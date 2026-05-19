Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liverpool 2026-27 home kit Wirtzad
Renuka Odedra

Traduzido por

Equipamentos do Liverpool para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

SHOPPING
Camisas de futebol
Liverpool
Liverpool FC Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para a temporada 2026-27.

O Liverpool e a adidas revelaram oficialmente o novo uniforme titular do clube para a temporada 2026-27, trazendo de volta um visual clássico inspirado nas icônicas camisas dos Reds do final dos anos 80.

A nova camisa traz de volta o visual icônico da camisa de 1989-90, quando o clube conquistou o título do campeonato. Associado ao sucesso, o design traz de volta alguns padrões geométricos retrô sobre a clássica base vermelho-escuro.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Uniforme titular do Liverpool para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Liverpool da adidas para a temporada 2026-27 foi lançado oficialmente em 19 de maio de 2026.

    Inspirado na clássica camisa titular do Liverpool FC da adidas de 1989-91, imediatamente reconhecível por seu padrão geométrico dinâmico e usada durante um período de sucesso do clube, quando a equipe de Kenny Dalglish conquistou o título da liga de 1989/90. O novo design celebra um período marcante na história do clube. A base em vermelho intenso é realçada por um grafismo contemporâneo que cobre toda a peça, ecoando diretamente a linguagem visual do original do final dos anos 80, ao mesmo tempo em que apresenta uma execução mais nítida e moderna.

    Detalhes em branco puro no logotipo da adidas, no emblema do clube e nas bordas reforçam a estética clássica, enquanto a estampa total repensada transmite a energia e a atitude da cultura do futebol dos anos 80.

  • Uniforme de visitante do Liverpool para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Para a suposta camisa de visitante, a adidas está combinando o estilo urbano com referências históricas, principalmente ao substituir seu logotipo padrão de desempenho pelo lendário Trefoil da adidas. Voltando a uma base branca pura em vez de um tom de branco sujo, a camisa apresenta logotipos em marrom e é realçada por detalhes em listras vermelhas, brancas e cinzas na gola e nos punhos das mangas.


    O uniforme de visitante deve ser lançado no final de julho ou início de agosto de 2026.

  • Terceiro uniforme do Liverpool para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Completando a coleção está o terceiro uniforme, apontado como o design mais abstrato e moderno dos três. Ele apresenta uma base preta lisa que contrasta com um padrão gráfico marrom-avermelhado ousado e ondulado, que envolve o tronco e as mangas. De acordo com vazamentos, esse padrão fluido tem como objetivo imitar a imagem dinâmica das icônicas bandeiras xadrez que são agitadas na Kop durante as famosas noites europeias em Anfield.

    O terceiro uniforme está previsto para ser lançado em agosto de 2026.