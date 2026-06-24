“Era importante que nosso capitão marcasse” - Bruno Fernandes fica aliviado ao ver Cristiano Ronaldo abrir o placar de Portugal na Copa do Mundo de 2026

Fernandes ficou muito feliz ao ver seu companheiro de seleção, Ronaldo, marcar seu primeiro gol na vitória esmagadora por 5 a 0 sobre o Uzbequistão na terça-feira. O meio-campista do Manchester United deu a assistência para o terceiro gol de Portugal na partida, ajudando a aliviar a pressão sobre sua equipe após um empate sem gols e sem brilho contra a República Democrática do Congo na estreia.

Ao falar com os repórteres sobre a vitória crucial, Fernandes expressou sua alegria ao ver Ronaldo superar as recentes críticas da mídia e voltar a marcar gols. O criativo meio-campista destacou a sensação especial de atuar ao lado de Ronaldo no maior palco internacional.