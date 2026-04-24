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Equipamento do Aston Villa para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27.

Começaram a surgir os primeiros detalhes sobre os uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27, com a adidas prestes a supervisionar o visual do clube pela terceira temporada consecutiva. Aqui está tudo o que foi revelado até agora, desde designs e esquemas de cores que vazaram até preços previstos e cronogramas de lançamento.

Deixe o GOAL mostrar o que jogadores como Morgan Rogers e Ezri Konsa poderão vestir no Villa Park e em outros lugares na próxima temporada.

Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.


  • Uniforme titular do Aston Villa para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Ou se arrisca ou vai para casa. No caso do Aston Villa, parece que a aposta é pela ousadia em casa, já que se espera que o clube abandone o clássico visual com corpo em claret e mangas em azul-celeste, pela primeira vez em quase uma década.

    O design da camisa titular para 2026-27, segundo relatos, é influenciado pelo uniforme retrô-clássico de 1969 do clube e dispensa as tradicionais mangas azuis para um visual totalmente bordô. Aparentemente, ela também apresenta uma gola polo clássica e um escudo do clube monocromático em azul claro.

    Como mais uma homenagem ao visual de 1969, acredita-se que haverá shorts brancos e meias azul-celeste com detalhes em bordô ou dourado.

    Esperamos o lançamento do uniforme titular do Aston Villa no início do verão (final de maio/início de junho), com um preço inicial da réplica da camisa para adultos em torno de £ 80 e da versão autêntica dos jogadores a partir de £ 110.

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  • Uniforme de visitante do Aston Villa para a temporada 2026-27, data de lançamento e preço

    Alguns torcedores do Villa não ficaram muito impressionados com o atual uniforme de visitante para a temporada 2025-26 e, embora pareça que o clube manterá a base predominantemente preta, novos detalhes tricolores vibrantes (vermelho-escuro, azul-celeste e amarelo) devem ser introduzidos. Além disso, parece que um emblema com apenas o leão será usado no lugar do escudo completo do uniforme titular.

    Espera-se também que o uniforme de visitante do Aston Villa faça parte da linha “Elite” da adidas, inspirada no estilo retrô. Foi o terceiro uniforme do clube de Birmingham a receber o famoso logotipo Trefoil nesta temporada, mas é o uniforme de visitante que deve receber essa honra na próxima campanha.

    É provável que tenha seu tão aguardado lançamento em julho ou no início de agosto, após a Copa do Mundo de 2026. Estima-se que custe entre £110 e £120 para a camisa autêntica de jogador e entre £80 e £85 para a réplica para adultos.

  • Terceiro uniforme do Aston Villa para a temporada 2026-27: data de lançamento e preço

    O contraste entre tons escuros e claros do uniforme de visitante e do terceiro uniforme do Aston Villa, que ficou em evidência nesta temporada, deve permanecer.

    Espera-se que o terceiro uniforme tenha uma base branca/azul muito claro com um padrão espiral incorporado, inspirado nos portões do Villa Park. Sugere-se que o logotipo Trefoil da adidas será substituído pela versão “montanha” com três listras, que ficará posicionada de forma exclusiva acima do escudo colorido do clube, em uma posição centralizada.

    Esperamos um cronograma de lançamento do terceiro uniforme semelhante ao do uniforme de visitante, ou seja, no final de julho/início de agosto, e estima-se que o custo seja a partir de £ 80 para a réplica e a partir de £ 110 para a versão autêntica.

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