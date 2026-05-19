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Newcastle United kitsGetty Images
Renuka Odedra

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Equipamento do Newcastle United 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Newcastle United para a temporada 2026-27.

Os uniformes do Newcastle United da adidas para a temporada 2026-27 prometem ser alguns dos designs mais comentados dos últimos anos. Deixando para trás os visuais tradicionais e simples da sua reunião inicial com a Adidas, a próxima coleção apresenta ousadias de design, profundas homenagens arquitetônicas à região de Tyneside e o tão aguardado retorno de elementos icônicos do clube.

Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.

O GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Newcastle United para 2026-27, incluindo datas de lançamento, preço, inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • Uniforme titular do Newcastle United para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme titular para a temporada 2026-27 gerou uma enorme onda de comentários e dividiu opiniões entre a torcida dos Magpies devido à sua abordagem não convencional. Embora mantenha a paleta de cores obrigatória em preto e branco, ele rompe completamente com as tradicionais listras verticais uniformes. Em vez disso, a camisa apresenta um design polêmico e único, com listras de larguras radicalmente alternadas e variáveis.

    Para complementar o visual único, a adidas está apostando fortemente em detalhes em azul nesta campanha, vestindo as famosas três listras nos ombros, a gola e os punhos das mangas com um azul marcante. Notavelmente, os primeiros vazamentos do uniforme apareceram totalmente sem patrocinadores, alimentando intensas especulações de que o Newcastle possa estar se afastando do patrocinador da frente da camisa, a Sela, antes da nova temporada.



    O uniforme titular deve ser lançado no final de maio ou início de junho de 2026.



  • Uniforme de visitante do Newcastle United para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O uniforme de visitante é uma homenagem nostálgica aos torcedores, ao mesmo tempo em que se enraíza profundamente na história do clube. A camisa apresenta uma base em azul marinho sóbrio, que contrasta fortemente com detalhes em branco imaculado, marcando um retorno bem-vindo a um esquema de cores que o Newcastle não usava desde a temporada 2023-24. Como esta camisa faz parte da coleção de estilo de vida retrô de elite da adidas, o logotipo padrão de desempenho foi substituído pelo lendário Trefoil da adidas.

    O que realmente torna esta camisa especial, no entanto, é um sutil grafismo em relevo de alvenaria tecido no tecido. Esse padrão é uma homenagem arquitetônica direta às icônicas paredes de tijolos do St. James’ Park, projetado para simbolizar a força, a união e a tradição do histórico estádio do clube.

    O uniforme de visitante deve ser lançado no final de julho ou início de agosto de 2026.



  • Terceiro uniforme do Newcastle United para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Embora os detalhes gráficos específicos do terceiro uniforme ainda estejam em segredo, os primeiros vazamentos apontam para um visual alternativo altamente estilizado, que dará ênfase a uma estética premium de streetwear. Assim como a camisa de visitante, há fortes rumores de que o terceiro uniforme terá um design retrô, trazendo de volta o emblema vintage do clube, muito apreciado nas décadas de 1980 e 1990, em substituição ao logotipo moderno em forma de escudo. Espera-se que ele utilize uma paleta de cores distinta, projetada para se destacar sob as luzes do estádio, completando um trio altamente diversificado de camisas para a próxima temporada dos Magpies.

    O terceiro uniforme está previsto para ser lançado em agosto de 2026.