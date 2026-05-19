Equipamento do Newcastle United 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Os uniformes do Newcastle United da adidas para a temporada 2026-27 prometem ser alguns dos designs mais comentados dos últimos anos. Deixando para trás os visuais tradicionais e simples da sua reunião inicial com a Adidas, a próxima coleção apresenta ousadias de design, profundas homenagens arquitetônicas à região de Tyneside e o tão aguardado retorno de elementos icônicos do clube.

Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Newcastle United para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.