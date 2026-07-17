Enzo Maresca se beneficiaria da dedução de pontos do Manchester City? Joleon Lescott explica por que o sucessor de Pep Guardiola não buscará ajuda na penalidade do FFP

O City está ciente de que superar a saída de um técnico icônico pode ser difícil — já que o Manchester United e o Arsenal tiveram dificuldades anteriormente para encontrar substitutos adequados para Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger, respectivamente.

Questionado se há algum receio no Etihad de que problemas semelhantes possam surgir, com Maresca atuando sob uma sombra considerável, Lescott — que conquistou dois títulos da Premier League com o City — acrescentou: “Acho que os clubes são um pouco diferentes. Acho que a forma como o futebol mudou hoje em dia — e não se trata apenas da questão do Man City e do Man United, mas até mesmo do Arsenal agora —, acho que o City entende isso, e acho que a maioria dos times aprendeu com a transição do Manchester United.

“Acho que eles dependiam muito de Sir Alex, e com razão, porque ele teve tanto sucesso, e o clube não permitiu que Pep controlasse todos os aspectos do clube. Ele controla muitas coisas, tem grande influência em várias áreas, mas tenho certeza e sei que há muitas coisas nas quais ele não se envolve, e o clube não o envolve, porque já havia uma preparação para a vida pós-Pep.

“Sempre sabíamos que chegaria o dia em que ele não seria mais o técnico, então estou confiante de que eles estão em uma posição melhor para fazer essa transição.

“Isso significa que eles vão seguir em frente e ganhar o campeonato? Não há garantia. Ainda acredito que o Arsenal está na melhor posição para fazer isso, entre todos os times, devido ao elenco que possui; ele está praticamente o mesmo, o técnico está lá há mais tempo e eles estão acostumados a jogar na Liga dos Campeões.

“Então, se a gente observar que o Liverpool tem um novo técnico, o Chelsea tem um novo técnico, o Manchester United está de volta à Liga dos Campeões, há muitos fatores com os quais os outros clubes precisam lidar em relação aos que consideramos favoritos. Acho que o Arsenal está em melhor posição em relação a todos esses fatores.”