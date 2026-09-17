Boehly expressou enorme orgulho de seu período no cargo e agradeceu à comunidade do futebol em geral pelo apoio. "Foi uma honra servir como presidente do Chelsea Football Club", disse o empresário americano ao site oficial do clube. "Gostaria de agradecer aos muitos que ajudaram a garantir um futuro brilhante para o clube, incluindo a Premier League inglesa, os treinadores e jogadores, a talentosa liderança e equipe do Chelsea e as legiões de torcedores dedicados."

Apesar das reportagens generalizadas sobre uma diretoria rachada, Boehly apoiou publicamente a nova direção do clube. "Valorizei minha parceria com a Clearlake e o grupo de proprietários em geral, assim como as decisões coletivas e o investimento que fizemos para apoiar o sucesso imediato e de longo prazo do clube", acrescentou. "Estou confiante de que o Chelsea está bem posicionado para continuar tendo sucesso sob a liderança da Clearlake."

Os cofundadores da Clearlake, Eghbali e Feliciano, retribuíram o sentimento e elogiaram as contribuições do presidente que está deixando o cargo desde a aquisição de 2022. A dupla descreveu Boehly como um parceiro importante que "sempre fará parte da história do Chelsea", ao mesmo tempo em que reafirmou seu próprio compromisso de desenvolver a infraestrutura esportiva e o elenco do clube. Enquanto isso, o Chelsea divulgou um comunicado oficial elogiando o "compromisso inabalável" de Boehly em garantir que os torcedores estejam no centro da identidade do clube.



