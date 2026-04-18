Erling Haaland avisa o Arsenal que está “ansioso por mais”, enquanto o atacante do Manchester City revela como está se preparando para o grande confronto pelo título da Premier League

O Manchester City chega a um confronto potencialmente decisivo da Premier League contra o Arsenal, sabendo que uma vitória poderia abrir caminho para levá-lo ao topo da tabela. De fato, uma vitória sobre a equipe de Mikel Arteta, seguida de três pontos contra o Burnley, colocaria os campeões firmemente no comando da disputa pelo título.

Para a equipe de Pep Guardiola, esse cenário é terreno familiar. O City tem repetidamente se recuperado no final da temporada durante seu recente domínio, e figuras importantes do elenco acreditam que essa experiência pode mais uma vez ser decisiva. Embora vários novos jogadores tenham se juntado ao clube, os líderes consagrados fazem parte do núcleo que tem conquistado títulos da liga de forma consistente, incluindo Haaland, que está muito otimista de que sua equipe pode mais uma vez causar uma surpresa no final da temporada e conquistar o título.