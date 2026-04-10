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Ameé Ruszkai

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Erica Parkinson: a jogadora mais jovem de sempre a ser convocada por Sarina Wiegman para as Lionesses, que está em grande forma em Portugal e pode representar quatro países

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Quando a seleção sub-23 da Inglaterra enfrentou a Noruega em novembro, não faltaram grandes talentos em campo. Seja Ruby Mace ou Maisie Symonds, ambas já integradas à seleção principal de Sarina Wiegman; Gracie Prior, titular em sete das nove primeiras partidas da temporada pelo Manchester City, líder da Superliga Feminina; ou Martine Fenger, do time adversário, a jovem atacante que estreou pelo Barcelona no início daquele mês. E, no entanto, foi Erica Parkinson, de 17 anos, uma jogadora cerca de cinco anos mais nova do que algumas das outras participantes, que mais se destacou.

Fazendo sua estreia pela seleção sub-23 na vitória por 1 a 0, e como a jogadora mais jovem de ambas as equipes até a Inglaterra colocar Chloe Sarwie, de 16 anos, no final do segundo tempo, a criativa meio-campista chamou a atenção não só por seus passes inteligentes e pela confiança ao arriscar chutes a gol, mas também por seu ritmo de jogo.

“Disseram-me que a Erica tinha corrido uns sete quilômetros no intervalo”, disse Emma Coates, então treinadora principal da seleção sub-23, após o jogo. “Ela estava em toda parte, no bom sentido. Sua energia é contagiante.”

Claramente, a maneira como Parkinson deu esse passo adiante também não passou despercebida mais adiante na trajetória da Inglaterra. Na semana passada, apenas quatro meses após sua estreia na seleção sub-23, Wiegman convocou a adolescente para a seleção principal das Lionesses pela primeira vez, tornando-a a jogadora mais jovem convocada durante a gestão da holandesa.

“Ela ficou surpresa”, disse Wiegman. “Ela ficou sem palavras, segundo ela mesma, mas estava muito feliz, surpresa e animada, é claro.”

Elegível para jogar por quatro nações diferentes e falante de quatro idiomas, Parkinson não é um nome muito familiar para os torcedores das Lionesses, já que joga pelo Valarades Gaia, em Portugal, clube pelo qual estreou com apenas 15 anos. Então, quem é essa talentosa meio-campista e o que foi que impressionou Wiegman a ponto de dar à jovem estrela uma oportunidade tão grande?

  • Erica Parkinson England Women 2023Getty Images

    Onde tudo começou

    Nascida em Cingapura, filha de mãe japonesa e pai inglês, a família de Parkinson mudou-se para Portugal quando ela tinha 10 anos, depois que seu irmão, Denis, foi convidado para jogar na base do Porto. A própria Parkinson passou por clubes como o FC Foz e o Leixões, além de treinar com o Benfica em várias ocasiões, antes de ingressar no Valadares Gaia em 2023, onde estreou na equipe principal aos 15 anos.

    A mudança para Portugal introduziria uma quarta nação pela qual Parkinson poderia jogar a nível internacional, mas a Inglaterra seria sua escolha, pois foi “o primeiro país que me convidou para o centro de treinamento nacional”, explicou ela no ano passado.

    “Eles enviaram um olheiro a Portugal para assistir aos meus jogos”, lembrou ela. “Eu jogava com meninos naquela época. Eles viram alguns vídeos meus online e perceberam que eu era meio inglesa. Quando cheguei aqui, simplesmente adorei a cultura. Todos são gentis, mas também ambiciosos. Gostei da forma como a Inglaterra se comportava nos treinos e do estilo de jogo nas partidas.”

    Enquanto continuava a causar grande impacto na equipe principal do Valadares Gaia, eleita a melhor jovem jogadora do campeonato português na temporada 2024-25, Parkinson ascendeu rapidamente nas categorias de base da Inglaterra, representando a nação de seu pai no Euro Sub-17 e na Copa do Mundo de 2024, antes de passar para a seleção Sub-19 para disputar o Euro e, em novembro passado, para a seleção Sub-23.

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  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    A grande chance

    Então, em março, veio a grande notícia de que Parkinson havia sido convocada pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra. Devido às lesões de Ella Toone e Grace Clinton, as Lionesses estavam com falta de profundidade no meio-campo e, especialmente, na posição de camisa 10.

    “Então vamos ver quem é a próxima”, explicou Wiegman. “Erica percorreu todo o caminho. Ela joga em Portugal. Tem se saído bem na seleção sub-23. É claro que é um grande salto passar da seleção sub-23 e do campeonato português para o nível sênior, mas ela terá a oportunidade de mostrar onde está em relação ao nosso nível.”

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    Como vai tudo?

    É uma recompensa que surge no meio de mais uma excelente temporada de Parkinson na primeira divisão portuguesa. Depois de ter conquistado o prêmio de melhor jovem jogador na temporada passada, com quatro gols e três assistências em 27 partidas, o jogador de 17 anos já atingiu esses mesmos números na temporada 2025-26, após 23 jogos.

    Esse desempenho ajudou a colocar o Valadares Gaia no caminho certo para um final de temporada mais forte na liga também. O clube ocupa atualmente a quarta posição, a dois pontos da classificação para a Liga dos Campeões, tendo terminado em quinto lugar na última temporada.

