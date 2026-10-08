Maresca incentivou seu elenco a manter o foco e a positividade enquanto treinavam juntos pela primeira vez desde que o clube foi considerado culpado da maioria das 115 acusações apresentadas contra ele pela Premier League. O momento do retorno foi significativo, já que as estrelas internacionais do clube voltaram à City Football Academy na quinta-feira, apenas nove dias depois de um relatório contundente provocar ondas de choque no mundo do futebol.

A investigação da Premier League concluiu que o clube utilizou contratos "falsos" para disfarçar um financiamento secreto que totalizou mais de £ 830 milhões ao longo de um período de nove anos. Enquanto a tempestade jurídica se intensificava fora de campo, o principal objetivo de Maresca era garantir que a turbulência não atrapalhasse o embalo de seu time em um momento crítico da temporada.

Segundo a BBC, Maresca falaria com os jogadores no retorno deles ao futebol doméstico depois que a notícia dos veredictos surgiu enquanto a maior parte do elenco estava com suas respectivas seleções. Durante essa reunião crucial, entende-se que o técnico do City pediu a seus jogadores que não deixassem a crise que envolveu o clube afetar sua postura e seu foco enquanto a campanha da Premier League recomeça neste fim de semana.