Equador: o técnico Sebastián Beccacece deixa o cargo após a eliminação contra o México; sua demissão já é oficial

Depois de permanecer nos vestiários com seus jogadores ao final da partida — que terminou em 0 a 2, resultado que se formou na primeira meia-hora do primeiro tempo e que também foi marcado pela expulsão de Hincapié nos acréscimos —, o técnico argentino decidiu anunciar oficialmente sua decisão diretamente à imprensa: “É claro que gostaríamos de ter feito algo mais. No futebol, o que importa são os resultados e hoje me cabe me despedir de uma família linda, maravilhosa, mas com gratidão, serenidade e paz interior por ter dado tudo de mim”.