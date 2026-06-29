Enzo Maresca foi FINALMENTE nomeado novo técnico do Manchester City, substituindo Pep Guardiola com um contrato de três anos

O caminho para a contratação de Maresca não foi isento de complicações, já que as negociações sobre sua saída do Chelsea se arrastaram. Apesar de ter deixado Stamford Bridge em janeiro, os detalhes administrativos exigiram um tratamento cuidadoso antes que ele pudesse ser apresentado em Manchester. Notícias sugerem que o Chelsea deve receber cerca de 17 milhões de libras em indenização pelo seu ex-técnico.

Maresca havia assinado com os Blues um contrato de cinco anos no verão de 2024, mas sua passagem pelo clube acabou sendo interrompida prematuramente, apesar de ter conquistado a Conference League e a reformulada Copa do Mundo de Clubes no ano passado. Agora de volta ao Etihad, sua missão é levar o City de volta ao topo absoluto do futebol inglês.