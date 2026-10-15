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Enzo Maresca de olho na recuperação do Manchester City contra o Ipswich Town após derrota para o Paris Saint-Germain
City busca redenção imediata
O lado azul de Manchester ainda tenta se recuperar da decepcionante derrota por 4 a 2 para o campeão francês na Champions League, mas o calendário não dá tempo para lamentações. Maresca vê a rápida chegada do próximo compromisso nacional como o remédio ideal para a ressaca europeia. O City está três pontos à frente na liderança da Premier League e quer manter seu início de temporada perfeito.
Apesar do revés contra o PSG, o técnico italiano segue concentrado no embalo que sua equipe ganhou no campeonato. A visita do Ipswich oferece a oportunidade de restabelecer seu domínio e provar que o resultado do meio da semana foi apenas um deslize momentâneo, não um sinal de problemas estruturais mais profundos. “É uma chance para nós [reagirmos]”, disse ele à City TV. “Será um jogo difícil porque eles têm a semana inteira para recuperar as energias e se preparar para a partida. Precisamos administrar alguns jogadores, mas também precisamos manter nossa sequência e tentar vencer no sábado.”
- Getty Images Sport
Um apelo à torcida do Etihad
Maresca destacou a importância da torcida na noite difícil contra o PSG e observou que o apoio não diminuiu apesar do placar. Ele acredita que a conexão entre a arquibancada e o campo será decisiva para que o Manchester City volte a vencer na tarde deste sábado. O técnico voltou a pedir que a mesma atmosfera ajude seus jogadores a elevar o ritmo.
Sobre o papel da torcida, o técnico afirmou: “Eles apoiaram o time durante 95 minutos. Mesmo no primeiro tempo, provavelmente conseguiram ver que o time estava ali, com espírito de luta. E precisamos deles novamente no sábado.”
Respeito pelo Ipswich Town
O Ipswich chega ao Etihad Stadium animado por uma vitória importante sobre o Fulham na última partida. Maresca sabe bem do desafio imposto pela equipe de Gary O'Neil, que tem mostrado ser capaz de competir em alto nível desde o acesso. A disputa tática promete ser interessante, com o City tentando superar uma equipe que teve muito mais tempo para se preparar para este confronto.
O desgaste físico causado pela Champions League continua sendo uma das principais preocupações da comissão técnica. Enquanto os visitantes tiveram uma semana inteira de descanso, o City precisa lidar com o cansaço após um confronto europeu de alta intensidade. Administrar a energia do elenco será fundamental para evitar um tropeço diante de uma equipe disposta a explorar qualquer sinal de falta de disposição.
- AFP
Mantendo o ritmo da Premier League
Com três pontos de vantagem na liderança, os atuais campeões têm muito em jogo. Um novo tropeço pode permitir que os perseguidores reduzam a diferença, o que torna os três pontos contra o Ipswich Town essenciais para suas ambições de conquistar o título. A profundidade do elenco será testada, mas Maresca espera que seus jogadores demonstrem a personalidade que marcou o sucesso recente da equipe nas competições nacionais. O objetivo segue claro: vencer, manter a sequência de vitórias e calar os críticos após o resultado contra o PSG.
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