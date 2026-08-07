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Enzo Maresca identifica astro da Premier League como sucessor dos sonhos de Rodri enquanto o Manchester City se prepara para a vida após o volante espanhol
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Maresca mira reunião com Fernandez
Maresca definiu Fernández como o candidato dos "sonhos" para suceder Rodri no Etihad Stadium. De acordo com informações de Gianluca Di Marzio, Maresca acredita que o internacional argentino tem o perfil tático específico necessário para ser a âncora de seu sistema.
No entanto, fechar um acordo pelo jogador de 25 anos estará longe de ser algo simples. O Chelsea ainda vê o meio-campista como parte integrante de seu projeto de longo prazo e tem contrato com ele até o verão de 2032. Os Blues devem exigir uma taxa de transferência enorme para sequer considerar a saída de um de seus ativos mais valiosos, especialmente para um rival direto da Premier League.
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Rodri se aproxima de saída do Etihad, com o Barcelona na liderança da corrida
A urgência por trás da busca do Manchester City por um novo comandante do meio-campo decorre do futuro cada vez mais incerto de Rodri. O internacional espanhol entrou no último ano de seu contrato, e o interesse da elite de La Liga atingiu um ponto de ebulição. Embora o Real Madrid tenha sido considerado por muito tempo o favorito, o Barcelona assumiu a dianteira para contratar o meio-campista após um avanço nas conversas com os representantes do jogador.
Rodri teria expressado uma preferência clara por uma transferência para a Catalunha em vez de se juntar ao projeto de Jose Mourinho no Bernabéu. O movimento está sendo acelerado pela necessidade de Hansi Flick de contar com um volante de classe mundial, especialmente com Frenkie de Jong enfrentando uma possível ausência por conta de cirurgia.
Estafe de Fernandez explora possível transferência no verão
Colocando ainda mais lenha na fogueira, os representantes da estrela do Chelsea discutiram abertamente a possibilidade de uma transferência. Falando em um evento da AFA em Miami no mês passado, o agente Javier Pastore abordou a crescente especulação em torno de seu cliente. "Ele só está pensando nisso [Copa do Mundo], e estamos analisando possibilidades para que ele deixe o Chelsea, mas não há nada concreto nem confirmado com nenhum clube", disse Pastore.
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Bouaddi segue como alternativa secundária para o City
Embora Fernandez seja a escolha dos "sonhos", o City também monitora a sensação adolescente do Lille, Ayyoub Bouaddi. O jogador de 18 anos surgiu como um alvo de alto potencial para o Manchester City, com o clube já tendo colocado planos em prática para garantir sua contratação.
Apesar do talento evidente do adolescente, há preocupações dentro da comissão técnica do City sobre se um jogador da idade dele conseguiria assumir imediatamente a responsabilidade de substituir um veterano como Rodri. Diz-se que Maresca prefere uma opção mais experiente, que possa entrar no time titular sem um longo período de adaptação.
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