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Erik ten Hag critica duramente diretoria do Manchester United por promessa não cumprida sobre transferência de Scott McTominay
O pacto rompido em Ibiza
Ten Hag afirmou, de forma surpreendente, que a diretoria do Manchester United não cumpriu acordos específicos sobre a estratégia de transferências do clube. O ex-treinador apontou a venda de Scott McTominay ao Napoli como um dos principais exemplos de como sua autoridade foi enfraquecida durante sua passagem pelo clube. Segundo o holandês, um acordo claro foi firmado em uma reunião de alto nível em Ibiza para garantir que o elenco continuasse alinhado à sua visão tática.
A decisão de autorizar a saída de McTominay no verão de 2024, quando Manuel Ugarte chegou para substituí-lo, teria deixado Ten Hag à margem do processo de decisão. “Em Ibiza, chegamos a um acordo. Eu disse: ‘Não vendam Scott McTominay’. Estaríamos alinhados na janela de transferências”, revelou Ten Hag em entrevista ao The Athletic, conforme citado pelo Manchester Evening News.
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Preocupações com as opções para marcar gols
A insistência de Ten Hag em manter McTominay se devia à capacidade singular do jogador de marcar gols vindo do meio-campo. Em sua última temporada completa em Old Trafford, o atleta formado nas categorias de base marcou 10 vezes em todas as competições, ficando atrás apenas de Rasmus Hojlund e Bruno Fernandes na lista de artilheiros. Para Ten Hag, perder uma fonte tão confiável de gols foi um prejuízo tático que a diretoria não levou em conta ao pressionar pela venda.
“Apresento um argumento, um motivo: não temos capacidade de marcar gols. Scott tem essa capacidade e uma ótima mentalidade. O United corre em todas as suas veias. Então, quando levantaram o assunto, eu disse: ‘Não’. E, no fim, eles o venderam. Fiquei, é claro, muito constrangido e decepcionado”, acrescentou o ex-técnico do Ajax.
Erro do United em transferência fica escancarado
A comissão técnica considerava o perfil de McTominay especialmente eficaz em jogos equilibrados nas competições nacionais. Por isso, autorizar sua venda para a Itália foi particularmente difícil de aceitar para o treinador e sua equipe.
Essas ressalvas táticas logo se mostraram justificadas no Estádio Diego Armando Maradona, onde McTominay se tornou um dos meio-campistas de maior destaque da Serie A e liderou a campanha do Napoli rumo ao título do campeonato. Suas atuações excepcionais no exterior aumentaram o escrutínio sobre a direção do Manchester United e reacenderam duras críticas a uma estratégia de contratações falha, que deixou escapar um jogador decisivo.
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Atrito contratual em Old Trafford
A tensão entre o treinador e a diretoria foi além das negociações de transferências e chegou à sua situação contratual. Após a vitória sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, o Manchester United optou por acionar uma cláusula de prorrogação de um ano no contrato de Ten Hag. No entanto, o treinador agora sugere que a decisão veio acompanhada de uma série de garantias vazias sobre o projeto de longo prazo e sua influência no ambiente do time principal.
Ten Hag explicou que não estava disposto a começar uma nova temporada com a incerteza de um contrato de curta duração, o que levou às conversas sobre seu futuro. “Eu não continuaria com apenas um ano de contrato pela frente”, explica Ten Hag. “Então eu disse: ‘Preciso de mais um ano, e temos que fazer isso juntos’. Eles me prometeram lealdade, prometeram apoio, prometeram comunicação e que estaríamos alinhados. Conversamos sobre os problemas. Mas eles não cumpriram as promessas. Foi por isso que fiquei decepcionado.”
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