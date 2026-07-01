Após aceitar com pesar a derrota para a seleção anfitriã do México, que assim garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, o técnico do Equador, Sebastián Beccacece, decidiu apresentar sua demissão e deixar o cargo, pouco menos de dois anos após o início dessa experiência.
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Equador: o técnico Sebastián Beccacece deixa o cargo após a eliminação contra o México; sua demissão já é oficial
O ANÚNCIO NA TV
Depois de permanecer nos vestiários com seus jogadores ao final da partida — que terminou em 0 a 2, resultado que se formou na primeira meia-hora do primeiro tempo e que também foi marcado pela expulsão de Hincapié nos acréscimos —, o técnico argentino decidiu anunciar oficialmente sua decisão diretamente à imprensa: “É claro que gostaríamos de ter feito algo mais. No futebol, o que importa são os resultados e hoje me cabe me despedir de uma família linda, maravilhosa, mas com gratidão, serenidade e paz interior por ter dado tudo de mim”.
OS RESULTADOS
Sebastian Beccacece aceitou a nomeação como técnico da seleção do Equador após encerrar sua passagem pelo Elche, da La Liga. Sob sua gestão, a Tricolor conseguiu garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026 graças a um inesperado segundo lugar na chave sul-americana, atrás apenas da Argentina, vencendo ainda o último confronto justamente contra os atuais campeões mundiais e empatando em casa por 0 a 0 contra o Brasil.
TRAJETÓRIA IMPORTANTE
Graças aos resultados positivos nos amistosos que antecederam a Copa do Mundo, o Equador manteve-se invicto em 19 partidas oficiais, antes de perder na estreia na Copa do Mundo contra a Costa do Marfim. Graças aos quatro pontos conquistados contra Curaçao e a Alemanha, o país conseguiu uma classificação histórica para as oitavas de final, o segundo melhor resultado de todos os tempos, atrás apenas das oitavas de final de 2006.