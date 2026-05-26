Getty Images Sport
Traduzido por
Enzo Maresca já teria aceitado a proposta do Manchester City? Novidades sobre a busca pelo sucessor de Pep Guardiola, com a saída de Kolo Touré e Pep Lijnders do Etihad Stadium
O Manchester City continua as negociações com Maresca
O Manchester City acelerou a busca por um novo técnico, com a Sky Sports informando que o clube está em negociações com Enzo Maresca nesta semana. O técnico italiano não é um rosto desconhecido no clube, tendo atuado como assistente técnico durante a temporada 2022-23. Posteriormente, ele assumiu o comando do Leicester City, comandando 53 partidas com um histórico impressionante de 36 vitórias, quatro empates e 13 derrotas antes de se juntar ao Chelsea.
Maresca deixou Londres em circunstâncias conturbadas em janeiro, após comandar 92 partidas, com 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas. Embora os detalhes finais do contrato ainda não estejam resolvidos, espera-se uma resolução em breve. Será necessária uma indenização substancial para finalizar a contratação.
- Getty Images Sport
Paul Merson apoia a nomeação
À medida que as negociações avançam, o comentarista da Sky Sports, Paul Merson, expressou sua total confiança na possível contratação do técnico. Ele disse: “Gostei dele no Chelsea. Achei que ele era um bom técnico. Ele vai para o Man City, já esteve lá antes, já trabalhou na Premier League. Ele conhece alguns dos jogadores do City. Acho que ele preenche todos os requisitos. Ele não está chegando para tentar se acostumar com o lugar, não está entrando em uma liga na qual nunca esteve. Acho que ele vai chegar e se adaptar muito bem. Eles também vão precisar de alguns jogadores. Mas o problema é este: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United e Chelsea, todos precisam de jogadores. Não há tantos jogadores disponíveis. Quem vai conseguir contratar e oferecer mais dinheiro a esses jogadores?”
Cinco membros da equipe técnica deixam o clube
Na terça-feira, o Manchester City confirmou oficialmente a saída de cinco membros importantes da comissão técnica após o término da temporada. Pep Lijnders e Kolo Touré, que chegaram para apoiar a equipe principal, estão deixando o Etihad Stadium. A eles se juntam o preparador físico Lorenzo Buenaventura, o membro da equipe de operações Manel Estiarte e o coordenador da preparação dos goleiros Xabi Mancisidor.
Este êxodo ocorre após uma temporada desafiadora, na qual Guardiola deixou o clube após não conseguir conquistar o título da Premier League, que ficou com o Arsenal. O clube também sofreu uma eliminação precoce na Liga dos Campeões, o que significa que, no fim das contas, teve que se contentar com a conquista apenas da Copa da Liga e da FA Cup.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o City?
Guardiola vai agora tirar umas merecidas férias longe do futebol para descansar e passar tempo com a família. Enquanto isso, o Manchester City precisa finalizar os trâmites legais com o Chelsea para anunciar oficialmente Maresca como seu novo técnico. Assim que for confirmado, o novo técnico começará imediatamente a reestruturar sua comissão técnica e a se preparar para a próxima temporada da Premier League.