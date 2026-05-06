Equipamento do Bayern de Munique 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

O Bayern de Munique revelou oficialmente seu uniforme titular para a temporada 2026-27, com Harry Kane liderando o lançamento antes de uma grande noite europeia. Desenhado pela Adidas, o novo uniforme mantém a identidade icônica em vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que apresenta um visual mais elegante e moderno, feito para os grandes palcos.

Apresentado poucos dias antes de um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o uniforme é posicionado como um símbolo da “confiança” e da “mentalidade vencedora” do Bayern, enquanto o time busca mais títulos.

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