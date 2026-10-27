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Ballon d'OrGetty Images
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Equívocos e voto para um jogador perdedor: representante da Itália revela suas escolhas para a Bola de Ouro

Especiais e Opinião
H. Kane
K. Mbappe
England
França

Kondo justifica suas indicações

Paolo Condò, jornalista italiano e representante de seu país na votação da Bola de Ouro, revelou suas escolhas na edição em que Harry Kane foi coroado com o prêmio, na noite de segunda-feira, superando Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Em um artigo publicado pelo jornal "Corriere della Sera", da Itália, nesta terça-feira, Condò explicou os motivos de colocar Mbappé no topo de suas escolhas, considerando que um jogador excepcional como ele não deveria encerrar sua carreira sem conquistar a Bola de Ouro. Ele também revelou o restante de suas escolhas para os três primeiros lugares, além de suas escolhas para melhor goleiro, time e treinador.

Mas a justificativa do jornalista italiano contém um equívoco notável; ele disse que Mbappé superou Kane nas duas competições em que disputaram, enquanto os resultados apontam o contrário: o Bayern de Munique eliminou o Real Madrid da Liga dos Campeões da Europa, e a Inglaterra venceu a França na partida de disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

  • Paulo Condo

    Na ausência de um candidato indiscutível, fiz minhas escolhas pensando em algo que vai além de uma única temporada. Kane é um atacante excelente, mas nos campeonatos em que disputou com Mbappé, a vantagem foi sempre do craque francês.

    Harry Kane venceu, e por isso vamos celebrar Harry Kane, pois é um atacante excelente sob todos os aspectos, e na edição mais enigmática de todos os tempos da Bola de Ouro, é provável que ele também tenha se beneficiado do efeito do "reconhecimento de carreira" ligado ao fato de ter chegado aos 33 anos.

    De certa forma, eu também fiz a mesma coisa como membro do júri italiano do prêmio.

    Na ausência de um candidato indiscutível, fiz minhas escolhas olhando para além de uma única temporada, e quando coloquei Kylian Mbappé no topo da minha lista, eu esperava evitar a possibilidade de que um jogador excepcional como ele se aposentasse sem conquistar a Bola de Ouro.

    Mbappé tem 27 anos e joga no Real Madrid, por isso suas chances parecem, teoricamente, continuar existindo pelo menos até 2032. Mas há outra questão: existe a sensação de que Lamine Yamal, de 19 anos, começará em breve a colecionar a Bola de Ouro com frequência, e talvez seu concorrente por esses prêmios seja outro jogador francês, o excelente Michael Olise, de 24 anos.

  • E incomodado com a ideia de que o melhor jogador da era atual talvez não conquiste nem uma única vez o mais importante prêmio individual, decidi dar prioridade ao primeiro critério exigido pela comissão julgadora, que é o desempenho individual, e por isso premiei a temporada apresentada por Mbappé apesar de ele não ter vencido nenhum título coletivo, depois de ter sido coroado com três títulos de artilheiro de competições: o Campeonato Espanhol com 25 gols, a Liga dos Campeões da Europa com 15 gols e a Copa do Mundo com 10 gols.

    Kane também marcou mais gols, mas nas duas competições em que ambos disputaram, o francês levou a melhor.

  • O formulário da revista "France Football" exige o voto em dez jogadores, por isso acrescento que o meu pódio foi completado com a escolha de Rodri na segunda posição, o jogador-chave da seleção da Espanha campeã da Copa do Mundo, apesar de as lesões o terem atrapalhado na temporada do Manchester City, e em seguida Khvicha Kvaratskhelia na terceira posição, depois de ter sido o melhor entre todos na Liga dos Campeões da Europa, mas infelizmente ficou de fora da Copa do Mundo.

    Os jogadores que não possuem uma seleção nacional à altura de suas capacidades só podem vencer a Bola de Ouro nos anos ímpares.

    Em resumo, o restante das minhas escolhas foi o seguinte: escolhi o espanhol Unai Simón como melhor goleiro, o Paris Saint-Germain como melhor equipe, enquanto concedi o prêmio de melhor treinador a Mikel Arteta, pois a conquista da Premier League inglesa pelo Arsenal, depois de 22 anos da era de Arsène Wenger, foi como um maravilhoso retorno ao lar.



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