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MatthäusGetty
Oliver Maywurm

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"Era assim que meus pais faziam há 50 ou 60 anos": Lothar Matthäus ironiza os EUA, anfitriões da Copa do Mundo

Amistosos
Estados Unidos x Alemanha
Estados Unidos
Alemanha
Copa do Mundo

Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção nacional, comentou com humor sobre as condições gerais nos EUA após o jogo de preparação da seleção alemã para a Copa do Mundo, realizado na noite de sábado.

O pano de fundo foi o gramado bastante irregular do Soldier Field, em Chicago, onde a Alemanha venceu por 2 a 1 (1 a 1) o último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026 contra os co-anfitriões, os EUA.

  • Como Matthäus revelou na análise pós-jogo na RTL, o autor do gol da vitória, Leroy Sané, havia reclamado do gramado pesado em uma breve conversa poucos minutos antes. “A bola fica mais lenta, não rola tão bem pelo gramado”, explicou Matthäus sobre o problema.

    O campeão mundial de 1990 não conseguia acreditar que o campo tivesse sido regado “com a mangueira de jardim” antes da partida. “Meus pais faziam isso há 50 ou 60 anos. Aqui ainda fazem assim hoje em dia”, ironizou Matthäus. “Isso torna o jogo mais lento, as jogadas ficam mais lentas. A equipe precisa se adaptar para lidar com diferentes tipos de gramado nesta Copa do Mundo.”

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  • Kai Havertz Felix Nmecha Germany 2026Getty Images

    "Foi muito longo": Kai Havertz tem um receio em relação à Copa do Mundo

    Na noite de sábado (horário da Alemanha), Kai Havertz já havia colocado a seleção alemã na frente logo aos dois minutos, quando o atacante do Arsenal, finalista da Liga dos Campeões, desviou de cabeça para o fundo da rede um cruzamento de falta cobrado por Joshua Kimmich.

    Havertz não gostou da cerimônia pré-jogo, na qual cada um dos 26 jogadores da seleção dos EUA para a Copa do Mundo foi apresentado detalhadamente. “Para ser sincero, foi um pouco longo demais”, reclamou o jogador de 26 anos à RTL. “Não sei se será assim também nos jogos da Copa do Mundo. É preciso se adaptar a isso.”

    Após uma fase inicial dominante de Havertz e companhia, os EUA conquistaram mais posse de bola a partir do meio do primeiro tempo e foram recompensados com o belo gol de empate de Antonee Robinson aos 37 minutos. Após o intervalo, a Alemanha retomou o controle e, pouco depois de uma hora de jogo, Sane marcou o gol que selou o placar final de 2 a 1.

  • Seleção alemã começa a preparação para a Copa do Mundo de 2026 em Houston

    A Copa do Mundo começa para a seleção do técnico Julian Nagelsmann no dia 14 de junho, em Houston, com a partida de estreia contra Curaçao. O segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim será disputado no dia 20 de junho, em Toronto, no Canadá, antes do confronto contra o Equador, que encerrará a fase de grupos no dia 25 de junho, em Nova York/Nova Jersey.

    Ao contrário dos dois jogos-teste contra a Finlândia (4 a 0) e os EUA (2 a 1), contra Curaçao não será Oliver Baumann, mas Manuel Neuer quem defenderá o gol da Alemanha. O goleiro do FC Bayern, como se sabe, retornou à seleção nacional para a fase final da Copa do Mundo, mas até agora não pôde jogar devido a uma lesão na panturrilha.

    Assim que a equipe se instalar na base da Copa do Mundo em Winston-Salem na segunda-feira, Neuer “vai se juntar aos treinos da equipe, como está previsto, e então jogar contra Curaçao”, enfatizou Nagelsmann.

  • USMNT-Germany fightGetty

    Seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026

    Posição

    Jogador

    Clube

    Número

    Goleiro

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Goleiro

    Manuel Neuer

    FC Bayern de Munique

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defesa

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defesa

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defesa

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defesa

    Joshua Kimmich

    FC Bayern de Munique

    6

    Defesa

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defesa

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern de Munique

    5

    Defesa

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defesa

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defesa

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defesa

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defesa

    Jonathan Tah

    FC Bayern de Munique

    4

    Defesa

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofensivo

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Ataque

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Ataque

    Leon Goretzka

    FC Bayern de Munique

    8

    Ataque

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Ataque

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Ataque

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Ataque

    Jamal Musiala

    FC Bayern de Munique

    10

    Ataque

    Leroy Sané

    Galatasaray Istambul

    19

    Ataque

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Ataque

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Ataque

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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