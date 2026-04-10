Erica Parkinson: a jogadora mais jovem de sempre a ser convocada por Sarina Wiegman para as Lionesses, que está em grande forma em Portugal e pode representar quatro países

Fazendo sua estreia pela seleção sub-23 na vitória por 1 a 0, e como a jogadora mais jovem de ambas as equipes até a Inglaterra colocar Chloe Sarwie, de 16 anos, no final do segundo tempo, a criativa meio-campista chamou a atenção não só por seus passes inteligentes e pela confiança ao arriscar chutes a gol, mas também por seu ritmo de jogo.

“Disseram-me que a Erica tinha corrido uns sete quilômetros no intervalo”, disse Emma Coates, então treinadora principal da seleção sub-23, após o jogo. “Ela estava em toda parte, no bom sentido. Sua energia é contagiante.”

Claramente, a maneira como Parkinson deu esse passo adiante também não passou despercebida mais adiante na trajetória da Inglaterra. Na semana passada, apenas quatro meses após sua estreia na seleção sub-23, Wiegman convocou a adolescente para a seleção principal das Lionesses pela primeira vez, tornando-a a jogadora mais jovem convocada durante a gestão da holandesa.

“Ela ficou surpresa”, disse Wiegman. “Ela ficou sem palavras, segundo ela mesma, mas estava muito feliz, surpresa e animada, é claro.”

Elegível para jogar por quatro nações diferentes e falante de quatro idiomas, Parkinson não é um nome muito familiar para os torcedores das Lionesses, já que joga pelo Valarades Gaia, em Portugal, clube pelo qual estreou com apenas 15 anos. Então, quem é essa talentosa meio-campista e o que foi que impressionou Wiegman a ponto de dar à jovem estrela uma oportunidade tão grande?