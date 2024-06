Eriksen na Eurocopa, da quase morte ao gol pela Dinamarca em 2024

"Um gol que nos relembra como vida e futebol andam juntos - quase sempre dispostos a oferecer uma segunda chance"

Christian Eriksen foi, mais uma vez, protagonista da Dinamarca em uma Eurocopa. No primeiro tempo da estreia da equipe, em partida contra a Eslovênia, o camisa 10 abriu o placar após bela jogada, dominando de peito e estufando as redes adversárias.

O momento de brilho de Eriksen foi mais uma cereja no bolo desta caminhada de três anos, que começa com uma parada cardíaca sofrida durante edição anterior do torneio, contra a Finlândia, em 2021. Um roteiro inspirador do futebol e muito além das quatro linhas.

Abaixo, a GOAL relembra a trajetória do meio-campista - desde o momento que, por muito pouco, quase nos deixou até a reestreia feliz com a camisa da Dinamarca...

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!