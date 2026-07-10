Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Bayer 04 Leverkusen v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Erik ten Hag descarta a possibilidade de substituir Ronald Koeman como técnico da seleção holandesa e permanecerá no cargo de diretor técnico do time holandês

Países Baixos
E. ten Hag
R. Koeman
Copa do Mundo
Twente
Eredivisie

Erik ten Hag retirou oficialmente sua candidatura ao cargo de novo técnico da seleção holandesa após a saída de Ronald Koeman. O ex-técnico do Manchester United insistiu que continua totalmente comprometido com seu projeto atual como diretor técnico do FC Twente, o que obriga a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) a buscar outro candidato para assumir o cargo.

  • Ten Hag recusa a vaga na seleção holandesa

    A KNVB soube que poderá indicar um candidato de peso para o cargo de técnico principal, depois que Ten Hag se distanciou completamente da vaga na seleção nacional. O ex-técnico do United insistiu veementemente que não estará disponível para assumir o comando da seleção nacional tão cedo. Sua decisão deixa a Holanda em busca de um novo técnico após a renúncia de Koeman, na sequência da desastrosa e precoce eliminação da Oranje nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    • Publicidade
  • FBL-NED-EREDIVISIE-FC TWENTE-PRESSERAFP

    Compromisso assumido com o Twente

    Falando do centro de treinamento do Twente, em Tegelen, Ten Hag se apressou em descartar as crescentes especulações que o ligavam ao cargo de técnico da seleção nacional. O técnico deixou claro que seu atual projeto na diretoria do clube é um compromisso de longo prazo que ele escolheu deliberadamente assumir.

    Conforme citado pelo AD, Ten Hag afirmou: “Não estou disponível. Escolhi deliberadamente dar esse passo. Estarei totalmente focado nisso pelos próximos dois anos, no mínimo. Estou curtindo meu tempo aqui e quero ajudar o clube a seguir em frente.”

  • Koeman assume a responsabilidade tática

    A saída de Koeman foi acelerada por uma onda de críticas intensas depois que ele abandonou o tradicional esquema 4-3-3 da equipe em favor de uma formação rígida 5-2-3 contra o Marrocos, um erro tático que deixou Frenkie de Jong completamente isolado no meio-campo.

    Após ser eliminado nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 na prorrogação, o técnico de 63 anos decidiu se demitir, deixando uma mensagem comovente de despedida aos torcedores. Koeman explicou sua decisão em uma longa postagem no Instagram, afirmando: “Todos nós compartilhávamos o sonho de fazer história nesta Copa do Mundo, mas não conseguimos. Ninguém está mais decepcionado com isso do que eu. Como técnico principal, a responsabilidade, em última instância, recai sobre mim.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-WC-2026-PRESSER-NEDAFP

    A KNVB busca um salvador

    A KNVB se vê agora diante de uma profunda crise de liderança, enquanto tenta recompor a reputação da seleção nacional, que ficou em frangalhos após o pesadelo na América do Norte. Com Ten Hag fora da disputa, a diretoria holandesa precisa correr contra o tempo para encontrar um visionário tático capaz de restaurar a orgulhosa filosofia ofensiva do país. Trata-se de uma tarefa monumental, especialmente com o próximo ciclo internacional se aproximando e a pressão da torcida por uma reformulação total do elenco atingindo seu auge.

Amistosos de clubes
PAOK Thessaloniki crest
PAOK Thessaloniki
PAO
Twente crest
Twente
TWE