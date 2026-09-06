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Enzo Maresca faz alerta sobre o título da Premier League ao Arsenal após a sequência recorde de transferências de £ 458 milhões do Manchester City
Investimento recorde no Etihad
A confiança irradiada pelo banco do City é respaldada por um nível sem precedentes de apoio financeiro. O clube quebrou o recorde de maior gasto em uma janela de verão na história da Premier League, comprometendo impressionantes £458 milhões com novas contratações. Esse movimento no mercado atingiu o auge nos últimos dias da janela, com o clube gastando £86 milhões em Ayyoub Bouaddi, £65 milhões em Iliman Ndiaye e uma transferência bombástica de £125 milhões por Enzo Fernandez no último dia da janela. O Manchester City também gastou £116 milhões em Elliot Anderson no início da janela.
A dimensão dessa reformulação foi necessária por causa de um período de transição significativa em Manchester. O clube recentemente se despediu de figuras lendárias como Pep Guardiola, além de pilares importantes do meio-campo, Rodri e Bernardo Silva. Embora essas saídas tenham gerado mais de £300 milhões em receita, a decisão de reinvestir cada centavo, e mais, destaca a determinação do clube de não entrar em um período de declínio. Espera-se que os novos reforços formem a espinha dorsal de um time capaz de manter um alto nível de desempenho em várias competições sem sofrer com o desgaste que atrapalhou a campanha anterior.
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Maresca destaca a importância da profundidade do elenco
Maresca acredita que seu time finalmente reuniu os recursos necessários para bater de frente com o Arsenal na corrida pelo título da Premier League. Após uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Coventry City no sábado, garantida por um gol de cabeça de Erling Haaland, o treinador italiano foi rápido em destacar a flexibilidade tática que seu elenco reformulado oferece. Enquanto na temporada passada o City terminou sete pontos atrás do time de Mikel Arteta, o verão foi de uma transformação radical no lado azul de Manchester, com a intenção de reduzir essa diferença por pura qualidade nas opções de reserva.
Falando após a vitória suada no Etihad, Maresca deixou claro que igualar a força do banco do Arsenal é a base para o sucesso. "Se você olhar desde a Community Shield, nós jogamos a Community Shield e depois o Arsenal fez mais dois jogos [contra Coventry e Aston Villa] e eles fizeram cinco mudanças em cada jogo", disse Maresca. Ele destacou o calibre do talento que o Arsenal pode colocar em campo, afirmando: "Dois campeões da Copa do Mundo, [Mikel] Merino e [Martin] Zubimendi, dois jogadores da Inglaterra, [Eberechi] Eze e [Noni] Madueke, e o outro eu não lembro, acho que era [Piero] Hincapie."
Novas contratações causam impacto imediato
Os frutos desse investimento ficaram evidentes durante o confronto com o Coventry, no qual o City foi obrigado a se superar. Contratação mais cara da história do clube, Fernandez foi lançado entre os titulares após ter participado de apenas duas sessões de treino, uma necessidade surgida depois de Nico O’Reilly sofrer uma lesão nas costas durante o aquecimento. Apesar da falta de preparação, o meio-campista argentino mostrou lampejos da qualidade que justificou um valor tão alto.
Maresca ficou particularmente satisfeito com a forma como seus substitutos administraram os minutos finais da partida. À medida que o Coventry aumentava a pressão no fim, exigindo o goleiro Gianluigi Donnarumma em várias ocasiões, Maresca colocou Bouaddi para dar mais solidez ao meio-campo. Essa capacidade de acionar talentos de alto custo para segurar resultados é exatamente o que o treinador acredita que fará a diferença nesta temporada. Ele explicou a filosofia por trás dos gastos, dizendo: "No fim, se você quer estar lá, precisa de opções. O Arsenal tem opções. Nós temos opções. Mais times têm opções, mas não somos só nós. Estou muito feliz com as opções que temos, isso é algo importante para nós se queremos competir."
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A corrida pela liderança da Premier League
O Manchester City ocupa atualmente a liderança da tabela da Premier League, depois de manter 100% de aproveitamento com vitórias sobre Bournemouth, Crystal Palace e, agora, Coventry City. No entanto, a vantagem segue frágil. O Arsenal tem a oportunidade de igualar os nove pontos caso vença o Chelsea no domingo. A forma das duas equipes neste início de temporada sugere que a briga pelo título voltará a ser uma disputa entre dois times, com a resistência dos elencos provavelmente determinando o campeão em maio.
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