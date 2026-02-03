Equipamento do Liverpool para 2025-26: novas camisolas para jogos em casa, fora, terceira e guarda-redes, datas de lançamento, fugas de informação sobre as camisolas e preços

O Liverpool voltou a firmar parceria com a Adidas, a partir da temporada 2025-26. O fim do último contrato do clube com a Nike abriu caminho para o retorno da marca das “três listras” a Anfield, após 13 anos.

O novo acordo, que deve render mais de £ 60 milhões por ano, começou oficialmente em 1º de agosto de 2025. Esta é a terceira vez que a Adidas é a parceira oficial do Liverpool. Suas colaborações anteriores foram de 1985 a 1996 e, novamente, de 2006 a 2012, antes das parcerias com a Warrior, New Balance e Nike.

Os uniformes Adidas do Liverpool no início da Premier League foram usados por lendas do clube, como Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres e Luis Suárez, entre outros. Durante esse período, o clube conquistou um troféu, a Copa da Liga de 2012.

Junto com um emblema diferente em cada camisa do Liverpool para 2025-26, a Adidas reviveu alguns de seus designs de uniformes mais antigos, de quando substituiu a Reebok (de propriedade da Adidas) como parceira oficial do clube.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool, incluindo onde comprar, preços, vazamentos e muito mais.

