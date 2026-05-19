Equipamentos do Liverpool para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O Liverpool e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta um visual clássico inspirado nas icônicas camisas dos Reds do final dos anos 80.

A nova camisa traz de volta o visual icônico da camisa de 1989-90, quando o clube conquistou o título do campeonato. Associado ao sucesso, o design traz de volta alguns padrões geométricos retrô sobre a clássica base vermelho-escuro.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.