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    Principais pontos fortes

    Uma craque nata, Parkinson se destaca na posição de camisa 10 graças à sua disposição para chutar a gol, à combinação de excelente visão de jogo e precisão nos passes, e à facilidade com que usa os dois pés. Some-se a isso a confiança que ela exala quando joga, e a jogadora de 17 anos é simplesmente alguém que faz as coisas acontecerem.

    Apesar de sua posição mais avançada, Parkinson não é uma jogadora que foge de suas responsabilidades quando não está com a posse de bola. Tenaz e agressiva, ela é cheia de energia fora da bola e é uma boa pressionadora, além de muito trabalhadora.

    O fato de ela jogar regularmente no time principal desde os 15 anos também significa que ela está fisicamente mais desenvolvida do que a maioria de suas colegas da mesma idade e, por isso, consegue ter mais sucesso nos duelos.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Há espaço para melhorias

    Uma das coisas que faz com que Parkinson se destaque ainda mais é a sua formação futebolística diferente, já que em Portugal ela foi exposta a um estilo de jogo mais fluido do que o que a maioria de suas companheiras da seleção inglesa deve ter vivenciado em casa. Isso é positivo, mas Parkinson também está ciente de que isso exige que ela se adapte.

    “O estilo de Portugal é menos focado no lado tático”, admitiu ela no ano passado. “Quando venho para cá, tenho que ativar o lado tático do meu cérebro. Preciso ser mais disciplinada.

    "Não quero mudar muito, porque as qualidades que trago são resultado do tipo de futebol que jogo em Portugal e com o qual cresci. Tento mudar alguns aspectos, mas outros são minhas especialidades, então não quero tirá-los do meu jogo."

    Encontrar esse equilíbrio será algo bastante interessante de acompanhar à medida que a evolução de Parkinson no sistema inglês continua, e ainda mais dependendo de onde sua carreira nos clubes a levará no futuro.

    Haverá também desafios aos quais ela precisará se adaptar nos próximos anos. A liga portuguesa tem um bom nível e há jogadoras dessa liga que se adaptaram bem a outras divisões e prosperaram — como Olivia Smith, que o Arsenal transformou na primeira jogadora feminina a valer um milhão de libras no verão passado, após suas atuações impressionantes no Liverpool. Parkinson espera ter um sucesso semelhante, e há sinais de que ela pode conseguir, considerando o quão bem ela subiu nas categorias de base da Inglaterra e o quão cedo ela alcançou o sucesso em Portugal.

  • Fran Kirby England 2023Getty Images

    A próxima... Fran Kirby?

    É realmente difícil encontrar uma comparação satisfatória para Parkinson, já que ela joga com um ritmo mais acelerado e uma objetividade que superam muitos dos famosos números 10 do futebol feminino. Uma jogadora que talvez tenha um pouco de semelhança é Fran Kirby, a atual atacante do Brighton que foi peça fundamental na ascensão do Chelsea ao domínio na Inglaterra e também uma estrela da seleção inglesa que conquistou o Campeonato Europeu de 2022.

    Em alguns momentos de sua carreira, Kirby jogou um pouco mais aberta, especialmente quando atuava ao lado de Sam Kerr no Chelsea, em uma função de liberdade de movimento que realmente lhe permitiu se destacar. Mas sua capacidade de marcar e criar jogadas, além da confiança para criar essas oportunidades ou chutar a gol, é semelhante à forma como Parkinson, que pode jogar mais aberta se necessário, atua, mesmo que ainda não seja uma comparação perfeita. Kirby sempre teve um grande ritmo de trabalho também, algo que a mais recente convocada da Inglaterra também possui.

  • England Women Training & Media ActivityGetty Images Sport

    E agora?

    É provável que muitos clubes já estivessem de olho em Parkinson mesmo antes desta convocação para a seleção inglesa, mas o fato de ela ter sido convocada torna ainda menos provável que a adolescente continue jogando pelo Valadares Gaia além da temporada atual.

    Para onde ela irá a seguir será fascinante. Haverá alguns grandes clubes na esperança de contratar uma das jovens promessas mais empolgantes da Inglaterra, mas também é vital que Parkinson vá para um lugar que tenha um bom plano de desenvolvimento para ela e possa oferecer-lhe minutos de jogo, pois é disso que os jovens talentos precisam para florescer, como ela tem demonstrado enquanto está em Portugal.

    À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, provavelmente surgirão rumores de interesse. Por enquanto, porém, o foco é Parkinson terminar a temporada com força pelo Valadares Gaia, possivelmente ajudando o time a garantir uma vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões, e se concentrar neste próximo estágio da seleção inglesa. Conviver com talentos de nível mundial e jogadoras que já brilharam nos maiores palcos será uma ótima experiência para a jovem de 17 anos, que, no mínimo, terá um lugar na primeira fila para o confronto contra a Espanha, atual campeã mundial, na terça-feira, mesmo que ela não entre em campo.

    Pode haver uma chance alguns dias depois, quando as Lionesses viajarem para enfrentar a Islândia, mas, mesmo que isso não aconteça, esta será uma oportunidade maravilhosa para Parkinson estar no ambiente da Inglaterra e sob o olhar atento de Wiegman como nunca antes. Ela pode não ser um talento que os torcedores das Lionesses tenham a chance de ver direito nesta semana, mas é uma jogadora que provavelmente verão muito nos próximos anos.

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