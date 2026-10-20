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Donny Afroni
Traduzido por

Erik ten Hag critica duramente diretoria do Manchester United por promessa não cumprida sobre transferência de Scott McTominay

S. McTominay
Manchester United
E. ten Hag
Premier League

O ex-técnico do Manchester United Erik ten Hag fez duras críticas à diretoria do clube, alegando que ela descumpriu várias garantias importantes durante seus últimos meses em Old Trafford. O holandês demonstrou grande frustração com a gestão do elenco, especialmente com uma decisão que, segundo ele, contrariou diretamente um acordo verbal.

  • O pacto rompido em Ibiza

    Ten Hag afirmou, de forma surpreendente, que a diretoria do Manchester United não cumpriu acordos específicos sobre a estratégia de transferências do clube. O ex-treinador apontou a venda de Scott McTominay ao Napoli como um dos principais exemplos de como sua autoridade foi enfraquecida durante sua passagem pelo clube. Segundo o holandês, um acordo claro foi firmado em uma reunião de alto nível em Ibiza para garantir que o elenco continuasse alinhado à sua visão tática.

    A decisão de autorizar a saída de McTominay no verão de 2024, quando Manuel Ugarte chegou para substituí-lo, teria deixado Ten Hag à margem do processo de decisão. “Em Ibiza, chegamos a um acordo. Eu disse: ‘Não vendam Scott McTominay’. Estaríamos alinhados na janela de transferências”, revelou Ten Hag em entrevista ao The Athletic, conforme citado pelo Manchester Evening News.

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    Preocupações com as opções para marcar gols

    A insistência de Ten Hag em manter McTominay se devia à capacidade singular do jogador de marcar gols vindo do meio-campo. Em sua última temporada completa em Old Trafford, o atleta formado nas categorias de base marcou 10 vezes em todas as competições, ficando atrás apenas de Rasmus Hojlund e Bruno Fernandes na lista de artilheiros. Para Ten Hag, perder uma fonte tão confiável de gols foi um prejuízo tático que a diretoria não levou em conta ao pressionar pela venda.

    “Apresento um argumento, um motivo: não temos capacidade de marcar gols. Scott tem essa capacidade e uma ótima mentalidade. O United corre em todas as suas veias. Então, quando levantaram o assunto, eu disse: ‘Não’. E, no fim, eles o venderam. Fiquei, é claro, muito constrangido e decepcionado”, acrescentou o ex-técnico do Ajax.

  • Erro do United em transferência fica escancarado

    A comissão técnica considerava o perfil de McTominay especialmente eficaz em jogos equilibrados nas competições nacionais. Por isso, autorizar sua venda para a Itália foi particularmente difícil de aceitar para o treinador e sua equipe.

    Essas ressalvas táticas logo se mostraram justificadas no Estádio Diego Armando Maradona, onde McTominay se tornou um dos meio-campistas de maior destaque da Serie A e liderou a campanha do Napoli rumo ao título do campeonato. Suas atuações excepcionais no exterior aumentaram o escrutínio sobre a direção do Manchester United e reacenderam duras críticas a uma estratégia de contratações falha, que deixou escapar um jogador decisivo.


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    Atrito contratual em Old Trafford

    A tensão entre o treinador e a diretoria foi além das negociações de transferências e chegou à sua situação contratual. Após a vitória sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, o Manchester United optou por acionar uma cláusula de prorrogação de um ano no contrato de Ten Hag. No entanto, o treinador agora sugere que a decisão veio acompanhada de uma série de garantias vazias sobre o projeto de longo prazo e sua influência no ambiente do time principal.

    Ten Hag explicou que não estava disposto a começar uma nova temporada com a incerteza de um contrato de curta duração, o que levou às conversas sobre seu futuro. “Eu não continuaria com apenas um ano de contrato pela frente”, explica Ten Hag. “Então eu disse: ‘Preciso de mais um ano, e temos que fazer isso juntos’. Eles me prometeram lealdade, prometeram apoio, prometeram comunicação e que estaríamos alinhados. Conversamos sobre os problemas. Mas eles não cumpriram as promessas. Foi por isso que fiquei decepcionado.”

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