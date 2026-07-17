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Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL
Chris Burton

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Enzo Maresca se beneficiaria da dedução de pontos do Manchester City? Joleon Lescott explica por que o sucessor de Pep Guardiola não buscará ajuda na penalidade do FFP

Manchester City
E. Maresca
P. Guardiola
Premier League

A ameaça de sanções relacionadas ao Fair Play Financeiro (FFP) continua pairando sobre o Manchester City, mas será que elas poderiam acabar favorecendo o novo técnico, Enzo Maresca? Joleon Lescott abordou essa questão durante uma entrevista exclusiva ao GOAL, já que uma dedução de pontos no Etihad Stadium aliviaria um pouco a pressão na disputa pelo título da Premier League sobre o sucessor de Pep Guardiola.

  • Guardiola deixou o clube após 10 anos e 20 títulos

    Maresca, que já trabalhou ao lado de Guardiola no Etihad Stadium, volta a um ambiente familiar. Ele assumiu a tarefa nada invejável de seguir os passos do mais brilhante dos treinadores.

    Seu antecessor passou dez anos memoráveis em Manchester, conquistando 20 troféus, e deixa um grande vazio a ser preenchido no banco de reservas. Tentar igualar os feitos de um grande nome da era moderna pode ser considerado uma tarefa quase impossível.

    O ex-técnico do Leicester e do Chelsea, Maresca — que comemorou conquistas na Conference League e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA em Stamford Bridge — acredita estar à altura do desafio. Ele, no entanto, aguarda para saber se o City iniciará a temporada 2026-27 em igualdade de condições com seus rivais nacionais.

    Espera-se que uma longa saga relacionada ao FFP — que envolve pelo menos 115 acusações — tenha um veredicto proferido em algum momento num futuro não muito distante. Especula-se sobre várias punições, desde proibições de transferências até multas pesadas, passando pela expulsão da primeira divisão inglesa.

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  • Manchester City FFP 2025-26Getty/GOAL

    O Manchester City sofrerá uma dedução de pontos por violação das regras do FFP?

    O City pode sofrer uma dedução de pontos, e a magnitude dessa dedução determinaria se o time seria considerado um candidato realista a mais um título. Será que a redução das expectativas ajudaria Maresca a se adaptar e lhe daria tempo para se encontrar?

    Quando essa pergunta foi feita a Lescott, o ex-zagueiro do City — em entrevista concedida em parceria com o BettingZonderCruks — disse ao GOAL: “Não sei como isso vai se desenrolar. Tenho certeza de que o clube não quer isso. Tenho certeza de que ele não quer isso. Ninguém quer isso.

    “Ele não se juntou ao City, e o City não o contratou para não ganhar títulos nem para não disputar o topo da tabela. Portanto, no que diz respeito à dedução de pontos, espero que seja mínima, se é que haverá alguma. Não tenho conhecimento de nada que esteja para acontecer em breve, então tenho certeza de que o clube está se preparando para conquistar o campeonato e vencer todas as competições das quais participar nesta temporada.”

  • Lições aprendidas com Ferguson e Wenger

    O City está ciente de que superar a saída de um técnico icônico pode ser difícil — já que o Manchester United e o Arsenal tiveram dificuldades anteriormente para encontrar substitutos adequados para Sir Alex Ferguson e Arsène Wenger, respectivamente.

    Questionado se há algum receio no Etihad de que problemas semelhantes possam surgir, com Maresca atuando sob uma sombra considerável, Lescott — que conquistou dois títulos da Premier League com o City — acrescentou: “Acho que os clubes são um pouco diferentes. Acho que a forma como o futebol mudou hoje em dia — e não se trata apenas da questão do Man City e do Man United, mas até mesmo do Arsenal agora —, acho que o City entende isso, e acho que a maioria dos times aprendeu com a transição do Manchester United.

    “Acho que eles dependiam muito de Sir Alex, e com razão, porque ele teve tanto sucesso, e o clube não permitiu que Pep controlasse todos os aspectos do clube. Ele controla muitas coisas, tem grande influência em várias áreas, mas tenho certeza e sei que há muitas coisas nas quais ele não se envolve, e o clube não o envolve, porque já havia uma preparação para a vida pós-Pep.

    “Sempre sabíamos que chegaria o dia em que ele não seria mais o técnico, então estou confiante de que eles estão em uma posição melhor para fazer essa transição.

    “Isso significa que eles vão seguir em frente e ganhar o campeonato? Não há garantia. Ainda acredito que o Arsenal está na melhor posição para fazer isso, entre todos os times, devido ao elenco que possui; ele está praticamente o mesmo, o técnico está lá há mais tempo e eles estão acostumados a jogar na Liga dos Campeões.

    “Então, se a gente observar que o Liverpool tem um novo técnico, o Chelsea tem um novo técnico, o Manchester United está de volta à Liga dos Campeões, há muitos fatores com os quais os outros clubes precisam lidar em relação aos que consideramos favoritos. Acho que o Arsenal está em melhor posição em relação a todos esses fatores.”

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  • Enzo Maresca Pep GuardiolaGetty/GOAL

    Jogos do Manchester City na temporada 2026-27: O início da era Maresca

    A gestão de Maresca terá início com uma série de amistosos de pré-temporada, que levarão o City ao confronto pelo Community Shield contra o Arsenal, no dia 16 de agosto. Uma semana depois, o time dará início à sua campanha na Premier League em casa, contra o Bournemouth.

    Resta saber como se desenrolará a nova era na metade azul de Manchester e se a suposta má gestão financeira do passado fará com que Maresca tenha que correr atrás do prejuízo no presente.

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