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Eric Cantona detona o co-proprietário do Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, por comentários "inaceitáveis" sobre imigração e afirma que não teria assinado com o clube
Cantona dispara contra chefe da INEOS
Cantona condenou publicamente Ratcliffe depois de o acionista minoritário do Manchester United afirmar que o Reino Unido está "em declínio" por causa da imigração e de questões relacionadas a benefícios sociais. Ratcliffe fez as declarações controversas em uma entrevista recente à BBC, provocando uma reação imediata do grupo de torcedores muçulmanos do clube, que pediu sua renúncia pelas declarações "completamente inaceitáveis".
A situação representa uma ironia marcante para Ratcliffe. O bilionário britânico considera Cantona seu jogador favorito e até deu à sua holding, Trawlers Limited, o nome inspirado na infame entrevista coletiva das gaivotas do atacante.
No entanto, o sentimento está longe de ser recíproco. Falando com o destacado torcedor do United Pete Boyle em sua conta no TikTok, Cantona deixou claro que as crenças políticas do chefe da INEOS entram em conflito total com a história e os valores de sua família.
- AFP
'Não posso aceitar esse tipo de coisa'
Ao ser questionado se teria concluído sua famosa transferência de £ 1,2 milhão do Leeds United em 1992 caso Ratcliffe estivesse no comando, Cantona deu uma resposta direta.
"Não. Claro que não. Você sabe o que eu penso sobre tudo isso, com esse tipo de política", disse o ex-jogador de 60 anos. "E eu não consigo entender que alguém assim possa dizer algo desse tipo quando é um dos donos do clube."
O francês então destacou como a migração moldou historicamente os maiores talentos do esporte. Ele acrescentou: "O futebol é um esporte muito popular. O futebol é feito... todos os maiores jogadores vêm de diferentes ondas de imigração. Em todos os lugares, na França, na Inglaterra, em todos os lugares.
"Na França, por exemplo, os maiores jogadores da França, todos eles vêm de diferentes ondas de imigração. Eu fiz um documentário sobre isso, French Football: An Immigrant History. Raymond Kopa, nos anos 1950, era filho de imigrantes poloneses que vieram para a França, trabalharam na França e trabalharam duro na França. E depois os italianos, italianos como Platini. E depois os espanhóis, como eu, minha mãe veio de refugiados espanhóis. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa."
Uma relação rompida
Essa mais recente polêmica aprofunda a ruptura entre o ídolo do clube e a atual diretoria. No início deste ano, Ratcliffe enfrentou críticas semelhantes e pediu desculpas depois de dizer à Sky News que o Reino Unido havia sido 'colonizado por imigrantes'.
Cantona já havia criticado o chefe da INEOS durante a primavera por causa de amplas mudanças operacionais e 450 cortes de empregos em Old Trafford.
"Desde que Ratcliffe chegou, essa equipe de diretores tenta destruir tudo e não respeita ninguém", afirmou Cantona anteriormente. "Eles até querem mudar o estádio. A alma do time e do clube não está nos jogadores. Todas as pessoas ao redor são como uma grande família."
- Getty Images
Pressão crescente em Old Trafford
Ratcliffe agora enfrenta uma crise de relações públicas cada vez mais intensa, em paralelo à sua reformulação em curso das operações do clube. Lidar com críticas pesadas de um dos maiores jogadores da história do United só vai aumentar o escrutínio crescente em torno do projeto esportivo da INEOS.
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