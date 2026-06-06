O pano de fundo foi o gramado bastante irregular do Soldier Field, em Chicago, onde a Alemanha venceu por 2 a 1 (1 a 1) o último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026 contra os co-anfitriões, os EUA.
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"Era assim que meus pais faziam há 50 ou 60 anos": Lothar Matthäus ironiza os EUA, anfitriões da Copa do Mundo
Como Matthäus revelou na análise pós-jogo na RTL, o autor do gol da vitória, Leroy Sané, havia reclamado do gramado pesado em uma breve conversa poucos minutos antes. “A bola fica mais lenta, não rola tão bem pelo gramado”, explicou Matthäus sobre o problema.
O campeão mundial de 1990 não conseguia acreditar que o campo tivesse sido regado “com a mangueira de jardim” antes da partida. “Meus pais faziam isso há 50 ou 60 anos. Aqui ainda fazem assim hoje em dia”, ironizou Matthäus. “Isso torna o jogo mais lento, as jogadas ficam mais lentas. A equipe precisa se adaptar para lidar com diferentes tipos de gramado nesta Copa do Mundo.”
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"Foi muito longo": Kai Havertz tem um receio em relação à Copa do Mundo
Na noite de sábado (horário da Alemanha), Kai Havertz já havia colocado a seleção alemã na frente logo aos dois minutos, quando o atacante do Arsenal, finalista da Liga dos Campeões, desviou de cabeça para o fundo da rede um cruzamento de falta cobrado por Joshua Kimmich.
Havertz não gostou da cerimônia pré-jogo, na qual cada um dos 26 jogadores da seleção dos EUA para a Copa do Mundo foi apresentado detalhadamente. “Para ser sincero, foi um pouco longo demais”, reclamou o jogador de 26 anos à RTL. “Não sei se será assim também nos jogos da Copa do Mundo. É preciso se adaptar a isso.”
Após uma fase inicial dominante de Havertz e companhia, os EUA conquistaram mais posse de bola a partir do meio do primeiro tempo e foram recompensados com o belo gol de empate de Antonee Robinson aos 37 minutos. Após o intervalo, a Alemanha retomou o controle e, pouco depois de uma hora de jogo, Sane marcou o gol que selou o placar final de 2 a 1.
Seleção alemã começa a preparação para a Copa do Mundo de 2026 em Houston
A Copa do Mundo começa para a seleção do técnico Julian Nagelsmann no dia 14 de junho, em Houston, com a partida de estreia contra Curaçao. O segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim será disputado no dia 20 de junho, em Toronto, no Canadá, antes do confronto contra o Equador, que encerrará a fase de grupos no dia 25 de junho, em Nova York/Nova Jersey.
Ao contrário dos dois jogos-teste contra a Finlândia (4 a 0) e os EUA (2 a 1), contra Curaçao não será Oliver Baumann, mas Manuel Neuer quem defenderá o gol da Alemanha. O goleiro do FC Bayern, como se sabe, retornou à seleção nacional para a fase final da Copa do Mundo, mas até agora não pôde jogar devido a uma lesão na panturrilha.
Assim que a equipe se instalar na base da Copa do Mundo em Winston-Salem na segunda-feira, Neuer “vai se juntar aos treinos da equipe, como está previsto, e então jogar contra Curaçao”, enfatizou Nagelsmann.
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Seleção da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026
Posição
Jogador
Clube
Número
Goleiro
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Goleiro
Manuel Neuer
FC Bayern de Munique
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defesa
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defesa
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defesa
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defesa
Joshua Kimmich
FC Bayern de Munique
6
Defesa
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defesa
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern de Munique
5
Defesa
David Raum
RB Leipzig
22
Defesa
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defesa
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defesa
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defesa
Jonathan Tah
FC Bayern de Munique
4
Defesa
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofensivo
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Ataque
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Ataque
Leon Goretzka
FC Bayern de Munique
8
Ataque
Kai Havertz
Arsenal
7
Ataque
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Ataque
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Ataque
Jamal Musiala
FC Bayern de Munique
10
Ataque
Leroy Sané
Galatasaray Istambul
19
Ataque
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Ataque
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Ataque
Nick Woltemade
Newcastle United
11