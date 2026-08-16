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Enzo Maresca confirma que o Manchester City fará mais contratações enquanto as conversas por transferência de Ayyoub Bouaddi se intensificam
Planos de transferências do Manchester City confirmados
O Manchester City está se preparando para mudanças significativas no elenco antes de a janela de transferências fechar em 31 de agosto. Maresca viu sua equipe sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Supercopa da Inglaterra, no Principality Stadium, em Cardiff, no domingo.
Após o resultado decepcionante, Maresca deixou claro que o Manchester City tem um plano definido para reforçar a equipe. Maresca disse: "Nós já sabíamos antes do jogo as coisas que precisamos fazer. Não é por causa da derrota. Temos bastante clareza. Com certeza, vamos fazer alguma coisa antes de a janela de transferências fechar."
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Negociações por Ayyoub Bouaddi se aceleram
O Manchester City está atualmente em negociações avançadas para contratar Bouaddi, do Lille. Os dois clubes discutem um acordo que pode valer cerca de € 80 milhões, depois de o Lille inicialmente exigir uma quantia mais próxima de € 100 milhões.
Bouaddi já acertou os termos pessoais com o Manchester City, já que o jogador está ansioso para concluir a transferência imediatamente. Quando foi perguntado diretamente sobre Bouaddi, Maresca reconheceu a situação em andamento, mas manteve cautela nas negociações. Maresca disse: "Ele ainda é jogador do Lille. Mas qualquer novo reforço, assim que chega, é melhor [para nós], porque a Premier League começa em uma semana."
Rodri e Reijnders enfrentam futuros incertos
Enquanto o Manchester City busca trazer Bouaddi para o elenco, o clube também se prepara para saídas de peso no meio-campo. Rodri foi totalmente cortado da delegação para a Community Shield, intensificando as especulações sobre uma transferência iminente para o Barcelona. O Manchester City já rejeitou várias propostas por Rodri, que tem apenas um ano restante de contrato.
Além disso, espera-se que Tijjani Reijnders se transfira para o Al Qadsiah, da Arábia Saudita. Ao abordar a ausência de Rodri contra o Arsenal, Maresca disse: "Rodri é um jogador que acabou de ganhar a Copa do Mundo, a Bola de Ouro, um jogador de alto nível de que todos os times precisam. Não se trata de sentir falta do Rodri ou não."
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O que vem a seguir para o Manchester City?
Olhando para frente, o Manchester City precisa concluir rapidamente seus negócios no mercado de transferências antes do início de sua campanha na Premier League. O clube vai se concentrar em fechar o acordo por Bouaddi nos próximos dias para dar a Maresca os reforços desejados para o meio-campo. Enquanto isso, as saídas iminentes de Rodri e Reijnders vão forçar o Manchester City a adaptar seu esquema tático enquanto se prepara para uma temporada exigente.
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