Questionado se o novo treinador do City enfrentará algumas perguntas incômodas caso o sucesso concreto não se materialize, Hamann, falando em associação com ToonieBet, disse à GOAL: “Sim, acho que ele vai enfrentar pressão. E a outra coisa é que o City chegou a um estágio em que as pessoas simplesmente esperam isso.

“E mesmo com a Copa da Liga ou a Copa da Inglaterra, as pessoas dizem: ‘bom, é o City e obviamente eles gastam muito dinheiro e o Pep está lá’. Mas você não pode tomar as coisas como garantidas porque há outras 20 equipes, 19 equipes na Premier League que querem tirar você do topo.

“Obviamente, nas competições de copa, é uma chance para os times das divisões inferiores ou alguns dos times mais abaixo na divisão. Não é fácil ganhar títulos. Anos atrás, a Copa da Liga às vezes era, durante muitos anos, uma copa em que o segundo time, ou o segundo XI, ou os jogadores do banco atuavam. Mas é muito difícil ganhar títulos agora.

“Houve um jogo de copa com o Chelsea [contra o Luton]. Até [Xabi] Alonso, eu olhei a escalação e não consegui acreditar na escalação que ele escolheu porque provavelmente havia seis, sete, oito dos titulares da Premier League. É assim que eles levam isso a sério agora, então você não pode tomar isso como garantido.

“E quando você sucede um treinador que foi tão influente e para muitos jogadores eles têm principalmente que agradecê-lo. Foram histórias fantásticas. Obviamente, houve um ou outro caso, como [Jack] Grealish ou [Phil] Foden, que provavelmente não se beneficiaram do Pep tanto quanto achavam que se beneficiariam.”

O ex-meio-campista do City Hamann prosseguiu, com Arsene Wenger e Sir Alex Ferguson servindo como sinais de alerta para o grupo proprietário do Etihad Stadium: “Sucedê-lo a Guardiola às vezes é quase impossível.

“Vimos o que aconteceu no Arsenal com Wenger, vimos o que aconteceu com Fergie no Manchester United. Os técnicos que vieram depois desses caras acharam isso realmente difícil. O Manchester United, até hoje, não encontrou um. Estamos voltando, o quê, 10 anos agora?

“Agora vemos que Wenger era diferente de Arteta, mas Arteta esteve à beira de ser demitido provavelmente duas ou três vezes. Agora eles colocaram a casa em ordem, têm sucesso. Não estão jogando bem, mas têm sucesso, são eficientes.

“Não quero dizer que ele está em uma missão impossível, mas, em grande medida, se você me perguntar agora, ele terá sucesso? Será um técnico bem-sucedido do City? Eu tendo fortemente, infelizmente, a dizer que não.”