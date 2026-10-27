Equívocos e voto para um jogador perdedor: representante da Itália revela suas escolhas para a Bola de Ouro

Na ausência de um candidato indiscutível, fiz minhas escolhas pensando em algo que vai além de uma única temporada. Kane é um atacante excelente, mas nos campeonatos em que disputou com Mbappé, a vantagem foi sempre do craque francês.

Harry Kane venceu, e por isso vamos celebrar Harry Kane, pois é um atacante excelente sob todos os aspectos, e na edição mais enigmática de todos os tempos da Bola de Ouro, é provável que ele também tenha se beneficiado do efeito do "reconhecimento de carreira" ligado ao fato de ter chegado aos 33 anos.

De certa forma, eu também fiz a mesma coisa como membro do júri italiano do prêmio.

Na ausência de um candidato indiscutível, fiz minhas escolhas olhando para além de uma única temporada, e quando coloquei Kylian Mbappé no topo da minha lista, eu esperava evitar a possibilidade de que um jogador excepcional como ele se aposentasse sem conquistar a Bola de Ouro.

Mbappé tem 27 anos e joga no Real Madrid, por isso suas chances parecem, teoricamente, continuar existindo pelo menos até 2032. Mas há outra questão: existe a sensação de que Lamine Yamal, de 19 anos, começará em breve a colecionar a Bola de Ouro com frequência, e talvez seu concorrente por esses prêmios seja outro jogador francês, o excelente Michael Olise, de 24 anos.