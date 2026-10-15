O lado azul de Manchester ainda tenta se recuperar da decepcionante derrota por 4 a 2 para o campeão francês na Champions League, mas o calendário não dá tempo para lamentações. Maresca vê a rápida chegada do próximo compromisso nacional como o remédio ideal para a ressaca europeia. O City está três pontos à frente na liderança da Premier League e quer manter seu início de temporada perfeito.

Apesar do revés contra o PSG, o técnico italiano segue concentrado no embalo que sua equipe ganhou no campeonato. A visita do Ipswich oferece a oportunidade de restabelecer seu domínio e provar que o resultado do meio da semana foi apenas um deslize momentâneo, não um sinal de problemas estruturais mais profundos. “É uma chance para nós [reagirmos]”, disse ele à City TV. “Será um jogo difícil porque eles têm a semana inteira para recuperar as energias e se preparar para a partida. Precisamos administrar alguns jogadores, mas também precisamos manter nossa sequência e tentar vencer no sábado.”