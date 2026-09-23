Eric Cantona detona o co-proprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, por comentários "inaceitáveis" sobre imigração e afirma que não teria assinado com o clube

Ao ser questionado se teria concluído sua famosa transferência de £ 1,2 milhão do Leeds United em 1992 caso Ratcliffe estivesse no comando, Cantona deu uma resposta direta.

"Não. Claro que não. Você sabe o que eu penso sobre tudo isso, com esse tipo de política", disse o ex-jogador de 60 anos. "E eu não consigo entender que alguém assim possa dizer algo desse tipo quando é um dos donos do clube."

O francês então destacou como a migração moldou historicamente os maiores talentos do esporte. Ele acrescentou: "O futebol é um esporte muito popular. O futebol é feito... todos os maiores jogadores vêm de diferentes ondas de imigração. Em todos os lugares, na França, na Inglaterra, em todos os lugares.

"Na França, por exemplo, os maiores jogadores da França, todos eles vêm de diferentes ondas de imigração. Eu fiz um documentário sobre isso, French Football: An Immigrant History. Raymond Kopa, nos anos 1950, era filho de imigrantes poloneses que vieram para a França, trabalharam na França e trabalharam duro na França. E depois os italianos, italianos como Platini. E depois os espanhóis, como eu, minha mãe veio de refugiados espanhóis. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa."



