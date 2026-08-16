O Manchester City está se preparando para mudanças significativas no elenco antes de a janela de transferências fechar em 31 de agosto. Maresca viu sua equipe sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, no Principality Stadium, em Cardiff, no domingo.

Após o resultado decepcionante, Maresca deixou claro que o Manchester City tem um plano definido para reforçar a equipe. Maresca disse: "Nós já sabíamos antes do jogo as coisas que precisamos fazer. Não é por causa da derrota. Temos bastante clareza. Com certeza, vamos fazer alguma coisa antes de a janela de transferências fechar."