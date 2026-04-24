Equipamento do Aston Villa para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Ou se arrisca ou vai para casa. No caso do Aston Villa, parece que a aposta é pela ousadia em casa, já que se espera que o clube abandone o clássico visual com corpo em claret e mangas em azul-celeste, pela primeira vez em quase uma década.

O design da camisa titular para 2026-27, segundo relatos, é influenciado pelo uniforme retrô-clássico de 1969 do clube e dispensa as tradicionais mangas azuis para um visual totalmente bordô. Aparentemente, ela também apresenta uma gola polo clássica e um escudo do clube monocromático em azul claro.

Como mais uma homenagem ao visual de 1969, acredita-se que haverá shorts brancos e meias azul-celeste com detalhes em bordô ou dourado.

Esperamos o lançamento do uniforme titular do Aston Villa no início do verão (final de maio/início de junho), com um preço inicial da réplica da camisa para adultos em torno de £ 80 e da versão autêntica dos jogadores a partir de £ 110.