A urgência por trás da busca do Manchester City por um novo comandante do meio-campo decorre do futuro cada vez mais incerto de Rodri. O internacional espanhol entrou no último ano de seu contrato, e o interesse da elite de La Liga atingiu um ponto de ebulição. Embora o Real Madrid tenha sido considerado por muito tempo o favorito, o Barcelona assumiu a dianteira para contratar o meio-campista após um avanço nas conversas com os representantes do jogador.

Rodri teria expressado uma preferência clara por uma transferência para a Catalunha em vez de se juntar ao projeto de Jose Mourinho no Bernabéu. O movimento está sendo acelerado pela necessidade de Hansi Flick de contar com um volante de classe mundial, especialmente com Frenkie de Jong enfrentando uma possível ausência por conta de cirurgia.



