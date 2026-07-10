Erik ten Hag descarta a possibilidade de substituir Ronald Koeman como técnico da seleção holandesa e permanecerá no cargo de diretor técnico do time holandês

Falando do centro de treinamento do Twente, em Tegelen, Ten Hag se apressou em descartar as crescentes especulações que o ligavam ao cargo de técnico da seleção nacional. O técnico deixou claro que seu atual projeto na diretoria do clube é um compromisso de longo prazo que ele escolheu deliberadamente assumir.

Conforme citado pelo AD, Ten Hag afirmou: “Não estou disponível. Escolhi deliberadamente dar esse passo. Estarei totalmente focado nisso pelos próximos dois anos, no mínimo. Estou curtindo meu tempo aqui e quero ajudar o clube a seguir em frente.”