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Enzo Maresca foi FINALMENTE nomeado novo técnico do Manchester City, substituindo Pep Guardiola com um contrato de três anos
Maresca de volta a um ambiente familiar
Maresca assinou um contrato de três anos que o leva a passar de ex-protegido a principal responsável no banco do Etihad. Sua nomeação é vista como uma jogada estratégica para garantir a continuidade tática após uma década do futebol de Guardiola. Tendo atuado como assistente durante a temporada 2022-23, na qual o clube conquistou uma tríplice coroa histórica, o italiano já é uma figura popular nos bastidores. Ele também treinou a Seleção de Desenvolvimento de Elite do clube na temporada 2020-21, e os dirigentes do City acreditam que seu profundo conhecimento dos bastidores do clube o torna o candidato perfeito para lidar com a imensa pressão de substituir um técnico que conquistou todos os principais troféus possíveis, incluindo o tão sonhado primeiro título da Liga dos Campeões.
Maresca animado com a “oportunidade brilhante”
Maresca declarou em comunicado oficial no site do City: “O Manchester City é um clube que conheço muito bem e ter a chance de treinar essa equipe é uma oportunidade brilhante para mim. O City é um clube de futebol incrivelmente bem administrado. Tudo o que fazem é inovador, planejado e com um objetivo claro. Para um técnico, essa é uma situação de sonho. Isso proporciona a consistência de que preciso para fazer meu trabalho de forma eficaz. Esta será minha terceira passagem por aqui. Conheço este clube, conheço as exigências e conheço as expectativas. A qualidade das pessoas que trabalham aqui é o que o torna tão especial, e quero agradecer a elas por confiarem na minha capacidade. Mal posso esperar para começar a treinar os jogadores. Quero que vençamos, joguemos um bom futebol e aproveitemos a pressão de representar o Manchester City.”
- AFP
Obstáculos relacionados à indenização e saída do Chelsea
O caminho para a contratação de Maresca não foi isento de complicações, já que as negociações sobre sua saída do Chelsea se arrastaram. Apesar de ter deixado Stamford Bridge em janeiro, os detalhes administrativos exigiram um tratamento cuidadoso antes que ele pudesse ser apresentado em Manchester. Notícias sugerem que o Chelsea deve receber cerca de 17 milhões de libras em indenização pelo seu ex-técnico.
Maresca havia assinado com os Blues um contrato de cinco anos no verão de 2024, mas sua passagem pelo clube acabou sendo interrompida prematuramente, apesar de ter conquistado a Conference League e a reformulada Copa do Mundo de Clubes no ano passado. Agora de volta ao Etihad, sua missão é levar o City de volta ao topo absoluto do futebol inglês.
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Prioridades imediatas para o novo chefe
Espera-se que Maresca assuma suas funções na equipe principal na próxima semana, o que lhe dará um curto espaço de tempo para avaliar o elenco antes da turnê de pré-temporada do clube. A diretoria do Chelsea está determinada a fornecer a ele as ferramentas necessárias para que ele comece com o pé direito quando a nova temporada começar.
Embora o peso do legado de Guardiola seja considerável, Maresca tem o temperamento necessário para ter sucesso. Sua filosofia baseada na posse de bola se alinha perfeitamente ao elenco atual, que deverá disputar novamente o título da Premier League quando a temporada 2026-27 tiver início.