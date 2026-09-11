Enzo Maresca dá notícias mistas sobre lesões do Manchester City antes do clássico de Manchester em Old Trafford contra o Manchester United

Este fim de semana marca o primeiro dérbi de Manchester de Maresca como técnico, embora ele não seja estranho à intensidade do confronto, já que anteriormente trabalhou como auxiliar de Pep Guardiola. Apesar do domínio geral do City no futebol inglês, a equipe venceu apenas dois dos últimos seis encontros com o United e não sabe o que é vencer em Old Trafford há três anos.

Ao falar sobre a importância do confronto, Maresca enfatizou que a ocasião exige que seus jogadores permaneçam fiéis à sua identidade tática, ao mesmo tempo em que reconhecem a atmosfera única. "É muito importante por diferentes razões. Sabemos o quão importante é um dérbi, especialmente aqui", disse. O técnico também fez comparações com suas experiências anteriores no futebol europeu para destacar a pressão. "É um jogo especial. O mais importante que podemos fazer é tentar ser nós mesmos e depois veremos o resultado final."



