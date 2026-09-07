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Enzo Maresca será um "técnico bem-sucedido do Manchester City"? Ex-jogador do Chelsea faz previsão ousada enquanto o sucessor de Pep Guardiola enfrenta pressão imediata por troféus
Maresca teve sucesso no Leicester e no Chelsea
Tendo trabalhado anteriormente como auxiliar de Guardiola, Maresca teve a melhor formação possível como treinador antes de decidir seguir seu próprio caminho. Ele conduziu o Leicester ao título da Championship em 2024, antes de saborear os títulos da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com o Chelsea no ano seguinte.
Sua passagem por Stamford Bridge foi interrompida em janeiro de 2026, após um choque com a diretoria do Chelsea, mas sua cotação seguiu alta o bastante para o City ir atrás dele assim que foi confirmado que uma vaga de destaque no banco de reservas seria aberta.
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Dar sequência ao trabalho de Guardiola é uma missão quase impossível
Seguir os passos de Guardiola pode ser considerado uma tarefa ingrata, e quase impossível, mas Maresca está convencido de que pode manter a boa fase em Manchester. Houve derrota na abertura da Community Shield antes da campanha de 2026-27, mas a temporada em questão começou com três vitórias consecutivas na Premier League.
Além de uma disputa pelo título da primeira divisão, outra caminhada na Champions League começará contra o Porto na terça-feira, enquanto ainda haverá campanhas pela Copa da Liga Inglesa e pela Copa da Inglaterra. Maresca deve conquistar pelo menos um grande título.
Maresca está sob pressão para conquistar um troféu em 2027?
Questionado se o novo treinador do City enfrentará algumas perguntas incômodas caso o sucesso concreto não se materialize, Hamann, falando em associação com ToonieBet, disse à GOAL: “Sim, acho que ele vai enfrentar pressão. E a outra coisa é que o City chegou a um estágio em que as pessoas simplesmente esperam isso.
“E mesmo com a Copa da Liga ou a Copa da Inglaterra, as pessoas dizem: ‘bom, é o City e obviamente eles gastam muito dinheiro e o Pep está lá’. Mas você não pode tomar as coisas como garantidas porque há outras 20 equipes, 19 equipes na Premier League que querem tirar você do topo.
“Obviamente, nas competições de copa, é uma chance para os times das divisões inferiores ou alguns dos times mais abaixo na divisão. Não é fácil ganhar títulos. Anos atrás, a Copa da Liga às vezes era, durante muitos anos, uma copa em que o segundo time, ou o segundo XI, ou os jogadores do banco atuavam. Mas é muito difícil ganhar títulos agora.
“Houve um jogo de copa com o Chelsea [contra o Luton]. Até [Xabi] Alonso, eu olhei a escalação e não consegui acreditar na escalação que ele escolheu porque provavelmente havia seis, sete, oito dos titulares da Premier League. É assim que eles levam isso a sério agora, então você não pode tomar isso como garantido.
“E quando você sucede um treinador que foi tão influente e para muitos jogadores eles têm principalmente que agradecê-lo. Foram histórias fantásticas. Obviamente, houve um ou outro caso, como [Jack] Grealish ou [Phil] Foden, que provavelmente não se beneficiaram do Pep tanto quanto achavam que se beneficiariam.”
O ex-meio-campista do City Hamann prosseguiu, com Arsene Wenger e Sir Alex Ferguson servindo como sinais de alerta para o grupo proprietário do Etihad Stadium: “Sucedê-lo a Guardiola às vezes é quase impossível.
“Vimos o que aconteceu no Arsenal com Wenger, vimos o que aconteceu com Fergie no Manchester United. Os técnicos que vieram depois desses caras acharam isso realmente difícil. O Manchester United, até hoje, não encontrou um. Estamos voltando, o quê, 10 anos agora?
“Agora vemos que Wenger era diferente de Arteta, mas Arteta esteve à beira de ser demitido provavelmente duas ou três vezes. Agora eles colocaram a casa em ordem, têm sucesso. Não estão jogando bem, mas têm sucesso, são eficientes.
“Não quero dizer que ele está em uma missão impossível, mas, em grande medida, se você me perguntar agora, ele terá sucesso? Será um técnico bem-sucedido do City? Eu tendo fortemente, infelizmente, a dizer que não.”
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Jogos do Manchester City em 2026-27: data do dérbi contra o Manchester United se aproxima
O City não vem atropelando os rivais domésticos no início da nova temporada, com exceção da vitória por 4 a 1 sobre o Crystal Palace, tendo superado o Bournemouth após sair atrás na rodada de abertura, enquanto um gol solitário de Erling Haaland bastou para derrotar o Coventry de Frank Lampard na última vez em que entrou em campo.
Depois de enfrentar uma equipe portuguesa em competição europeia, o Manchester City seguirá para Old Trafford no domingo para encarar o arquirrival United no primeiro dérbi de Manchester de 2026-27. Esse confronto dará a Maresca outra oportunidade de provar suas credenciais.
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