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“Era importante que nosso capitão marcasse” - Bruno Fernandes fica aliviado ao ver Cristiano Ronaldo abrir o placar de Portugal na Copa do Mundo de 2026
Ronaldo entra em ação na Copa do Mundo
Fernandes ficou muito feliz ao ver seu companheiro de seleção, Ronaldo, marcar seu primeiro gol na vitória esmagadora por 5 a 0 sobre o Uzbequistão na terça-feira. O meio-campista do Manchester United deu a assistência para o terceiro gol de Portugal na partida, ajudando a aliviar a pressão sobre sua equipe após um empate sem gols e sem brilho contra a República Democrática do Congo na estreia.
Ao falar com os repórteres sobre a vitória crucial, Fernandes expressou sua alegria ao ver Ronaldo superar as recentes críticas da mídia e voltar a marcar gols. O criativo meio-campista destacou a sensação especial de atuar ao lado de Ronaldo no maior palco internacional.
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Fernandes destaca a importância de Ronaldo
Ronaldo respondeu a uma semana de intenso escrutínio marcando o primeiro gol aos seis minutos, antes de marcar o segundo ainda no primeiro tempo. Com isso, Ronaldo fez história ao se tornar o primeiro jogador masculino a marcar gols em seis Copas do Mundo diferentes. Fernandes reconheceu a magnitude dessa conquista e a absoluta necessidade de ter seu craque em grande forma.
Fernandes disse: “Foi importante para o nosso capitão marcar. Foi importante para nós que ele marcasse. Ele é o nosso principal jogador no ataque. Estamos muito felizes por ele.”
Fernandes acrescentou: “É sempre especial dar uma assistência pela seleção, especialmente na Copa do Mundo, que é um torneio especial.”
Bruno volta sua atenção para a equipe
Embora Ronaldo tenha sido o centro das atenções, Fernandes sabe que sua hora de brilhar chegará. Fernandes teve uma temporada sensacional com o United, quebrando o recorde histórico da Premier League de maior número de assistências, com 21 em uma única campanha. Apesar dessas estatísticas individuais, Fernandes continua focado na seleção de Portugal.
Ele explicou: “O que importa é que Portugal marque gols, seja comigo ou não. Conseguimos marcar muitos gols e estamos felizes com isso. Estou aqui para dar assistências aos meus companheiros de ataque — faz parte do meu jogo —, independentemente de eu marcar ou não. Acredito que meu momento chegará, e que será na hora em que for realmente necessário.”
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E agora, o que vem a seguir?
Portugal viajará agora para Miami para enfrentar a Colômbia no sábado, em uma partida decisiva pela liderança do Grupo K. A Colômbia já garantiu sua classificação para as oitavas de final com duas vitórias em dois jogos. Fernandes e Ronaldo precisarão manter sua impressionante sintonia em campo para garantir que Portugal conquiste o primeiro lugar antes de avançar para as oitavas de final.