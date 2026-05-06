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Equipamento do Bayern de Munique 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Bayern de Munique
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O Bayern apresenta a camisa de casa da temporada 2026-27 antes do confronto contra o PSG, com Kane liderando o lançamento

O Bayern de Munique revelou oficialmente seu uniforme titular para a temporada 2026-27, com Harry Kane liderando o lançamento antes de uma grande noite europeia. Desenhado pela Adidas, o novo uniforme mantém a identidade icônica em vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que apresenta um visual mais elegante e moderno, feito para os grandes palcos.

Apresentado poucos dias antes de um confronto decisivo da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, o uniforme é posicionado como um símbolo da “confiança” e da “mentalidade vencedora” do Bayern, enquanto o time busca mais títulos.

Deixe o GOAL apresentar tudo o que você precisa saber, incluindo data de lançamento, preço e detalhes do design.

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    Uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    O novo uniforme titular do Bayern de Munique para a temporada 2026-27 já está disponível na Adidas e nas lojas oficiais do clube, tendo sido lançado antes do confronto das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

    Espera-se que os preços sigam a estrutura padrão para camisas de nível de elite, com versões autênticas e para fãs disponíveis.

    Em termos de design, o Bayern mantém-se fiel ao seu DNA. A camisa apresenta a clássica base vermelha do clube combinada com detalhes em branco, realçada por sutis listras verticais que conferem profundidade sem sobrecarregar o visual.

    Um corte aerodinâmico e atlético reforça suas credenciais em campo, enquanto a estética geral é clean, moderna e projetada para desempenho no mais alto nível. O resultado é um uniforme que equilibra tradição e inovação — um tema recorrente nos lançamentos recentes do Bayern —, mantendo a identidade ousada e inconfundível associada aos gigantes da Bundesliga.

    Há também toques premium por toda parte, com acabamentos refinados e detalhes que conferem à camisa um toque mais contemporâneo, garantindo que ela se destaque sob as luzes nas noites mais importantes da Europa.

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  • Uniforme de visitante do Bayern de Munique para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Os fãs do estilo retrô ficarão particularmente encantados com o esperado uniforme de visitante do Bayern de Munique para a temporada 2026-27.

    O uniforme visitante proposto é predominantemente branco, com azul-marinho e vermelho como cores secundárias, e provavelmente contará com o retorno do icônico trevo da Adidas e do clássico logotipo do Bayern e.V. para um visual tradicional. O clássico emblema do Bayern e.V. (usado pela primeira vez em 1966) aparece em um uniforme pela primeira vez em quase 25 anos.

    Os torcedores poderão adquirir o uniforme de visitante do Bayern a partir do final de julho, após a Copa do Mundo, com a réplica da camisa estimada a custar a partir de € 100.

  • Terceiro uniforme do Bayern de Munique para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    Espera-se que o Bayern de Munique mantenha a fórmula predominante de cores: vermelho (uniforme titular), claro (uniforme visitante) e escuro (terceiro uniforme).

    Vazamentos do terceiro uniforme para a temporada 2026-27 parecem mostrar uma base em antracite escuro ou azul-marinho, combinada com detalhes em vermelho marcante e um padrão de pinceladas. Sugere-se que será usado o logotipo padrão “Performance” da adidas, em vez do Trefoil.

    O novo terceiro uniforme do Bayern deve chegar às lojas por volta de agosto, com a réplica custando cerca de € 105 e a versão autêntica (de jogador) entre € 140.

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