglaterra como a seleção que deve avançar.
“A probabilidade de ganharmos é muito baixa. Acho que todos vocês deveriam colocar toda a pressão sobre a Inglaterra”, disse Haaland à NRK.
A partida também tem um significado especial para Haaland, que enfrentará seus companheiros do City, John Stones e Marc Guehi. O atacante admitiu que será um momento especial, mas continua focado em ajudar a Noruega a buscar mais um resultado surpreendente.
“É um pouco estranho. Você passa mais tempo com eles do que com qualquer outra pessoa na vida. Marc Guehi e John Stones são pessoas com quem eu convivo há muitos anos, então é um pouco estranho. É um pouco especial”, admitiu ele, conforme citado pelo Nettavisen.
Segredos do condicionamento físico e elogios a Solbakken
Um dos principais fatores para o sucesso da Noruega tem sido manter seu craque em forma e em plena forma durante toda a exaustiva programação do torneio. Haaland atribuiu tanto ao seu clube quanto à seleção nacional o crédito por seu atual estado físico, observando que sua compreensão do próprio corpo melhorou significativamente nas últimas temporadas no Etihad Stadium e sob o comando de Stale Solbakken.
“Eu já sei disso há muito tempo. Só tenho que prestar homenagem ao Stale e ao City”, disse ele. “Funciona bem e, como acabei de dizer, não se trata apenas de disputar tantos jogos. Você precisa se preparar de uma maneira um pouco diferente, é assim que funciona. Trata-se de saber do que você precisa, e eu faço isso. Conheço meu corpo, não tenho me lesionado muito e isso é um bom sinal.”
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Uma vaga nas semifinais está à espera
A Noruega enfrenta agora a Inglaterra, com uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo em jogo. Haaland tentará levar sua equipe a mais uma vitória surpreendente, enquanto a Inglaterra precisa lidar com a pressão de ser considerada favorita.
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