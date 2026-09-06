Os frutos desse investimento ficaram evidentes durante o confronto com o Coventry, no qual o City foi obrigado a se superar. Contratação mais cara da história do clube, Fernandez foi lançado entre os titulares após ter participado de apenas duas sessões de treino, uma necessidade surgida depois de Nico O’Reilly sofrer uma lesão nas costas durante o aquecimento. Apesar da falta de preparação, o meio-campista argentino mostrou lampejos da qualidade que justificou um valor tão alto.

Maresca ficou particularmente satisfeito com a forma como seus substitutos administraram os minutos finais da partida. À medida que o Coventry aumentava a pressão no fim, exigindo o goleiro Gianluigi Donnarumma em várias ocasiões, Maresca colocou Bouaddi para dar mais solidez ao meio-campo. Essa capacidade de acionar talentos de alto custo para segurar resultados é exatamente o que o treinador acredita que fará a diferença nesta temporada. Ele explicou a filosofia por trás dos gastos, dizendo: "No fim, se você quer estar lá, precisa de opções. O Arsenal tem opções. Nós temos opções. Mais times têm opções, mas não somos só nós. Estou muito feliz com as opções que temos, isso é algo importante para nós se queremos competir."