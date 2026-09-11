Segundo relatos, Boehly e Mark Walter estão prestes a deixar o Chelsea. As conversas se aceleraram nas últimas semanas, com a Clearlake Capital, acionista majoritária, pronta para comprar as participações minoritárias da dupla americana.

A Clearlake, liderada por Behdad Eghbali e Jose E. Feliciano, atualmente detém 61,5% de participação no Chelsea. Os 38,5% restantes estão divididos igualmente entre Boehly, Walter e o bilionário suíço Hansjorg Wyss. Se tiver sucesso, essa compra interna dará à empresa de investimentos autoridade quase total sobre o clube do oeste de Londres.

O consórcio BlueCo comprou o Chelsea de Roman Abramovich em maio de 2022 por £ 2,5 bilhões, prometendo ainda mais £ 1,75 bilhão em investimentos. No entanto, a tensão nos bastidores cresceu, com Boehly e Eghbali supostamente entrando em conflito sobre a direção esportiva do clube e uma possível reforma de Stamford Bridge.



