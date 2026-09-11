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FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Enzo Maresca dá notícias mistas sobre lesões do Manchester City antes do clássico de Manchester em Old Trafford contra o Manchester United

Manchester City
Manchester United
E. Maresca
Manchester United x Manchester City
Premier League
J. Doku
N. O'Reilly

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, confirmou um importante reforço para a escalação antes do decisivo dérbi de Manchester deste domingo, em Old Trafford. O líder da Premier League busca manter o início perfeito na campanha doméstica, além de encerrar uma recente sequência decepcionante na casa do rival local, o Manchester United.

  • O'Reilly é liberado para o dérbi

    O Manchester City recebeu um reforço significativo antes de sua viagem a Old Trafford, já que Nico O’Reilly foi liberado para jogar. O internacional inglês, que se tornou uma estrela em ascensão sob o comando de Pep Guardiola na última temporada, havia desfalcado o City nas duas últimas partidas por causa de um problema nas costas.

    Falando à imprensa durante sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira, Maresca deu uma atualização definitiva sobre a condição do lateral-esquerdo que também atua como meio-campista. O treinador italiano confirmou que o jogador formado na base se recuperou bem e está "100 por cento disponível" para voltar ao calor da batalha contra o Manchester United.



    • Publicidade
  • imago-sport-1081162152.jpgCrystal Pix

    Doku é desfalque, já que problema na panturrilha persiste

    Embora a notícia sobre O’Reilly tenha sido positiva, o técnico do City também confirmou que o internacional belga Jeremy Doku segue indisponível para ser relacionado. Doku teve um início de temporada frustrante e não atua pelo Manchester City desde a derrota para o Arsenal na Community Shield.

    Maresca foi cauteloso ao falar sobre o prazo de recuperação do ponta e indicou que o ex-jogador do Rennes ainda está a alguns dias de um retorno aos gramados em competição. O treinador explicou que o ponta "precisa de mais alguns dias" antes de estar totalmente recuperado de uma lesão na panturrilha.


  • Maresca abraça a pressão do clássico

    Este fim de semana marca o primeiro dérbi de Manchester de Maresca como técnico, embora ele não seja estranho à intensidade do confronto, já que anteriormente trabalhou como auxiliar de Pep Guardiola. Apesar do domínio geral do City no futebol inglês, a equipe venceu apenas dois dos últimos seis encontros com o United e não sabe o que é vencer em Old Trafford há três anos.

    Ao falar sobre a importância do confronto, Maresca enfatizou que a ocasião exige que seus jogadores permaneçam fiéis à sua identidade tática, ao mesmo tempo em que reconhecem a atmosfera única. "É muito importante por diferentes razões. Sabemos o quão importante é um dérbi, especialmente aqui", disse. O técnico também fez comparações com suas experiências anteriores no futebol europeu para destacar a pressão. "É um jogo especial. O mais importante que podemos fazer é tentar ser nós mesmos e depois veremos o resultado final."


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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Em busca de consolidar a liderança

    O City chega ao clássico na liderança da Premier League, atualmente travando uma disputa acirrada com o Arsenal. Os dois clubes venceram suas três primeiras partidas e têm saldo de gols idêntico, com o City ocupando o topo apenas por ter marcado um gol a mais do que o Arsenal.

    O técnico italiano não tem ilusões sobre o que uma vitória significaria tanto para a classificação quanto para o moral dos torcedores. Ele deixou seus objetivos claros ao projetar o pontapé inicial de domingo à tarde, enfatizando seu desejo de começar seu retrospecto em clássicos com uma vitória. "É muito importante [vencer o United]. É o meu primeiro clássico e eu quero ganhar o jogo", concluiu Maresca.

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