O Arsenal, que havia chegado ao Amex embalado por nove vitórias consecutivas na liga, pareceu incomumente abalado pelo sistema de pressão alta do Brighton. Pascal Gross abriu o placar aos 31 minutos com uma finalização precisa da entrada da área, na trave e para dentro. Bukayo Saka teve uma chance de ouro para empatar pouco antes do intervalo, após um chute desviado de Martin Odegaard, mas não conseguiu aproveitar. O Brighton puniu o Arsenal segundos depois, quando Charalampos Kostoulas girou na área para ampliar a vantagem.

A disciplina tática mostrada pelo Brighton surpreendeu os visitantes, que tiveram dificuldades para exercer qualquer controle sobre a batalha no meio-campo. Hurzeler destacou o espírito coletivo dentro de seu vestiário, ressaltando a profundidade de elenco à sua disposição. O treinador alemão explicou: "Intensidade, intensidade, vencer os duelos individuais... temos que ter a crença de competir com as melhores equipes da liga. Meus jogadores realmente confiam uns nos outros em campo. Se um jogador sai, então outro pode substituí-lo. No geral, queríamos ser realmente muito bons em cada fase. Precisávamos estar no mais alto nível."