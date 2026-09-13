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Enzo Maresca defende gol de Erling Haaland e questiona Bruno Fernandes após o Manchester City vencer o United
Reação à expulsão de Foden
O Manchester City enfrentou uma missão difícil quando Phil Foden foi expulso no primeiro tempo, mas a equipe reagiu para garantir uma vitória vital. O triunfo provocou comemorações intensas de Maresca à beira do campo.
"É a emoção do clássico depois de [vencer com] 10 homens. É sempre bom vencer com 10 homens, mas um clássico é um jogo especial para todo mundo. Eu estava feliz e acho que foi uma reação normal", explicou Maresca ao falar à BBC Match of the Day após o confronto acirrado.
- AFP
Dúvidas sobre Bruno Fernandes
O panorama da partida mudou completamente após a polêmica altercação envolvendo Foden e Bruno Fernandes. O Manchester City foi forçado a adotar uma postura defensiva firme, mas conseguiu manter o rival sob controle.
Ao abordar o momento decisivo do jogo, Maresca afirmou: "Depois do cartão vermelho, o plano mudou completamente. O espírito, o esforço, a união dos jogadores foram fantásticos. Acho que foi para cartão vermelho [para Phil Foden], para ser honesto, mas também na mesma jogada para [o Bruno [Fernandes], do Manchester United], não apenas para nós."
Controvérsia sobre gol de Haaland é abordada
Os torcedores do Manchester United ficaram furiosos quando Erling Haaland marcou, argumentando que Enzo Fernandez interferiu em posição de impedimento. No entanto, o VAR validou o gol.
Maresca descartou qualquer dúvida ao dizer: "Acho que estava em posição legal, claramente, então está tudo certo." Ele acrescentou: "Não cedemos nenhuma transição nem espaço nas costas. É um jogo especial para todos; os torcedores, o clube e o técnico, mas este não é o momento em que estou pensando em mim mesmo. Estou pensando no time e em três pontos inacreditáveis."
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De olho no próximo desafio
O Manchester City chegou aos 12 pontos, mantendo 100% de aproveitamento e ficando empatado com o líder da Premier League, o Arsenal. O time de Maresca recebe o Norwich City na terceira rodada da Carabao Cup na quinta-feira, antes de enfrentar o Sunderland pela liga no domingo, antes da pausa internacional.
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