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Khaled Mahmoud
Traduzido por

“Éramos horríveis de enfrentar!”: Fabian Hurzeler se gaba de que o Brighton “desmontou o melhor time da Inglaterra” após goleada por 3 a 0 sobre o Arsenal

F. Hurzeler
Arsenal
Brighton
Brighton x Arsenal
Premier League

Fabian Hurzeler elogiou seu time do Brighton como "horrível de enfrentar" depois de produzir uma atuação clínica para desmontar o Arsenal no Amex Stadium. O técnico do Brighton assistiu com orgulho enquanto seus jogadores encerravam o início de temporada invicto do Arsenal com uma convincente vitória por 3 a 0 no sul da costa.

  • Uma vitória contundente na costa sul

    O Brighton & Hove Albion deu sequência à sua notável fase ao impor a primeira derrota do Arsenal de Mikel Arteta nesta campanha da Premier League. O Brighton entrou na partida transbordando confiança após as vitórias recentes sobre Coventry City e Manchester United, e transformou esse embalo em uma atuação dominante contra os candidatos ao título.

    Hurzeler estava compreensivelmente encantado com a forma da vitória, reconhecendo a magnitude de bater um time do porte do Arsenal. Em entrevista ao Match of the Day, o técnico do Brighton afirmou: "Foi uma vitória especial. Não apenas porque enfrentamos o melhor time da Inglaterra, mas também pela atuação. Estou muito orgulhoso do meu time. É sempre importante aproveitar esses momentos. Fomos horríveis de enfrentar."

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arsenal é calado por uma aula tática

    O Arsenal, que havia chegado ao Amex embalado por nove vitórias consecutivas na liga, pareceu incomumente abalado pelo sistema de pressão alta do Brighton. Pascal Gross abriu o placar aos 31 minutos com uma finalização precisa da entrada da área, na trave e para dentro. Bukayo Saka teve uma chance de ouro para empatar pouco antes do intervalo, após um chute desviado de Martin Odegaard, mas não conseguiu aproveitar. O Brighton puniu o Arsenal segundos depois, quando Charalampos Kostoulas girou na área para ampliar a vantagem.

    A disciplina tática mostrada pelo Brighton surpreendeu os visitantes, que tiveram dificuldades para exercer qualquer controle sobre a batalha no meio-campo. Hurzeler destacou o espírito coletivo dentro de seu vestiário, ressaltando a profundidade de elenco à sua disposição. O treinador alemão explicou: "Intensidade, intensidade, vencer os duelos individuais... temos que ter a crença de competir com as melhores equipes da liga. Meus jogadores realmente confiam uns nos outros em campo. Se um jogador sai, então outro pode substituí-lo. No geral, queríamos ser realmente muito bons em cada fase. Precisávamos estar no mais alto nível."

  • Pascal Gross lidera o caminho

    A influência de Gross foi um tema constante ao longo de toda a tarde, já que o veterano armador não apenas marcou o gol de abertura, mas também deu a assistência para o terceiro gol. Chema Andres subiu mais alto para cabecear para o gol após cobrança de escanteio de Gross aos 12 minutos do segundo tempo, encerrando de forma efetiva a partida como espetáculo.

    Ao falar sobre a contribuição do internacional alemão, Hurzeler acrescentou: "Ele se diverte em campo fazendo gols. Você pode realmente confiar nele, e ele faz os companheiros ao redor dele ficarem realmente melhores." A vitória foi ainda reforçada por uma atuação defensiva sólida, com o reforço de verão Pascal Struijk impressionando em sua primeira partida como titular na Premier League pelo clube.

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    A humildade continua sendo fundamental para Hurzeler

    O resultado faz o Brighton subir para o terceiro lugar na tabela da Premier League, ficando a apenas dois pontos da liderança. Para o Arsenal, a derrota representa um golpe significativo em seu embalo, deixando o time em segundo lugar no saldo de gols, mas tendo disputado um jogo a mais que o Manchester City.

    Olhando para os próximos compromissos, o técnico do Brighton pediu que sua equipe mantenha o foco. "Vamos jogo a jogo. Depois da pausa internacional, temos muitos jogos. Depois de vitórias como esta, temos que manter a humildade e entender por que tivemos esta vitória. Temos que seguir em frente", concluiu Hurzeler.