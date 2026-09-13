Enzo Maresca defende gol de Erling Haaland e questiona Bruno Fernandes após o Manchester City vencer o United

O Manchester City enfrentou uma missão difícil quando Phil Foden foi expulso no primeiro tempo, mas a equipe reagiu para garantir uma vitória vital. O triunfo provocou comemorações intensas de Maresca à beira do campo.

"É a emoção do clássico depois de [vencer com] 10 homens. É sempre bom vencer com 10 homens, mas um clássico é um jogo especial para todo mundo. Eu estava feliz e acho que foi uma reação normal", explicou Maresca ao falar à BBC Match of the Day após o confronto acirrado.