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Erik ten Hag quer contratar o ex-jogador emprestado pelo Manchester United para o Twente, da Holanda, mas o Benfica pretende trazer o atacante para Portugal
O Twente busca um atacante experiente
Após sua saída do Ajax, onde marcou 20 gols em duas temporadas, o atacante da seleção nacional Weghorst tornou-se um jogador sem contrato muito cobiçado. O novo diretor técnico do FC Twente, Ten Hag, colocou o jogador de 33 anos na mira e aproveitou uma participação na emissora NOSpara confirmar o interesse oficial do clube. Uma reportagem do SoccerNewsindica que, embora o Twente continue sendo um dos principais candidatos, o Benfica poderia ter uma vantagem financeira caso formalize sua proposta.
- AFP
Ten Hag confirma busca por um atacante
O novo diretor destacou as profundas ligações locais ao se dirigir à imprensa durante suas participações como comentarista na Copa do Mundo que está em andamento. Ele afirmou: “No Twente, naturalmente estamos interessados em Wout Weghorst. Ele é um rapaz com verdadeiras raízes no Twente. Estamos superorgulhosos de tudo o que Wout conquistou.
“Conheço o Wout e a família Weghorst há muito, muito tempo. É claro que gostaria de tê-lo no time. Quem não gostaria de ter um atacante como o Wout Weghorst? Ele está focado na Copa do Mundo agora. Ele quer ser campeão mundial. Teremos que esperar? Pelo Wout, sim…”
Rostos conhecidos pensam em se reencontrar
Uma possível transferência para o De Grolsch Veste representaria um retorno significativo para ambos, já que Ten Hag iniciou sua carreira profissional como zagueiro central em Enschede. A dupla já havia trabalhado junta no Old Trafford, onde o robusto atacante de 1,97 metro chegou por empréstimo do Burnley em janeiro de 2023. Embora essa passagem pela Premier League tenha rendido apenas dois gols em 31 partidas em todas as competições, Ten Hag continua sendo um grande admirador de seu perfil tático.
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A disputa pela transferência aguarda um desfecho
O clube da Eredivisie precisa esperar pacientemente para finalizar seus planos de reformulação do elenco até que o atacante conclua sua participação com a seleção na América do Norte. Uma janela de transferências de verão desafiadora se aproxima para Ten Hag, que enfrentará um grande desafio ao tentar superar o poder financeiro do Benfica para garantir seu principal alvo no ataque antes do início da temporada nacional de 2026-27.