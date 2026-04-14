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Eric Garcia é expulso! Zagueiro do Barcelona recebe cartão vermelho em mais uma decisão polêmica na partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid
O drama do VAR volta a atingir o Barcelona
O Barcelona sofreu hoje mais um duro golpe na sua partida da Liga dos Campeões. Aos 79 minutos, Garcia recebeu um cartão vermelho direto de Turpin após uma tensa revisão do VAR. O zagueiro foi penalizado por derrubar Alexander Sorloth, que avançava em direção ao gol. Apesar de Jules Koundé estar próximo, os árbitros consideraram o espanhol o último homem. Essa decisão crucial enfureceu os visitantes, deixando o clube diante de uma batalha difícil para reverter o placar com apenas 10 jogadores em campo pelo restante da partida.
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Uma lembrança marcante da primeira partida
Essa expulsão polêmica reflete exatamente a maldição que assolou a equipe na partida de ida. Naquele confronto inicial, Pau Cubarsi foi expulso aos 42 minutos por uma falta estratégica, o que levou diretamente ao gol de Julián Álvarez na cobrança de falta resultante, garantindo a vitória do Atlético por 2 a 0.
O incidente de hoje envolveu uma decisão apertada de impedimento antes da falta ser confirmada. Explicando a decisão, o analista de arbitragem Iturralde Gonzalez afirmou na TV espanhola: “Eles têm que verificar se é impedimento e, se não for, têm que verificar se é uma clara oportunidade de gol... Se não for impedimento, acho que é mais cartão vermelho do que amarelo.”
Uma emocionante recuperação foi interrompida abruptamente
Antes do cartão vermelho mudar completamente o rumo da partida, o Barcelona estava fazendo um jogo magnífico e havia conseguido empatar o placar agregado. Lamine Yamal abriu o placar logo aos quatro minutos, aproveitando um erro de Clement Lenglet. Ferran Torres então ampliou a vantagem com um belíssimo chute de pé esquerdo aos 24 minutos, fazendo 2 a 0 na partida. No entanto, o Atlético de Madrid respondeu rapidamente quando Marcos Llorente deu uma assistência brilhante para Ademola Lookman marcar, levando o placar agregado a 3 a 2 a favor dos anfitriões.
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O que o futuro reserva para os dois clubes
O Atlético avança para a próxima fase com uma vitória por 3 a 2 no placar agregado e enfrentará o Arsenal ou o Sporting CP na próxima rodada.
O Barcelona, por sua vez, tem a enorme tarefa de recuperar a confiança para os próximos jogos do campeonato nacional após este doloroso revés europeu. No entanto, o time está nove pontos à frente na liderança da La Liga e é esperado que conquiste o título.