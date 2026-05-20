Equipamento do Real Madrid 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O uniforme titular da temporada 2026-27 abre novos caminhos ao apresentar uma combinação de cores nunca antes vista em uma camisa principal do Real Madrid. Embora a base seja, tradicionalmente, o icônico branco puro, as cores de destaque representam uma grande inovação. Pela primeira vez na história do clube, o uniforme apresenta detalhes em verde escuro intenso, que remetem ao uniforme visitante da temporada 2012-13, aplicados ao escudo do clube, ao logotipo do fabricante e aos principais patrocinadores na parte da frente da camisa.

Esse verde contrasta perfeitamente com o rosa brilhante, que reveste as três listras características da adidas que descem pelos ombros. Um padrão sofisticado e sutil em relevo é tecido tanto na gola quanto nos punhos das mangas.

O uniforme titular deve ser lançado no final de maio ou início de junho de 2026.



