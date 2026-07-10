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Erik ten Hag descarta a possibilidade de substituir Ronald Koeman como técnico da seleção holandesa e permanecerá no cargo de diretor técnico do time holandês
Ten Hag recusa a vaga na seleção holandesa
A KNVB soube que poderá indicar um candidato de peso para o cargo de técnico principal, depois que Ten Hag se distanciou completamente da vaga na seleção nacional. O ex-técnico do United insistiu veementemente que não estará disponível para assumir o comando da seleção nacional tão cedo. Sua decisão deixa a Holanda em busca de um novo técnico após a renúncia de Koeman, na sequência da desastrosa e precoce eliminação da Oranje nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
- AFP
Compromisso assumido com o Twente
Falando do centro de treinamento do Twente, em Tegelen, Ten Hag se apressou em descartar as crescentes especulações que o ligavam ao cargo de técnico da seleção nacional. O técnico deixou claro que seu atual projeto na diretoria do clube é um compromisso de longo prazo que ele escolheu deliberadamente assumir.
Conforme citado pelo AD, Ten Hag afirmou: “Não estou disponível. Escolhi deliberadamente dar esse passo. Estarei totalmente focado nisso pelos próximos dois anos, no mínimo. Estou curtindo meu tempo aqui e quero ajudar o clube a seguir em frente.”
Koeman assume a responsabilidade tática
A saída de Koeman foi acelerada por uma onda de críticas intensas depois que ele abandonou o tradicional esquema 4-3-3 da equipe em favor de uma formação rígida 5-2-3 contra o Marrocos, um erro tático que deixou Frenkie de Jong completamente isolado no meio-campo.
Após ser eliminado nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 na prorrogação, o técnico de 63 anos decidiu se demitir, deixando uma mensagem comovente de despedida aos torcedores. Koeman explicou sua decisão em uma longa postagem no Instagram, afirmando: “Todos nós compartilhávamos o sonho de fazer história nesta Copa do Mundo, mas não conseguimos. Ninguém está mais decepcionado com isso do que eu. Como técnico principal, a responsabilidade, em última instância, recai sobre mim.”
- AFP
A KNVB busca um salvador
A KNVB se vê agora diante de uma profunda crise de liderança, enquanto tenta recompor a reputação da seleção nacional, que ficou em frangalhos após o pesadelo na América do Norte. Com Ten Hag fora da disputa, a diretoria holandesa precisa correr contra o tempo para encontrar um visionário tático capaz de restaurar a orgulhosa filosofia ofensiva do país. Trata-se de uma tarefa monumental, especialmente com o próximo ciclo internacional se aproximando e a pressão da torcida por uma reformulação total do elenco atingindo seu auge.
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