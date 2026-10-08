AFP
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Enzo Maresca quebra o silêncio! Técnico do Manchester City pede foco e positividade com o retorno dos jogadores em meio à batalha judicial por 115 acusações
Maresca se dirige ao elenco após veredicto histórico
Maresca incentivou seu elenco a manter o foco e a positividade enquanto treinavam juntos pela primeira vez desde que o clube foi considerado culpado da maioria das 115 acusações apresentadas contra ele pela Premier League. O momento do retorno foi significativo, já que as estrelas internacionais do clube voltaram à City Football Academy na quinta-feira, apenas nove dias depois de um relatório contundente provocar ondas de choque no mundo do futebol.
A investigação da Premier League concluiu que o clube utilizou contratos "falsos" para disfarçar um financiamento secreto que totalizou mais de £ 830 milhões ao longo de um período de nove anos. Enquanto a tempestade jurídica se intensificava fora de campo, o principal objetivo de Maresca era garantir que a turbulência não atrapalhasse o embalo de seu time em um momento crítico da temporada.
Segundo a BBC, Maresca falaria com os jogadores no retorno deles ao futebol doméstico depois que a notícia dos veredictos surgiu enquanto a maior parte do elenco estava com suas respectivas seleções. Durante essa reunião crucial, entende-se que o técnico do City pediu a seus jogadores que não deixassem a crise que envolveu o clube afetar sua postura e seu foco enquanto a campanha da Premier League recomeça neste fim de semana.
- Getty Images Sport
Maresca pede união em Anfield
Maresca também convocou os torcedores do Manchester City a fazerem a parte deles quando o time viajar a Anfield, insistindo que os jogadores vão precisar da paixão e do apoio da torcida no que promete ser um confronto crucial da Premier League.
"Antes de tudo, em Anfield, fora de casa, vamos levar nossa paixão, vamos levar nosso plano de jogo. Mas, com certeza, precisamos da voz deles, da paixão deles. Nos últimos dois dias, assisti ao jogo do ano passado em Anfield, fora de casa, e a comemoração no fim foi fantástica", disse o técnico do City.
"Precisamos estar todos juntos. Eu já disse muitas vezes que o motivo de esta organização ter sido a melhor nos últimos 15 anos foi porque, do proprietário ao CEO, ao diretor esportivo, ao treinador, aos jogadores e aos torcedores, todos estão na mesma sintonia. E isso é fantástico."
Haaland ecoa apelo do técnico por união
Em entrevista à Sky Sports antes da viagem de domingo a Liverpool, o atacante Erling Haaland ecoou o sentimento de seu técnico, ao dizer: "Eu me importo muito com este lugar. Passei meus primeiros quatro anos aqui, é um lugar especial para nós. Eu me importo muito com o City e com os torcedores. Eu mesmo sou um torcedor. Eu me identifico com eles. Os torcedores vão se divertir no domingo, temos que permanecer unidos. Temos que ficar juntos e seguir positivos. Não importa o que aconteça na vida, sempre temos que sorrir. Sigam positivos, olhem para frente e tentem vencer jogos de futebol e aproveitar a situação. Temos que permanecer unidos e espalhar amor uns aos outros. Aproveitem a jornada e sorriam." O apoio público do atacante norueguês à cultura do clube destaca o forte vínculo entre os jogadores e a comunidade local neste período de provação.
- Getty Images Sport
O foco muda para Anfield e o PSG
Por enquanto, o time de Maresca precisa deixar de lado a turbulência fora de campo e focar em uma semana crucial dentro das quatro linhas. O City viaja a Anfield no domingo para enfrentar o rival de longa data Liverpool em um grande teste pela Premier League, antes de voltar ao Etihad para receber o atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain, na próxima semana. Com dois compromissos de alto nível em sequência, Maresca espera que sua mensagem de foco e positividade ajude seus jogadores a ignorar o barulho e manter a briga por títulos.
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