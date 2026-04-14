Eric Garcia é expulso! Zagueiro do Barcelona recebe cartão vermelho em mais uma decisão polêmica na partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid

Essa expulsão polêmica reflete exatamente a maldição que assolou a equipe na partida de ida. Naquele confronto inicial, Pau Cubarsi foi expulso aos 42 minutos por uma falta estratégica, o que levou diretamente ao gol de Julián Álvarez na cobrança de falta resultante, garantindo a vitória do Atlético por 2 a 0.

O incidente de hoje envolveu uma decisão apertada de impedimento antes da falta ser confirmada. Explicando a decisão, o analista de arbitragem Iturralde Gonzalez afirmou na TV espanhola: “Eles têm que verificar se é impedimento e, se não for, têm que verificar se é uma clara oportunidade de gol... Se não for impedimento, acho que é mais cartão vermelho do que amarelo.”