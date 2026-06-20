Erik ten Hag quer contratar o ex-jogador emprestado pelo Manchester United para o Twente, da Holanda, mas o Benfica pretende trazer o atacante para Portugal

O novo diretor destacou as profundas ligações locais ao se dirigir à imprensa durante suas participações como comentarista na Copa do Mundo que está em andamento. Ele afirmou: “No Twente, naturalmente estamos interessados em Wout Weghorst. Ele é um rapaz com verdadeiras raízes no Twente. Estamos superorgulhosos de tudo o que Wout conquistou.

“Conheço o Wout e a família Weghorst há muito, muito tempo. É claro que gostaria de tê-lo no time. Quem não gostaria de ter um atacante como o Wout Weghorst? Ele está focado na Copa do Mundo agora. Ele quer ser campeão mundial. Teremos que esperar? Pelo Wout, sim…”