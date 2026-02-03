Goal.com
Liverpool 2025-26 kitsadidas/Liverpool/GOAL composite
Anselm Noronha

Equipamento do Liverpool para 2025-26: novas camisolas para jogos em casa, fora, terceira e guarda-redes, datas de lançamento, fugas de informação sobre as camisolas e preços

Tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Liverpool para 2025-26, incluindo vazamentos, onde comprar e muito mais.

Home

Home Kit

  • The new home kit brings back the 2006-07 Adidas vibes in bold “Strawberry Red”
  • Clean white details and a timeless silhouette mark Adidas’ return to Anfield

From

$150

Buy Now!

O Liverpool voltou a firmar parceria com a Adidas, a partir da temporada 2025-26. O fim do último contrato do clube com a Nike abriu caminho para o retorno da marca das “três listras” a Anfield, após 13 anos.

O novo acordo, que deve render mais de £ 60 milhões por ano, começou oficialmente em 1º de agosto de 2025. Esta é a terceira vez que a Adidas é a parceira oficial do Liverpool. Suas colaborações anteriores foram de 1985 a 1996 e, novamente, de 2006 a 2012, antes das parcerias com a Warrior, New Balance e Nike.

Os uniformes Adidas do Liverpool no início da Premier League foram usados por lendas do clube, como Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres e Luis Suárez, entre outros. Durante esse período, o clube conquistou um troféu, a Copa da Liga de 2012.

Junto com um emblema diferente em cada camisa do Liverpool para 2025-26, a Adidas reviveu alguns de seus designs de uniformes mais antigos, de quando substituiu a Reebok (de propriedade da Adidas) como parceira oficial do clube.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Liverpool, incluindo onde comprar, preços, vazamentos e muito mais.

  • Liverpool home kit 25-26Liverpool, Adidas

    Equipamento principal do Liverpool para 2025-26, data de lançamento e preço

    Como manda a tradição, o uniforme titular do Liverpool para 2025-26, fabricado pela Adidas, mantém o icônico vermelho do clube — desta vez chamado de “Strawberry Red” — combinado com detalhes em branco para um visual clássico e elegante.

    Quando se trata de design, é um retorno sem frescuras. A nova camisa titular transmite uma nostalgia profunda, com inspiração clara no uniforme de 2006-07, sem a gola grande. Com mangas com punhos, gola simples e detalhes brancos no emblema e no patrocinador, é uma peça elegante e atemporal que sinaliza o grande retorno da Adidas a Anfield.

    O uniforme de 2006-07 ocupa um lugar especial no coração dos torcedores; foi o primeiro uniforme criado pela Adidas após substituir a Reebok em 2006 e foi usado por lendas do clube como Steven Gerrard, Xabi Alonso e Daniel Agger.

    Completando o visual, tanto os calções como as meias do equipamento principal para 2025-26 são banhados na mesma cor vermelho-morango ousada, mantendo a estética elegante e unificada para a nova era dos Reds.

    O novo uniforme titular 2025-26 do Liverpool da Adidas está oficialmente à venda desde 1º de agosto de 2025. Os torcedores podem adquirir a versão padrão de manga curta por £ 85 (US$ 111), enquanto a edição autêntica de primeira linha custará £ 120 (US$ 162).

    Prefere mangas compridas? A camisa de manga comprida regular custa £ 90 (US$ 118), com a versão autêntica custando £ 130 (US$ 170).

  • LFC away kit 25-26Liverpool, Adidas

    Equipamento alternativo do Liverpool para 2025-26, data de lançamento e preço

    O uniforme visitante do Liverpool 2025-26 da Adidas traz um toque novo e moderno à rica tradição do clube. Dominada por um elegante tom “Wonder White”, a camisa se destaca com a marca Adidas em vermelho vivo e detalhes nas mangas, complementados perfeitamente por shorts pretos e meias brancas para um visual elegante e equilibrado.

    O que realmente diferencia esta camisa é o emblema do clube redesenhado. Em vez do clássico Liverbird isolado, o emblema agora está emoldurado por um escudo arrojado e contemporâneo – uma mudança sutil que dá ao uniforme uma identidade revitalizada, mas inconfundivelmente Liverpool.

    O preço do uniforme visitante do Liverpool 2025-26 é semelhante ao do uniforme titular.

  • Liverpool 2025-26 third kitadidas/Liverpool

    Terceiro uniforme do Liverpool 2025-26, data de lançamento e preço

    O terceiro uniforme da adidas e do Liverpool para 2025-26 tem uma impressionante cor base verde-mar, com listras pretas na gola e nas mangas. Inspirado na década de 1980 com acabamento listrado, este design pode ser uma versão moderna das clássicas camisas verdes do Liverpool x Carlsberg, embora esta versão tenha a Standard Chartered na frente.

    Além disso, além do logotipo trevo da adidas Originals, o terceiro uniforme exibirá o atual Liverbird dentro do antigo brasão. Assim, o brasão vintage do Liverpool será uma interpretação atual do usado nos uniformes de 1987 a 1992, período em que a adidas era a parceira de uniformes.

    O uniforme é completado com shorts brancos e meias verde-mar com as três listras da adidas e as letras “LFC” em negrito.

    A terceira camisa adidas x Liverpool 2025-26 estará disponível a partir de 9 de setembro de 2025.

  • Liverpool GK kit 25-26Liverpool GK kit 25-26

    Data de lançamento e preço do uniforme do goleiro do Liverpool 2025-26

    Lançado como parte do lançamento dos uniformes titular e reserva para a próxima temporada, o uniforme principal do goleiro do Liverpool 2025-26 da Adidas apresenta uma combinação de dois tons de verde com logotipos pretos. Ele está disponível para compra pelo mesmo preço dos uniformes titular e reserva.

    Além disso, está sendo considerada a possibilidade de os goleiros do Liverpool terem uma opção de uniforme rosa. Espera-se que ambos os uniformes incorporem um design de ondas sonoras, que é uma característica padrão do uniforme Adidas Competition 25 GK.

    O terceiro uniforme do goleiro deve apresentar listras pretas/brilhantes complementadas por logotipos, gola e listras brancas. A Adidas optou por usar o logotipo Trefoil para este terceiro uniforme, alinhando-se com o design da terceira camisa 25-26.

