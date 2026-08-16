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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Enzo Maresca confirma que o Manchester City fará mais contratações enquanto as conversas por transferência de Ayyoub Bouaddi se intensificam

E. Maresca
Manchester City
Arsenal x Manchester City
Arsenal
Supercopa da Inglaterra

O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, confirmou oficialmente que o clube seguirá ativo no mercado de transferências antes do fechamento da janela. Falando após a derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, Maresca abordou as negociações em andamento pelo meio-campista do Lille, Ayyoub Bouaddi, e a ausência notável de Rodri, que está ligado a uma transferência para o Barcelona.

  • Planos de transferências do Manchester City confirmados

    O Manchester City está se preparando para mudanças significativas no elenco antes de a janela de transferências fechar em 31 de agosto. Maresca viu sua equipe sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, no Principality Stadium, em Cardiff, no domingo.

    Após o resultado decepcionante, Maresca deixou claro que o Manchester City tem um plano definido para reforçar a equipe. Maresca disse: "Nós já sabíamos antes do jogo as coisas que precisamos fazer. Não é por causa da derrota. Temos bastante clareza. Com certeza, vamos fazer alguma coisa antes de a janela de transferências fechar."

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Negociações por Ayyoub Bouaddi se aceleram

    O Manchester City está atualmente em negociações avançadas para contratar Bouaddi, do Lille. Os dois clubes discutem um acordo que pode valer cerca de € 80 milhões, depois de o Lille inicialmente exigir uma quantia mais próxima de € 100 milhões.

    Bouaddi já acertou os termos pessoais com o Manchester City, já que o jogador está ansioso para concluir a transferência imediatamente. Quando foi perguntado diretamente sobre Bouaddi, Maresca reconheceu a situação em andamento, mas manteve cautela nas negociações. Maresca disse: "Ele ainda é jogador do Lille. Mas qualquer novo reforço, assim que chega, é melhor [para nós], porque a Premier League começa em uma semana."

  • Rodri e Reijnders enfrentam futuros incertos

    Enquanto o Manchester City busca trazer Bouaddi para o elenco, o clube também se prepara para saídas de peso no meio-campo. Rodri foi totalmente cortado da delegação para a Community Shield, intensificando as especulações sobre uma transferência iminente para o Barcelona. O Manchester City já rejeitou várias propostas por Rodri, que tem apenas um ano restante de contrato.

    Além disso, espera-se que Tijjani Reijnders se transfira para o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. Ao abordar a ausência de Rodri contra o Arsenal, Maresca disse: "Rodri é um jogador que acabou de ganhar a Copa do Mundo, a Bola de Ouro, um jogador de alto nível de que todos os times precisam. Não se trata de sentir falta do Rodri ou não."

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  • MarescaGetty Images

    O que vem a seguir para o Manchester City?

    Olhando para frente, o Manchester City precisa concluir rapidamente seus negócios no mercado de transferências antes do início de sua campanha na Premier League. O clube vai se concentrar em fechar o acordo por Bouaddi nos próximos dias para dar a Maresca os reforços desejados para o meio-campo. Enquanto isso, as saídas iminentes de Rodri e Reijnders vão forçar o Manchester City a adaptar seu esquema tático enquanto se prepara para uma temporada exigente.

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