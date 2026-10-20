Ten Hag afirmou, de forma surpreendente, que a diretoria do Manchester United não cumpriu acordos específicos sobre a estratégia de transferências do clube. O ex-treinador apontou a venda de Scott McTominay ao Napoli como um dos principais exemplos de como sua autoridade foi enfraquecida durante sua passagem pelo clube. Segundo o holandês, um acordo claro foi firmado em uma reunião de alto nível em Ibiza para garantir que o elenco continuasse alinhado à sua visão tática.

A decisão de autorizar a saída de McTominay no verão de 2024, quando Manuel Ugarte chegou para substituí-lo, teria deixado Ten Hag à margem do processo de decisão. “Em Ibiza, chegamos a um acordo. Eu disse: ‘Não vendam Scott McTominay’. Estaríamos alinhados na janela de transferências”, revelou Ten Hag em entrevista ao The Athletic, conforme citado pelo Manchester Evening News.