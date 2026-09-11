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Era Todd Boehly está quase no fim! Coproprietários do Chelsea vão vender participação enquanto Behdad Eghbali e a Clearlake Capital se movimentam pelo controle total
Clearlake se aproxima da aquisição total
Segundo relatos, Boehly e Mark Walter estão prestes a deixar o Chelsea. As conversas se aceleraram nas últimas semanas, com a Clearlake Capital, acionista majoritária, pronta para comprar as participações minoritárias da dupla americana.
A Clearlake, liderada por Behdad Eghbali e Jose E. Feliciano, atualmente detém 61,5% de participação no Chelsea. Os 38,5% restantes estão divididos igualmente entre Boehly, Walter e o bilionário suíço Hansjorg Wyss. Se tiver sucesso, essa compra interna dará à empresa de investimentos autoridade quase total sobre o clube do oeste de Londres.
O consórcio BlueCo comprou o Chelsea de Roman Abramovich em maio de 2022 por £ 2,5 bilhões, prometendo ainda mais £ 1,75 bilhão em investimentos. No entanto, a tensão nos bastidores cresceu, com Boehly e Eghbali supostamente entrando em conflito sobre a direção esportiva do clube e uma possível reforma de Stamford Bridge.
- Nicolo Campo
Walter confirma plano de saída lucrativo
Embora as negociações anteriores tenham supostamente emperrado por divergências nas avaliações, Walter agora está prestes a obter lucro sobre seu investimento inicial. Um porta-voz do empresário de 66 anos confirmou à Bloomberg que um acordo está mais próximo.
"Essa potencial transação avalia a participação de Mark Walter no Chelsea Football Club acima de seu investimento inicial e representa outro investimento esportivo bem-sucedido para ele", afirmou o porta-voz. "Após essa saída, o sr. Walter pretende fazer futuros investimentos relacionados ao esporte."
O representante também esclareceu que o empresário americano não foi a força motriz por trás da venda iminente. "Walter não iniciou a transação proposta para vender sua participação, que está em andamento há bastante tempo", concluiu o comunicado.
Racha na propriedade chega ao ponto de ruptura
Boehly foi o rosto original da aquisição de 2022 e atua como presidente do clube. No entanto, Eghbali se tornou a figura mais atuante na sala da diretoria, em contato frequente com os diretores esportivos e marcando presença nos jogos em casa e fora.
Rumores de uma guerra civil entre os co-proprietários circulam há dois anos. Uma cláusula de governança previamente acertada já estava definida para retirar de Boehly a presidência em maio do próximo ano, em favor de um representante da Clearlake, mas essa venda iminente vai encerrar completamente seus vínculos com Stamford Bridge.
Ainda não está claro se Wyss se juntará a Boehly e Walter na venda de suas ações. Para Walter, o movimento dá continuidade a uma saída mais ampla do esporte, depois de ele ter concordado recentemente em vender sua participação no Los Angeles Lakers.
- Getty Images Sport
Alonso busca estabilidade contra o Hull City
Longe do drama na diretoria, o técnico Xabi Alonso espera ter estabilidade em campo. O Chelsea teve um início promissor na campanha da Premier League e ocupa a quarta colocação após conquistar duas vitórias nas três primeiras partidas, enquanto a empolgante vitória por 6 a 3 sobre o Leeds na Copa da Liga Inglesa mostrou o novo ataque da equipe.
O próximo compromisso do Chelsea é contra o Hull City, recém-promovido. Depois de gastar £ 349 milhões durante o verão para reformular o elenco, Alonso precisa garantir que sua equipe siga focada em entregar resultados, e não na iminente mudança de propriedade acima dele.
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