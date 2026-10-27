Equívocos e voto para um jogador perdedor: representante da Itália revela suas escolhas para a Bola de Ouro

Paolo Condò, jornalista italiano e representante de seu país na votação da Bola de Ouro, revelou suas escolhas na edição em que Harry Kane foi coroado com o prêmio, na noite de segunda-feira, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal.
Em um artigo publicado pelo jornal "Corriere della Sera", da Itália, nesta terça-feira, Condò explicou os motivos de colocar Mbappé no topo de suas escolhas, considerando que um jogador excepcional como ele não deveria encerrar sua carreira sem conquistar a Bola de Ouro. Ele também revelou o restante de suas escolhas para os três primeiros lugares, além de suas escolhas para melhor goleiro, time e treinador.
Mas a justificativa do jornalista italiano contém um equívoco notável; ele disse que Mbappé superou Kane nas duas competições em que disputaram, enquanto os resultados apontam o contrário: o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid da Liga dos Campeões da Europa, e a Inglaterra venceu a França na partida de disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.