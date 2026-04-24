Equipamento do Aston Villa para a temporada 2026-27: novas camisas titular, visitante, alternativa e de goleiro, datas de lançamento, imagens vazadas e preços

Começaram a surgir os primeiros detalhes sobre os uniformes do Aston Villa para a temporada 2026-27, com a adidas prestes a supervisionar o visual do clube pela terceira temporada consecutiva. Aqui está tudo o que foi revelado até agora, desde designs e esquemas de cores que vazaram até preços previstos e cronogramas de lançamento.
Deixe o GOAL mostrar o que jogadores como Morgan Rogers e Ezri Konsa poderão vestir no Villa Park e em outros lugares na próxima temporada.
Importante: Nenhum desses uniformes foi oficialmente confirmado pelo clube ou pelo fabricante ainda. Todos os detalhes são baseados em vazamentos e informações preliminares, portanto, os designs finais ainda podem sofrer alterações.