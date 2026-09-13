Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Enzo Maresca defende gol de Erling Haaland e questiona Bruno Fernandes após o Manchester City vencer o United

E. Maresca
E. Haaland
Manchester City
Manchester United x Manchester City
Manchester United
Premier League

Enzo Maresca elogiou o espírito e o esforço incríveis de seus jogadores depois que o Manchester City garantiu uma dramática vitória no dérbi sobre o Manchester United, apesar de ter ficado com 10 homens. O técnico também abordou o lance polêmico do cartão vermelho e defendeu o gol decisivo após uma longa revisão do VAR que gerou intenso debate em Old Trafford.

  • Reação à expulsão de Foden

    O Manchester City enfrentou uma missão difícil quando Phil Foden foi expulso no primeiro tempo, mas a equipe reagiu para garantir uma vitória vital. O triunfo provocou comemorações intensas de Maresca à beira do campo.

    "É a emoção do clássico depois de [vencer com] 10 homens. É sempre bom vencer com 10 homens, mas um clássico é um jogo especial para todo mundo. Eu estava feliz e acho que foi uma reação normal", explicou Maresca ao falar à BBC Match of the Day após o confronto acirrado.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Dúvidas sobre Bruno Fernandes

    O panorama da partida mudou completamente após a polêmica altercação envolvendo Foden e Bruno Fernandes. O Manchester City foi forçado a adotar uma postura defensiva firme, mas conseguiu manter o rival sob controle.

    Ao abordar o momento decisivo do jogo, Maresca afirmou: "Depois do cartão vermelho, o plano mudou completamente. O espírito, o esforço, a união dos jogadores foram fantásticos. Acho que foi para cartão vermelho [para Phil Foden], para ser honesto, mas também na mesma jogada para [o Bruno [Fernandes], do Manchester United], não apenas para nós."

  • Controvérsia sobre gol de Haaland é abordada

    Os torcedores do Manchester United ficaram furiosos quando Erling Haaland marcou, argumentando que Enzo Fernandez interferiu em posição de impedimento. No entanto, o VAR validou o gol.

    Maresca descartou qualquer dúvida ao dizer: "Acho que estava em posição legal, claramente, então está tudo certo." Ele acrescentou: "Não cedemos nenhuma transição nem espaço nas costas. É um jogo especial para todos; os torcedores, o clube e o técnico, mas este não é o momento em que estou pensando em mim mesmo. Estou pensando no time e em três pontos inacreditáveis."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    De olho no próximo desafio

    O Manchester City chegou aos 12 pontos, mantendo 100% de aproveitamento e ficando empatado com o líder da Premier League, o Arsenal. O time de Maresca recebe o Norwich City na terceira rodada da Carabao Cup na quinta-feira, antes de enfrentar o Sunderland pela liga no domingo, antes da pausa internacional.

Carabao Cup
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brighton crest
Brighton
BHA
Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Norwich crest
Norwich
NOR