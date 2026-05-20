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Real Madrid kit Getty Images
Renuka Odedra

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Equipamento do Real Madrid 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Real Madrid para a temporada 2026-27.

Os uniformes da adidas para o Real Madrid na temporada 2026-27 prometem oferecer uma combinação única de novidades históricas, uma estética inspirada no luxo e uma grande comemoração de aniversário.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Real Madrid para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Uniforme titular do Real Madrid para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular da temporada 2026-27 abre novos caminhos ao apresentar uma combinação de cores nunca antes vista em uma camisa principal do Real Madrid. Embora a base seja, tradicionalmente, o icônico branco puro, as cores de destaque representam uma grande inovação. Pela primeira vez na história do clube, o uniforme apresenta detalhes em verde escuro intenso, que remetem ao uniforme visitante da temporada 2012-13, aplicados ao escudo do clube, ao logotipo do fabricante e aos principais patrocinadores na parte da frente da camisa.

    Esse verde contrasta perfeitamente com o rosa brilhante, que reveste as três listras características da adidas que descem pelos ombros. Um padrão sofisticado e sutil em relevo é tecido tanto na gola quanto nos punhos das mangas.

    O uniforme titular deve ser lançado no final de maio ou início de junho de 2026.


  • Uniforme de visitante do Real Madrid 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme de visitante é totalmente inspirado no conceito de luxo, tendo o verde escuro como cor de base. A camisa apresenta a rica tonalidade Aurora Ivy e ostenta um padrão geométrico complexo que se estende por todo o tecido, subtilmente entrelaçado, inspirado nas formas do emblema do clube.

    Elevando seu apelo de estilo de vida e streetwear premium, esta camisa serve como o uniforme oficial do Real Madrid com o logotipo Trefoil da adidas para a temporada, substituindo a marca de desempenho moderna pelo icônico logotipo retrô. As texturas geométricas do tecido são combinadas com letras “RMCF” estilizadas e em tons semelhantes, criando um visual altamente sofisticado e de alta costura, destinado a simbolizar a realeza de Madri.

    O uniforme de visitante deve ser lançado no final de julho ou início de agosto de 2026.


  • Terceiro uniforme do Real Madrid 2026-27: data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme marca o tão aguardado retorno de uma combinação de cores em rosa vibrante, uma paleta favorita dos torcedores que estava ausente da linha há seis temporadas. Fortemente inspirado em formas geométricas e na arte latino-americana, a camisa apresenta um padrão gráfico abstrato de pontos que cobre todo o tronco em rosa brilhante.

    Para manter o design elegante, a adidas complementou o uniforme com detalhes em branco puro, incluindo uma gola em V clean, punhos largos nas mangas e logotipo monocromático. Assim como as outras camisas da coleção, as iniciais “RMCF” aparecem na parte de trás em uma fonte retrô estilizada, logo abaixo da linha da gola.

    O terceiro uniforme está previsto para ser lançado em agosto de 2026.