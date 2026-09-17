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Era Todd Boehly chegou ao fim! Chelsea confirma que coproprietários venderam suas participações, e a Clearlake Capital assume controle total em Stamford Bridge
Clearlake adquire ações restantes para assumir controle total
A Clearlake Capital assumiu oficialmente o controle total do Chelsea. A firma de private equity, liderada por Behdad Eghbali e Jose E. Feliciano, comprou as participações de 12,83% anteriormente detidas por Boehly e Walter. O investidor suíço Hansjorg Wyss manterá sua fatia atual de 12,83% e seguirá como um parceiro-chave no grupo de proprietários com nova configuração.
O movimento avalia o clube de Stamford Bridge em cerca de £5 bilhões (US$ 6,7 bilhões), incluindo dívidas. De acordo com o Financial Times, Boehly e Walter vão embolsar juntos £950 milhões (US$ 1,3 bilhão) com a venda. Isso representa uma mudança dramática de poder apenas quatro anos depois de o consórcio inicial comprar o clube por £2,5 bilhões (US$ 3,3 bilhões), após a saída sancionada de Roman Abramovich.
Boehly deixará imediatamente seu cargo como presidente do clube. No entanto, o Chelsea destacou que as operações do dia a dia, a estratégia de longo prazo e as atuais estruturas de liderança permanecerão completamente inalteradas durante a transição.
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Boehly apoia nova estrutura de propriedade em mensagem de despedida
Boehly expressou enorme orgulho de seu período no cargo e agradeceu à comunidade do futebol em geral pelo apoio. "Foi uma honra servir como presidente do Chelsea Football Club", disse o empresário americano ao site oficial do clube. "Gostaria de agradecer aos muitos que ajudaram a garantir um futuro brilhante para o clube, incluindo a Premier League inglesa, os treinadores e jogadores, a talentosa liderança e equipe do Chelsea e as legiões de torcedores dedicados."
Apesar das reportagens generalizadas sobre uma diretoria rachada, Boehly apoiou publicamente a nova direção do clube. "Valorizei minha parceria com a Clearlake e o grupo de proprietários em geral, assim como as decisões coletivas e o investimento que fizemos para apoiar o sucesso imediato e de longo prazo do clube", acrescentou. "Estou confiante de que o Chelsea está bem posicionado para continuar tendo sucesso sob a liderança da Clearlake."
Os cofundadores da Clearlake, Eghbali e Feliciano, retribuíram o sentimento e elogiaram as contribuições do presidente que está deixando o cargo desde a aquisição de 2022. A dupla descreveu Boehly como um parceiro importante que "sempre fará parte da história do Chelsea", ao mesmo tempo em que reafirmou seu próprio compromisso de desenvolver a infraestrutura esportiva e o elenco do clube. Enquanto isso, o Chelsea divulgou um comunicado oficial elogiando o "compromisso inabalável" de Boehly em garantir que os torcedores estejam no centro da identidade do clube.
Tensões na diretoria chegam ao fim com a saída de Walter em meio a investigação
A reviravolta na diretoria acontece após meses de relatadas tensões nos bastidores em Stamford Bridge. As relações entre a Clearlake e Boehly vinham se deteriorando de forma constante, com relatos de que ambas as partes haviam explorado ativamente caminhos para comprar a participação uma da outra ao longo de 2024. A Clearlake, que já detinha uma fatia majoritária de 61,5%, acabou vencendo a disputa interna por poder.
A saída de Walter acrescenta outra camada de intriga à repentina reestruturação. O empresário americano está atualmente sob investigação federal em relação às suas seguradoras. Ainda no mês passado, ele vendeu abruptamente sua participação no Los Angeles Lakers para Joshua Kushner e Bob Iger, em uma avaliação de US$ 12,5 bilhões, apenas 14 meses depois de adquirir a franquia da NBA. No entanto, ele segue como dono do Los Angeles Dodgers.
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Alonso tem a missão de manter a arrancada europeia do Chelsea
O Chelsea agora precisa administrar essa importante transição na diretoria sem deixar que ela atrapalhe seu progresso em campo. O técnico Xabi Alonso conduziu o clube à sexta colocação na tabela da Premier League neste início de campanha, e manter esse embalo será crucial.
Com a Clearlake prometendo total estabilidade nos departamentos de futebol e médico, o foco voltará rapidamente para a ação doméstica. O elenco de Alonso tentará avançar em direção às vagas da Champions League, protegido das mudanças financeiras e corporativas que acontecem acima deles.
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