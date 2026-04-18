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Erling Haaland avisa o Arsenal que está “ansioso por mais”, enquanto o atacante do Manchester City revela como está se preparando para o grande confronto pelo título da Premier League
O City conta com sua experiência vencedora antes do confronto contra o Arsenal
O Manchester City chega a um confronto potencialmente decisivo da Premier League contra o Arsenal, sabendo que uma vitória poderia abrir caminho para levá-lo ao topo da tabela. De fato, uma vitória sobre a equipe de Mikel Arteta, seguida de três pontos contra o Burnley, colocaria os campeões firmemente no comando da disputa pelo título.
Para a equipe de Pep Guardiola, esse cenário é terreno familiar. O City tem repetidamente se recuperado no final da temporada durante seu recente domínio, e figuras importantes do elenco acreditam que essa experiência pode mais uma vez ser decisiva. Embora vários novos jogadores tenham se juntado ao clube, os líderes consagrados fazem parte do núcleo que tem conquistado títulos da liga de forma consistente, incluindo Haaland, que está muito otimista de que sua equipe pode mais uma vez causar uma surpresa no final da temporada e conquistar o título.
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Haaland insiste que o City espera conquistar títulos
Em declarações antes do confronto decisivo, Haaland destacou que a cultura de sucesso do clube continua a moldar a mentalidade do elenco. Ele também explicou como lida com os momentos de alta pressão nesta reta final da disputa pelo título.
“Experiência em termos de conquistar troféus? Sim”, disse o norueguês. “Temos muitos jogadores novos e ainda temos alguns que estão aqui há alguns anos. O City é um clube para o qual você deve vir para conquistar troféus. Conquistamos um troféu há algumas semanas, o que foi uma sensação muito boa. Temos que aproveitar isso.”
O City mantém a calma enquanto o Arsenal enfrenta pressão
A mentalidade do Arsenal tem sido questionada após uma queda de rendimento, com os Gunners vencendo apenas uma das últimas cinco partidas em todas as competições. Em contrapartida, o City chega à reta final da temporada com confiança e clareza. Haaland acredita que manter a calma é fundamental durante uma disputa acirrada pelo título.
“Para mim, a mente e estar em um bom estado de espírito são realmente importantes”, acrescentou ele. “Agora temos um jogo importantíssimo pela frente. É preciso manter a calma e não pensar demais, porque isso é a pior coisa que pode acontecer.”
“É treinar bem, é se preparar taticamente com a equipe e é tentar manter a mente livre. Não pensar demais, não se preocupar demais, pensar positivamente e tentar se preparar para o jogo mental e fisicamente. Agora temos uma final todas as semanas. O último jogo contra o Chelsea foi incrível para nós. Começamos um pouco desorganizados, mas terminamos muito bem. Estamos indo bem e estamos com fome de mais.”
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O City enfrenta uma fase decisiva na disputa pelo título
O confronto com o Arsenal representa um dos maiores desafios da temporada do City, e o resultado provavelmente definirá o rumo da disputa pelo título. A equipe de Guardiola ganhou impulso nas últimas semanas e buscará manter essa boa fase na reta final da campanha.
Após o confronto com o Arsenal, o City volta rapidamente sua atenção para a viagem a Burnley antes de enfrentar as partidas finais da temporada da liga. Com cada jogo sendo efetivamente uma “final”, Haaland e seus companheiros sabem que manter o foco pode determinar se mais um troféu da Premier League chegará ao Etihad.